Sosyal medyadan gelir beklerken borçlu çıkmayın!

Son yıllarda E-ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla vatandaşlar “instagram’da satış yapıyorum vergi vermem gerekir mi?” sorusu ile karşılaşıyor.

instagram’da daha fazla kişiye ulaşmanın hızlı ve kolay olmasıyla bugün birçok kişi buradan satış yapıyor.

İnstagram, hayatımıza girdiği günden bu yana gelişiyor, değişiyor. İlk zamanlarda sadece fotoğraf ve video paylaşım platformu olarak kullanılan instagram, günümüzde e-ticaret konusunda da birçok kullanıcıya gelir imkânı sağlıyor.

Hem firmalar ve markalar hem de işbirlikleri sayesinde instagram’dan para kazanmak, günümüzde artık çok daha kolay hale geliyor.

instagram’dan nasıl gelir elde ediliyor?

instagram platformunda birçok alanda sayısız satıcı olduğu için ürünleri öne çıkararak düzenlemeler yapmak gerekiyor.

instagram’dan kazanç elde etmek için gerçek bir profil oluşturup bu profili özgün ve faydalı içeriklerle beslemek önemli.

İlgi çekici bir profil oluşturmak, düzenli içerik paylaşımı, ürünlerin güncel kalması ve instagram reklamlarından yararlanmak gibi eylemler, bilinirliği artırmakla birlikte diğer kullanıcılara da güven veren bir profile sahip olmayı sağlıyor.

İçeriğin kalitesine bağlı hesaplar hızla büyüyor ve gelir elde edilebilecek bir hesap haline geliyor. Ayrıca kazanç sağlanacak yöntem belirlenerek, düzenli şekilde dikkat çekici içerikler paylaşıp takipçileri hesapta tutmaya özen gösterilebiliyor. instagram üzerinden en etkili gelir elde etme imkanları ise; ürünlerin instagram’dan satılması, uzmanlık alanına göre hizmetlerin sunumu, influencer olarak markalarla işbirliği, instagram canlı yayınlarla gelir elde edilmesi, instagram reklamlarını kullanarak gelirlerin artırılması, takipçilerden abonelik geliri el ede edilmesi seçenekler arasında sayılabiliyor.

Son dönemlerde en çok tercih edilen mesleklerden olan instagram fenomenliği ya da influencerliği, geliri yüksek olan iş kollarından biri olarak göze çarpıyor.

instagram, influencer hesapları, resmi şekilde kontrol edilerek kazançlarından vergi komisyonları düşürülüyor. Gelir getiren yöntemlerden biri olduğu için takipçilerle iletişimin iyi olması gerekiyor.

Aynı zamanda canlı yayında kalp şeklinde atılan rozetler, ödeme yoluyla alınıyor ve instagram sahibine kazanç sağlıyor. Böylece sosyal medyada e kazanç kısa sürede artıyor.

Görüntülenen reklamlar sayesinde instagram hesabında takipçi akışı sağlanabiliyor.

Reklam içeriği ve gösterim kalitesi, geliri dolaylı yoldan etkiliyor. Bu nedenle, reklam içeriğini çok iyi şekilde hazırlamak gerekiyor.

Bilinen alışveriş sitelerinden linkler paylaşılıyor. Takipçilerin linklere tıklaması, ürün satın alması kazanç olarak hesaba yansıyor. Bu nedenle günümüzde birçok hesabın sık sık link verdiğini görebiliyoruz.

Son dönemlerde, instagram aboneliği ile de para kazanılıyor. Kişiler, takip etmek istediği hesapların özel gönderileri için abone oluyor ve bu abonelikler üzerinden gelir elde ediliyor.

İnstagram ürün satışı için seçeneklerden biri de: Mesaj (DM) yoluyla bilgi paylaşımı yaparak kısa sürede alışverişi onaylamak. Butik ve ev mağazalarının sıklıkla denediği yöntemlerdendir. Yönetimi zorlaşırsa bir e-ticaret sitesi kurulması daha faydalı hale gelebilir.

Ev hanımları da esnaf vergi muafiyet belgesi alıp bir işyeri açmadan da instagram’dan satış yapabiliyor. Satış yapılan ürünlerin ev hanımlarının kendi el emeği ürünler olması tercih edilen bir yöntem.

Ev hanımlarının oturdukları evlerde imal ettiği ürünlerini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satması halinde, 2024 yılı için 1 milyon 100 bin TL’ye kadar elde ettiği gelirler vergiden muaf tutuluyor. Uygulanan bu vergi muafiyeti şartları, internet üzerinden satış yapacak olan üretici ev hanımlarını hem mutlu ediyor hem de henüz ticarete atılmamış olan yetenekli ve parlak fikirleri olan ev hanımlarını cesaretlendiriyor. Ticarete atılmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlaması konusunda kendilerine faydalı bir teşvik olarak göze çarpıyor.

instagramda reels ve gönderiler üzerinden de gelir elde edilebilir mi?

