Tasarrufta örnek bir belediye Odunpazarı

Tasarruf tedbirlerinin genelgesi çıktı. Kamuoyunda epeyce tartışıldı. Kamu kurumları bu genelgeye ne kadar uyuyor? Belediyeler yatırım yaparken zorlanacak mı? Bu genelge ayaklara pranga vurur mu?

Geçmiş dönemlerde yaptığı tasarrufla Eskişehir’in gündeminde yer alan bir belediye var, metropol Odunpazarı Belediyesi… 422 bin kişinin yaşadığı Odunpazarı, nüfus bakımından 25 ilden daha büyük. Türkiye genelinde 41’inci büyük ilçe konumunda…

CHP’li Başkan Kazım Kurt, 10 yıl önce milletvekiliyken aday gösterildi ve CHP ilk kez seçim kazandı. Kurt’un ilk işi tasarruf yapmak oldu. Belediye, çok sayıda aracı kiralama yoluna gitmişti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un ilk yaptığı iş “araç kiralama” yöntemine son vermek oldu. Odunpazarı Belediyesi kısa sürede büyük bir araç filosu kurdu ve 250 milyon liranın üzerinde tasarruf etti.

Başkan Kurt’a yapılan bu tasarruf ile hangi yatırımların yapıldığını sordum:

Bu tasarruf sayesinde belediyemizin kasasına yük getirmeden Yenikent’e 100. Kültür Merkezi inşa ettik. Bu merkez kültür sanat faaliyetlerinin yanında pek çok ihtiyaca karşılık verecek. Çok amaçlı toplantı salonları, kapalı pazar, sosyal tesis otopark yer alacak. Başkan Kazım Kurt, son genelgede mobilyaların 3 yılda bir değiştirileceğine dikkat çekiyor:

Benim şu anda makam odamda kullandığım koltuklar 10 yıl önce AK Partili başkandan devraldığım koltuklardır, masa sandalye düzeneği de aynıdır, ben hala kullanıyorum. Çünkü lüzum görmedim makam odasını yenileyip harcama yapmaya. Belediyenin borçlarını ödeyip nasıl düzlüğe çıktığını kısaca özetliyor:

Biz zaten tasarruf ediyoruz, elimizdeki kıt kaynakları doğru kullandığımız için düzlüğe çıktık. Başkan Kurt, genelgelerin hayata geçebilmesi için samimiyet olması gerektiğini hatırlatıyor:

Daha önce de bu tedbirler yayınlandı ama kimse uymamış. Seçimden sonra bazı belediyelerdeki şatafatı ve zenginliği gördük. Lüzumsuz harcamalar yapmışlar.

İLLER BANKASI PAYLARINDA AZALMA VAR

Odunpazarı Belediye’sinin bütçesi son 5 yılda artı veren ender belediyelerden biri olarak bunu nasıl başardığını soruyorum! Başkan Kurt yanıtlıyor:

Odunpazarı Belediyesi’nin 2019- 2024 yılları içerisinde hiç kredi kullanmadığını ve bütçemizin hep artı verdiğini vurgulamak istiyorum. Böyle bir bütçe yönetimi sergilerken çok büyük yatırımlara da imza attık. Bunun kaynağını da tasarruf ve mali disiplinle sağladık. Odunpazarı Belediyesi’nin şu anki borcu bütçe geliri tahmininin yüzde 10’u kadardır. Bunun da büyük bölümü yapılandırılmış borçtur. Biz şu anda mali olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.

Önümüzdeki süreçte bu mali disiplini sürdürecek misiniz?

Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde ne aşamaya gelir, onu kestirmek mümkün değil. Şu anda İller Bankası’ndan gelen paylarda yüzde 20’ye yakın azalma hissediliyor. Eğer bu sürekli hale gelirse bizi de zora sokabilir!