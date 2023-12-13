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Spekülatörler euro alıyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Geçen hafta sonu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın konuğuydum. Şehrin iş insanlarının keyifleri yoktu. Bankalardan alınan reeskont kredilerinin uzun sürede çıkmasından yakınıyorlar. Eximbank’tan alınan reeskont limitlerinin artırılmasını istiyorlar. Daha rekabetçi bir döviz kuru olması gerektiğini söylüyorlar.

En önemli ihracat pazarımız olan euro bölgesinde ekonomik aktivitenin zayıf seyretmesi de ihracatçılarımızı zorluyor. Bölge ekonomisini destekleme adımı olarak, Avrupa Merkez Bankası’ndan yarın bir faiz indirim sinyalinin gelmesi sürpriz olur. Geçen ayki toplantıdan sonra, başkan Lagarde faiz konusunda esip gürlüyordu. Bir ayda keskin bir dönüş olmaz. Geçen haftaki yazıda, Fed’den faiz indirimi hususunda da piyasaların hızlı gittiğini, Amerikan ekonomisinin canlı olduğunu yazmıştım. Geçen cuma açıklanan tarım dışı istihdam raporu, ekonominin hâlâ güçlü olduğunu gösterdi. ABD’de tatil dönemidir. Tüketim çılgınlığı yaşanabilir. Bu ekonomiyi değerlendirmek için, ocak sonunu, şubat başını beklemek lazım.

EUR/USD paritesi, 1,10’lu seviyelerden kısa sürede 1,07’lere düştü. Spekülatörler şu düşüşte bile euro alımlarını üç milyar dolar artırdılar. Toplam euro alımı 20 milyar doların üzerine çıktı. İhracatımız açısından paritenin yükselmesi önemlidir.  

 

 

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