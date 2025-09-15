Siyasetin gölgesinde dünyadan negatif ayrışıyoruz

ABD-Çin ticaret gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel riskleri artırıyor; Türk varlıkları ise iç siyasi belirsizliklerle baskı altında.

Teknoloji hisselerinde yeni zirveler ile haftaya başlıyoruz. Muhteşem yedi hisseleri Apple, Microsoft, Tesla öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. Çarşamba günü açıklanacak Fed kararı haftanın öne çıkan olayı. Emek piyasasında yavaşlama ve kontrol altında seyreden enflasyon Fed’in faiz indirim döngüsüne başlayacağına işaret ediyor. Genel beklenti politika faizinin 25 baz puan indirmesi ve indirimlerin devam edeceğinin sinyalini vermesi. Beklentimiz sene sonuna kadar 75 baz puan faiz indirimi yapılması. Sonrasında Fed muhtemelen bir süre bekleyip durumu değerlendirecek.

Dış ticaret savaşları cephesinde işler iyi gitmiyor. Madrid’de yapılan ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi gerginlik arttı. Başkan Trump NATO üyelerini Çin’e %50 - %100 vergi koyarak Rusya’ya baskı yapmaya zorluyor. Rus petrolü kullanan ülkelere karşı (Çin dahil) vergi konması gündemde. ABD 23 Çin merkezli şirketi daha kara listeye aldı. Çin misilleme olarak ABD’nin analog yarı iletken ihracatına karşı anti-damping soruşturması başlattı. ABD Çin cephesinde kalıcı bir barıştan çok geçici iyileşme bekleriz.

Rusya- Ukrayna cephesinde barış sağlanacağına yönelik bir işaret yok. Ukrayna dron saldırısı ile sınırın 800 kilometre içerisinde St. Petersburg’a 100 km mesafede bulunan Knef rafinerisini vurdu. Saldırı sonrası çıkan yangın söndürüldü. Oluşan zararın büyüklüğü ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Rusya-Ukrayna cephesinde kısa vadede iyileşme öngörmüyoruz.

Türkiye piyasaları siyasetin gölgesinde dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Bugün görülecek CHP kurultay davası öncesi risk almak istemeyen yatırımcıların satışları ile Türkiye varlıkları değer kaybediyor. İsrail ve Rusya’nın bölgede yarattığı jeopolitik riskler Türkiye varlıklarını baskılayan diğer bir neden. Yönetilen kur rejimi uygulandığı için Türk lirasındaki kayıplar sınırlı ama altın fiyatına göre düzeltilmiş net rezervlerde 8 milyar dolar kayıp görülüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasından “Türk lirasının reel olarak değer kazanması” ifadesini koruyarak önümüzdeki dönemde politika değişikliği sinyali verdi. Bizim Türk Lirası ile ilgili pozitif görüşümüzde farklılık yok. Önerimiz Türk lirasının reel değer kazanacağı beklentisine değil, reel faizlerin yüksekliğine dayanıyor.

Türk lirası sene başından beri %3’ün üzerinde döviz sepetine karşı reel olarak değer kaybetmesine rağmen, sepet bazında iyi bir getiri sağladı. Kademeli yapılacak bir faiz indirim döngüsünün bu durumu değiştirmesini beklemiyoruz. Banka hisseleri ve orta vadeli TL tahviller faiz indirim döngüsünden yararlanmak için öne çıkardığımız varlıklar.