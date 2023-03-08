Taşlar üç hafta sonra yerine oturur

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Borsa endeksi coştu. Türkiye’nin ülke risk primi 40 baz puan düştü. Yatırımcı politik tercihine göre alım-satım yapabiliyor. İşe biraz duygular karışıyor. Oysa yatırım kararları alırken apolitik olunmalıdır.

Hisse senetlerindeki yükselişin nedeni belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Muhalefetin aday belirleme sürecinin uzaması sıkıntı yaratıyordu. Üç hafta sonra, ciddi araştırma şirketlerinin yayımlayacağı ilk anketlere bakılır. Yatırımcı o sonuçlara göre portföyünü şekillendirir. Sonraki beş haftada, adayların oy oranlarında belirgin değişimler olmaz. Tahvil-bono ve döviz piyasalarında seçime kadar bir hareket olmayacağı için, tüm aksiyon borsada yaşanacak.

Deprem sonrasında hesaplar değişti. Kim kazanırsa kazansın, bütçe açığı çok yükselecek. Bunun finanse edilmesi gerekecek. Vergiler artacak. Erdoğan kazanırsa, mevcut politikalar ilk etapta devam eder. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününden vazgeçilmez. Kılıçdaroğlu seçilirse ekonomi modeli değişecek. KKM havuzunda 1,5 trilyon lira birikti. Buradaki yatırımcı kendisini dolarda zannediyor. Buranın yönetilmesi kolay olmayacak.