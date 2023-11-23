Londra ve İstanbul merkezli inovasyon danışmanlık firması GOOINN’in Kasım ayının ilk haftasında yayınladığı sektöre yol gösterir nitelikteki “Tedarik zinciri tanımı, tedarik zinciri yönetimi ve pazarı, sektörde kullanılan yenilikçi teknolojiler, müşteri beklentileri ve sektörden beklenen riskler" gibi konu başlıklarının ele alındığı Rapordan derlediğim bilgileri geçen haftaki yazımda “Tedarik Zincirinde Müşteri Beklentileri..” başlığı ile sizlerin bilgisine sunmuştum.

Bu gün aynı rapordan ve açık kaynaklardan derlediğim bilgileri “Tedarik Zincirinde Kullanılan Yenilikçi Teknolojiler…” başlığı ile sizlere sunuyorum.

5 G teknolojisi, daha hızlı ve daha güvenilir bağlantı sunarak organizasyonların tedarik zinciri boyunca iletişimi ve işbirliğini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Tedarik zinciri operasyonlarında 5G kullanımı, görünürlüğü sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Özellikle 5G'nin büyük ölçekte mobil cihazları destekleme potansiyeli nedeniyle, şirketin tedarik zincirini daha büyük bir doğrulukla izlemek mümkün olmaktadır.

Otonom Araçlar

Otonom araçlar insan hatasını azaltarak ve rotaları optimize ederek maliyetleri düşürebilmektedir ve teslimat sürelerini iyileştirebilmektedir.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri

Organizasyonların tedarik zinciri operasyonlarını görselleştirmelerine ve simüle etmelerine yardımcı olarak karar verme süreçlerini geliştirmektedir ve hataları azaltmaktadır.

Özellikle artırılmış gerçeklik teknolojisi organizasyonlar için sanal depolar oluşturabilmektedir ve

holografik ürünleri raflara yansıtarak görselleştirebilmektedir.

Çalışanlar, fiziksel bir ürüne erişmeden renk ve boyut gibi özellikleri kontrol edebilmektedir ve sipariş verirken bilinçli kararlar alabilmektedir.

Robotik otomasyon süreci

Robotik süreç otomasyonu (RPA) manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmektedir ve böylece çalışanların daha stratejik görevlere odaklanmasına olanak tanımaktadır.

Bu noktada robotlar tedarik zincirinde devrim yaratarak büyük bir değer sunmaktadır.

Robotlar depolama ve üretimde işlemleri hızlandırdığı gibi doğrulunu da artırmaktadır.

Ayrıca işçi verimliliğini artırarak hara oranlarını azaltmaktadır.

Bununla birlikte seçme, sıralama ve depolama sürelerini kısaltarak zorlu veya tehlikeli yerlere erişimi artırmaktadır.

Gelişmiş veri analitiği

Gelişmiş veri analitiği tedarik zinciri operasyonlarına dair görüşler sağlamaya yardımcı olmaktadır ve organizasyonların verimsizlikleri tanımlamalarına ve iyileştirmeler yapmalarına olanak tanımaktadır.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

IoT teknolojisi ürünleri gerçek zamanlı olarak takip etmeye ve izlemeye yardımcı olmaktadır.

Böylelikle organizasyonlar tedarik zinciri hakkında bilinçli kararlar alabilmektedir.

Bilindiği üzere IoT internet üzerinden sistemler arasında ve içinde veri değişimine izin vermektedir.

Dolayısıyla IoT tedarik zincirinin her adımından uygulanabilir veriyi kullanabilmektedir.

Günümüzde bu teknoloji malzemelerin bulunması, ekipmanın bakımı ve verimliliğin izlenmesi için kullanılmaktadır.

Bulut Bilişim Teknolojisi

Bulut bilişim teknolojisi, tedarik zinciri organizasyonlarına büyük miktarda veriyi depolama ve işleme imkânı sunarak, bu verilere her yerden ve her zaman erişilebilmesini sağlamaktadır.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain, perakendecilerin ve tüketici paketli ürün üreticilerinin tedarik zincirlerini işletme şeklini önemli ölçüde değiştirmektedir.

Özellikle sıklıkla izlenebilirlik ve şeffaflık eksikliği gösteren tedarik zincirini önemli ölçüde iyileştirebilmektedir.

Her işlemi tedarik zinciri boyunca kaydeden merkezi olmayan ve güvenli bir veri tabanı sunan

blockchain teknolojisi sayesinde ürünlerin gerçek zamanlı takibi yapılabilmektedir ve her seyahatin belirli aşamaları hakkında düzenli güncellemeler alınabilmektedir.

Yapay zekâ ve makine öğrenimi

Yapay zekâ ve makine öğrenimi, tedarik zinciri süreçlerini otomatikleştirmede, maliyetleri azaltmada ve işletme verimliliğini artırmada yardımcı olmaktadır.

Depolar, satın alma, üretim, lojistik envanter gibi tedarik zinciri yönetiminin birçok alanına dokunan yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarındaki ilerlemeler sayesinde tedarik zinciri yönetimini, kurumsal kaynak planlama sistemlerini, akıllı fabrikaları, otonom depoları gibi birçok şeyi bir araya getirecektir.

- 3D baskı

3D baskı, parçaların ve ürünlerin talep üzerine üretimini ve özelleştirmesini sağlayarak sürelerini ve envanter maliyetlerini azaltmaktadır.

- Dijital ikiz teknolojisi

Tedarik zinciri dijital ikizi, tedarik zincirinin dijital bir kopyası veya modelidir. Şirketler tedarik zincirindeki dijital ikizlerle tedarik zinciri planlamalarını ve tasarımlarını optimize edebilmektedir. Böylelikle farklı tedarik zinciri senaryolarının etkisini test edebilmektedir ve sonrasında temel tedarik zinciri KPI'ları üzerindeki potansiyel etkiyi görebilmektedir.

- Tahminsel analitik

Tahminsel analitik ile tarihsel ve gerçek zamanlı veriler kullanılarak potansiyel sorunlar tanımlanmaktadır.

Bu teknoloji tedarik zincirinde kesintileri önlemek için proaktif kararlar alma konusunda yardımcı

olmaktadır.

- Kalite kontrol ve inceleme teknolojileri

Kalite kontrol ve inceleme teknolojileri içerisindeki otomatik denetim sistemleri üretim ve dağıtımda ürün kalitesini güvence altına alarak hataları azaltmaktadır.

- Envanter yönetimi yazılımları

Gelişmiş envanter yönetimi yazılımları, stok seviyelerini optimize etme, fazla stok ve stok tükenmelerini azaltma ve talep tahminini iyileştirme konularında yardımcı olmaktadır.