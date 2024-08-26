Süvariler geliyor! Bize uğrayacaklar mı?

Dünya borsaları Jackson Hole toplantılarında verilen süvariler geliyor mesajı ile haftaya pozitif bir havada başlıyor. S&P 500 yeniden 5.600 seviyesinin üzerine yükselirken, DXY endeksi Temmuz 2023 sonrası gördüğü en düşük seviyede. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,8 ile 2024 yılında gördüğü en düşük seviyeye yakın.

Fed başkanı Powell toplantıda yaptığı konuşmada eylül toplantısında faiz indirimi olacağı sinyalini verdi. İndirimin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağı ağustos istihdam verisine bağlı olarak belirlenecek.

Powell’in istihdam piyasasında daha fazla soğuma istemiyoruz mesajı zayıf bir istihdam verisi gelirse 50 baz puan indirim yapılma ihtimalini artırıyor. Piyasalar önümüzdeki 3 toplantıda 100 baz puana yakın faiz indirimi fiyatlıyor.

İyi haber sadece ABD ile sınırlı değil. Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da benzer mesajlar veriyor. Enflasyonun gerilediği, istihdam piyasasının soğuduğu ve ekonominin yavaşladığı bir konjonktürde ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının eş anlı faiz indirmesi bekleniyor.

Dünyanın tersine Japonya’dan şahin mesajlar geliyor. Japonya Merkez Bankası başkanı Ueda veriler bekledikleri gibi gelirse faiz artışına devam edeceklerini söyledi. Şahin BOJ ile yen dolara karşı günlük yüzde 1’in üzerinde, aylık yüzde 7’ye yakın değerlendi. Yen’in değer kazanması gelişmekte olan ülke paralarında oynaklığı artırıyor. Meksika pesosu ve Türk lirası son dönemde baskı altında kalan para birimleri.

Borsa İstanbul BOJ faiz artışı sonrası dünyadan negatif ayrışıyor. MSCI Türkiye yüzde 12 dolar bazında kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksi. Banka, holding, ve döngüsel hisselerde Temmuz ortasında başlayan satış dalgası geçtiğimiz haftalarda genele yayıldı. Endeks sene başından beri sağladığı getirinin yarısını bir ayda kaybetti.

Dünyadan negatif ayrışmamızda ekonomi yavaşlarken, enflasyonun kamu zamları ve inatçı hizmet fiyatlamalarıyla yükselmesi etkili oldu. Yenin değer kazanmasının gelişmekte olan ülke paralarında yarattığı baskı da etkili oldu.

Haftanın son günlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceğine yönelik spekülasyonlar satışın derinleşmesinde etkili oldu. Söz konusu spekülasyon yetkili makamlar tarafından net bir dille yalansa da Borsa İstanbul ve Türk Lirası en çok değer kaybeden varlıklar arasında yer aldı.

Bundan sonra ne olur? Türk lirası varlık fiyatlarında gerileme alış fırsatı mı, yoksa trend değişikliğine mi işaret ediyor? Biz Borsa İstanbul’da geri çekilmeleri fırsat olarak görme eğilimindeyiz.

Ekonomi yönetimine saygı duyuyor ve başladıkları işi tamamlayacaklarına inanıyoruz. Süvariler gecikmeli de olsa bize uğrayacaklar. Baz senaryomuzda Merkez Bankası’nın kasım ayında faiz indirmeye başlayacağını planlıyoruz. Ancak kurun yükselişi ve inatçı hizmet fiyatlamaları nedeniyle faiz indiriminin 2025 yılına kayacağı bir senaryoyu göz ardı etmiyoruz.

Türk Lirası’nda Kasım 2023’te başlattığımız olumlu görüşümüzü faiz indiriminin başlangıç tarihinden bağımsız koruyoruz. Borsa İstanbul için seçici olarak iyimseriz. Türk Lirası’nda değer kaybının hızlanması ve ekonomide yavaşlama senet seçiminin ve zamanlamanın önemini artırıyor. Beyaz eşya, demir-çelik, otomotiv, petrol kimya gibi döngüsel hisseler kısa vadede sert yavaşlama endişesi ile borsa geneline göre geride kalabilir.