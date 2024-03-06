“Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” yeşil geleceğe imza atacak



WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda sektör paydaşlarının farkındalığını güçlendirmeyi hedef alarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşasının yanı sıra, restore edilecek binalar kapsamında da nasıl uygulanacağının anlaşılmasını sağlayacak.

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” ile Türkiye’nin yeşil geleceğine katkıda bulunmak için harekete geçiyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığında ve Danish Green Growth Network (DGGN) desteğiyle hayata geçirilecek.

Şubat 2024’de başlayan bu kapsamlı projenin ana hedefi, bina sektöründe faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair kapasitelerini güçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak, böylece daha entegre bir yaklaşım benimsemelerini desteklemek ve Yeşil Mutabakat’a uyumlarını sağlamak.

Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerini başarmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Avrupa Yeşil Mutabatı’nın binalara etkisini anlatacak

Bina sektörünün iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazır hale gelmesi için gereken azaltım ve uyum yöntemlerine dair sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan proje, bina sektörü paydaşları arasında diyaloğu artırarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na daha entegre bir yaklaşım benimsemeyi teşvik edecek.

Proje aynı zamanda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda sektör paydaşlarının farkındalığını güçlendirmeyi hedef alarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşasının yanı sıra, restore edilecek binalar kapsamında da nasıl uygulanacağının anlaşılmasını sağlayacak.

Toplamda 3 yıl sürecek olan proje, bina sektöründeki paydaşların aktif katılımını bekliyor.

Neler yapılacak?

*Paydaşlar arası diyaloğu güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için bir ağ ve platform kurulacak,

*Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin bilgi ve kapasite artırımını sağlamak amacıyla 10 e-öğrenme modülü geliştirilecek; çevrim içi seminerler düzenlenecek, çeşitli şehirlerde yerel bilgilendirme günleri gerçekleştirilecek,

*Bu alandaki iyi uygulamaları tanımak için inşaatta enerji verimliliği konusunda küresel ölçekte en prestijli toplantılardan biri olan Uluslararası Pasif Ev Konferansı’na katılım sağlanacak, Danimarka’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek,

*Sertifikalı Pasif Ev Eğitimleri düzenlenerek sektörden 50 profesyonel sertifikalandırılacak,

*Gençlerin ve genç profesyonellerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığını artırmak amacıyla “Sürdürülebilir (İklim Dirençli) Binalar Hackathonu” düzenlenecek,

*Sürdürülebilir binalara yönelik “İyi Uygulamalar Kütüphanesi” ve “Binalarda İklim Dirençliliği Rehberi” hazırlanacak,

*Bina sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artırmaya ve iklim dirençli hale gelmesini sağlamaya yönelik öneriler içeren bir “Politika Notu” hazırlanacak.