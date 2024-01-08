Tarım dışı istihdam sonrası piyasalar

Pozitif sürpriz yapan tarım dışı istihdam verisi sonrası tahvil ve hisse piyasaları negatif tepki verdi. Beklentilerden güçlü istihdam (216 – 175 bin) ve yüksek ücret artışı (yüzde 0,4 – yüzde 0.2) sonrası mart ayı faiz indirim ihtimali gerilerken hisse ve tahvil piyasasında yüzde 0,5 civarı negatif tepki görüldü.

Güçlü istihdam verisi Fed’in faiz indirmek için aceleci olmayacağı ve yeterince veri görmek için Haziran’ı bekleyeceği görüşümüzle tutarlı. Ancak ISM hizmet verisindeki zayıflama nedeniyle piyasa geneli Mart ayında indirim görüşünü koruyor.

Perşembe günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisi bu konuda ilave bilgi sağlayacak. Beklentiden zayıf bir manşet (yüzde 0,2) ve çekirdek enflasyon (yüzde 0,3) verisi, erken faiz indirimi beklentisini destekler. Ancak sağlık, konut, araba sigortası gibi yapışkan kalemler önümüzdeki aylarda yukarı yönlü oynaklık ile enflasyonda aşağı yönlü görünümü bulanıklaştırabilir. Mart ayından hazirana doğru kayan faizi indirim beklentisi kısa vadede hisse ve tahvil piyasasında aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Borsa İstanbul 2024 yılına dünyaya göre daha güçlü bir başlangıç yaptı. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 1 getiri ile gelişmekte olan piyasaları yüzde 3,0 yeniyor. Yabancı yatırımcının geleceği beklentisi Borsa İstanbul’un dünyadan pozitif ayrışmasının arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Ancak sektörel ayrışma bu görüşü desteklemiyor.

Yabancıların alması ihtimali daha yüksek olan banka ve holdinglerin yükselişe katılamaması, halka arz, kobiler gibi yan tahtaların ve kamu kağıtlarının endeksi yenmesi bizi rahatsız ediyor.

Borsa İstanbul’un görünümü yabancı yatırımcıyı bekleyen bir piyasayı değil, yerleşik yatırımcı ağırlıklı ve yüksek oynaklığa açık bir bahis oyununu çağrıştırıyor.