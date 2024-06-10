Tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar

Geçtiğimiz hafta piyasalara üç önemli gelişme damgasını vurdu: (i) Avrupa Merkez Bankası’nın şahin faiz indirimi; (ii) Güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi; (iii) Meksika seçimleri sonrası gelişmekte olan ülke paralarındaki satış.

Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75’e çekti. Eşanlı olarak Euro Bölgesi büyüme ve enfl asyon tahmini yukarı çekildiği için piyasa kararı şahin faiz indirimi olarak yorumladı. Büyümenin güçlenmesi ve avronun dirençli olması Türkiye için olumlu. Mayıs ayında ABD ekonomisinde 272 bin yeni iş (beklenti 180 bin) yaratıldı ve ücretler aylık yüzde 0,4 (beklenti yüzde 0,3) arttı. Beklentilerden güçlü veri sonrası tahvil ve hisse değer kaybederken dolar güçlendi.

Piyasalar güçlü veriyi kötü veri olarak görmeye devam ediyor. Güçlü dolar, yüksek faiz ikilisi Türkiye için negatif. Meksika seçimleri sonrası yeni sol iktidarın piyasa dostu politikalardan uzaklaşacağı endişesi ile gelişmekte olan ülke paralarında satış baskısı görülüyor. ABD Doları, Meksiko Pesosu’na karşı yüzde 10, Brezilya Reali’ne karşı yüzde 4, Güney Afrika Randı’na karşı yüzde 2 değer kazandı. Türk Lirası bu üçlüye karşı emin liman para birimi olarak pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul dünya borsalarından negatif ayrışmaya devam ediyor. Açıklanan verilerde satışı tetikleyecek bir gelişme yok. Ekonomide dışa dönük dengelenme devam ediyor. Enfl asyon istendiği kadar olmasa da geriliyor, rezervler artıyor, portföy tercihleri lira lehine değişiyor. Türk Lirası gelişmekte olan ülke paralarındaki değer kaybından neredeyse hiç etkilenmedi. Akıntı çekildiğinde mayosu üstünde olan az sayıda oyuncudan birisi olacağız. Buna karşın, yabancı yatırımcının geçen hafta hisse senedinde 500 milyon dolardan fazla satış yapması moralleri bozdu. Gelişmekte olan ülkelerden çıkış olması, Suudi Arabistan’da halka arzlar bu hareketi kısmen açıklıyor.

Türk Lirası gelişmekte olan ülke paralarındaki değer kaybından neredeyse hiç etkilenmedi. Akıntı çekildiğinde mayosu üstünde olan az sayıda oyuncudan birisi olacağız.

Ancak dünyada çıkış yerel tahvil tarafında, biz de ise ağırlıklı olarak hisse senedinde satış var. Hisse senedi gelirlerine vergi getirileceği iddiasının yalanlanmasına rağmen hafta boyunca satış baskısı devam etti. Borsa İstanbul’daki satışı temel nedenlerle değil pozisyonlanma ile açıklayabiliyoruz. Yabancı kurumsal yatırımcının gelmediğini gören kaldıraç ile iş yapan kısa vadeli oyuncular karlı Türkiye pozisyonlarını azaltıyorlar. Satış devam eder mi? Bilmiyoruz. Ama… Takvim aleyhimize işliyor. Haziran ayında pozitif bir sürpriz olmazsa, yabancı girişi mevsimsel nedenlerle sonbahara kalır.