İnstagram gönderi ve reelsleri, para kazanmayı kolaylaştıracak bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

İşletme hesabı ya da kişisel hesap geliştirilerek gönderi, reels paylaşımına önem verilebilir. İlgi alanına yönelik paylaşım yaparak kazanç sağlama süreci kolaylaştırılabilir.

İnstagramdan satış için önemli ipuçları ?

instagram’a eklenen InstaShop özelliği e-ticaret ürünlerinin instagram üzerinden satılmasını sağlıyor. Kullanıcı, keşfet bölümüne girdikten sonra alışveriş sekmesine girerek beğendiği bir ürünü kısa sürede ve kolayca satın alıp ürüne ulaşabiliyor. Böylece instagramdan satış yapmak, en popüler e-ticaret kanallarından biri haline geliyor.

Günümüzde sosyal medya ağının artması, alışveriş alışkanlıklarının da değişmesine neden oluyor. instagram, her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.

Canlı yayın, IG TV, InstaShop gibi özellikler sayesinde instagram, birçok e-ticaret alanında yaygın olarak kullanılıyor. Bu durum sosyal medyada yeni satış tekniklerinin oluşmasını sağlıyor.

İnstagram, zaman içinde müşteri memnuniyeti, daha çok kitleye ulaşması ve marka bilinirliğini arttırmak için de kullanılmaya başlandı. Milyonlarca kullanıcısı olması bakımından markalara olan yararı da artıyor. İnstagram’ın oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi ve birçok e-ticaret özelliği varken neden ben de İnstagram’dan satış yaparak para kazanmayayım sorularını da beraberinde getirdi.

instagram’da satış yaparken bilinmesi gerekenler?

instagram’da başarılı mağazaları incelemek ve ne yapılmak istenildiğine karar verilmeli. Rakip analizi ve pazar analizini yaparak hedef kitleyi tanımak gerekiyor.

instagram işletme hesabı açılarak bir kurumsal kimlik oluşturuluyor ve bu süreçte güvenilir ödeme yöntemleri kullanılıyor. Markanın varsa logosu, instagram profili yapılarak işletme hizmetine sunuluyor. Ürünlerin ve sayfanın reklamı yapılarak, influencer marketing çalışmaları gerçekleştiriliyor. Etkileyici görsel ve içerikler paylaşılarak, doğru hastag kullanmaya özen gösterilebilir.

instagramdan satış yaparken vergi vermen gerekiyor mu?

İnstagram!da ürün satışından para kazanıldığında satışların faturalı olarak gerçekleşmesi ve bu satıştan bir kazanç elde edildiğinde gelirin vergilendirilmesi önemlidir. Bu nedenle instagram dahil herhangi bir platformda yapılan satışlarda vergi vermek gerekiyor.

Vatandaşın vergisel yükümlülükleri?

instagram satışlarında vergi için kurumsal veya bireysel firmanın e-ticaret platformları veya online mağazalarındaki satışları vergilendirildiği gibi instagram satışlarının da vergilendirilmesi gerekiyor.

instagram satışlarında vergi nasıl ödeniyor?

Firmaların instagram’dan sattığı her ürün için fatura kesme ve vergi ödeme zorunluluğu oluşuyor. Bu nedenle vergi ve faturalandırma süreci de oldukça önemlidir.

Firmalar, ürün satın alan bir kişiye fatura kesmediğinde müşteriler vergi dairesine şikâyet etme hakkına sahip oluyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde vergi memurları cezai işlem başlatıyor.

instagram satışlarında vergi ödemek için şahıs şirketi oluşturulduktan sonra bir mali müşavir ile çalışarak faturalı satışlara başlanabiliyor. Ticari faaliyetler gerçekleştirilirken yıl içinde, ay içinde ve üç ayda bir olmak üzere çeşitli vergiler ödeniyor.

KDV, yıllık gelir vergisi, basit usulde yıllık gelir vergisi, geçici vergi beyannamesi, muhtasar beyanname ve damga vergisi gibi farklı zamanlarda ödenmesi gereken vergiler oluşuyor. Vergiler çalışılan mali müşavir veya internet ortamında online ödeme ile gerçekleştirilebiliyor.

E-Ticaret üzerinden satışlar şahsi olarak yapılsa bile şahıs şirketi kurulması gerekiyor. Bu nedenle şahısların da vergi açılışı yaparak vergi levhası alması gerekiyor.

Vergi yükümlülüğünüz yerine getirilmezse ceza uygulanır mı?

instagram satışında vergi vermeden gelir elde ederken ve bu durumun tespiti halinde vergisiz gelirlere ceza uygulanıyor.

Son zamanlarda e-ticaretin artmasıyla sosyal platformlar üzerinden elde edilen gayri resmi kazançlar Maliye tarafından daha sık takip ediliyor. Gelirin yasal yollarla elde edilmesi ve ileride büyük kayıplar yaşanmaması için vergileri zamanında ödemeye dikkat etmek gerekiyor.