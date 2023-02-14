Soba 60 Euro, hazır yemek paketi 90 Euro

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesi için ayni ve nakdi yardım geliyor. Bağışlarda AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği ön plana çıkarken aralarında lüks moda markalarının, ilaç şirketlerinin yer aldığı uluslararası birçok şirket de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kızılhaç, uluslararası tıp derneği International Medical Corps ve uluslararası kurtarma komitesi International Rescue Committee gibi kurumlar vasıtasıyla bağış yapıyor. Bu global devler müşterilerini de online bağış kampanyalarına yönlendiriyor.

Türkiye’de de mağazalarıyla tüketicilere ulaşan ve özellikle son dönemde yüksek kurlar yüzünden yabancıların önünde kuyruklar oluşturduğu Louis Vuitton, 190 ülkede çocuklar için çalışan UNICEF’i tercih eden markalardan… Türkiye’yi ve Suriye’yi sarsan yıkıcı depremden dolayı derin üzüntü duyduğunu açıklayan Louis Vuitton; barınma, güvenli içme suyu ve temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanabilmesine destek vermek için UNICEF’e bağış yapacağını bildirdi. Lüks moda devi ayrıca web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da UNICEF bağış sayfasına yönlendirme yapıyor. Bağış yapacaklara bir sefere mahsus, haftalık veya aylık 30 ila 200 dolar arasında değişen dört seçenek veya istedikleri tutarda bağış seçeneği sunuluyor.

Çalışanların bağışlarını katlayacaklar

Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin ve Kering Eyewear gibi markaları bünyesinde barındıran Kering, depremden etkilenen binlerce kişiye destek sağlamak için Kızılhaç’a bağış yapacağını açıklayan markalardan.

Prada depremin neden olduğu trajik can kaybı ve yıkımdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek İtalya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) bağışta bulunduğunu bildirdi. Prada’nın müşterilerini yönlendirdiği UNHCR’nin web sitesinde başlatılan kampanyada da Türkiye’deki 3 aileye soba yardımı için 60 Euro, bir aileye eksiksiz hazır yemeklerden oluşan gıda paketi için 90 Euro’luk bağış seçenekleri sunuluyor.

Estée Lauder de markaları ve yardım vakfıyla depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ve ailelere yönelik kritik yardım çabalarını desteklemek için UNICEF'e 400 dolar bağışladığını açıkladı. Türkiye’deki şirketi aracılığıyla bölgedeki çalışanları ve depremzedeler için ilgili kurum ve kurumlarla işbirliği yapan şirketin merkezinden yapılan açıklamada da UNICEF’e yapılan bağışın dışında çalışanların yaptığı bağış kadar bir bağış yapılacağı da duyuruldu.

International Medical Corps özel ekip yönlendirdi

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının afet yardımı çabalarını desteklemek içinInternational Medical Corps ve International Rescue Committee’ye 1 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Açıklamada, Türkiye'deki kurtarma çabalarına acil destek için afet yardımı kuruluşu Direct Relief’e fon bağışlanacağı kaydedildi. Bu arada International Medical Corps Türkiye'de ihtiyaçları hızlıca tespit etmek amacıyla üç acil müdahale ekibi üyesini görevlendirirken acil tıbbi bakım, gıda ve gıda dışı acil ihtiyaçları karşılamak için yerel ortaklarla koordinasyon sağlıyor. Kurum, web sitesinden bağış kampanyası da başlattı.

Depremzedeler için 1,5 milyon Euro’luk acil durum fonu sağlayan, Ahbap ve Kızılay’a 500’er bin Euro, Kızılay'a ise 500.000 Euro daha bağışlarken Bayer, Alman Kızıl Haç ile bir çalışan bağışı kampanyası da başlattı. Buna göre 300 bin Euro’ya kadar çalışanların yaptığı bağış kadar bir bağış eklenecek.

İlaç sektörü inovasyon endeksinde dünyada ilk sıralarda yer alan Gilead Sciences, Gilead Foundation aracılığıyla sahadaki yardım çabaları için 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Bağış, International Medical Corps ve Direct Relief’e eşit yapılacak. Gilead Sciences, Kanada ve İrlanda’dan sonra Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmişti. Şirket en son Hepatit ve HIV alanlarında geliştirdiği yenilikçi patent korumalı ilaçlarını Pharmactive iş birliğiyle Türkiye'de üretmeye başladı.

World Central Kitchen’ın kurucusu Kahramanmaraş’ta yemek dağıtıyor

Kendini doğal afetlere uğrayan bölgelerdeki insanlar için yemek sağlamaya adayan José Ramón Andrés Puerta’nın kurduğu, kar amacı gütmeyen World Central Kitchen’ın deprem bölgesine mutfak kurmak için geldiğini geçen hafta yazmıştık. Adana’yı koordinasyon merkezi olarak seçen organizasyon, şef ve gönüllü taleplerini burada değerlendiriliyor. Deprem bölgesinde toplam 10 yemek üretim ve dağıtım merkezi kurmak için çalışmalarını sürdüren World Central Kitchen’ın kurucusu José Ramón Andrés Puerta da Türkiye’ye geldi. World Central Kitchen’ın Kahramanmaraş’ta kurduğu mutfakta günlük 90 bin öğün yemeği depremzedelere sunduğunu söyleyen şef, Elbistan ve İskenderun’a sıcak yemek, ekmek, meyve ve diğer gıda malzemelerinin dağıtımında bizzat çalışırken Hazer Amani gibi ünlü Türk şeflerinin bölgede kurduğu mutfakları da ziyaret edip destek verdi.