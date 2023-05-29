Tekfen Filarmoni Haziran’da festivallerin gözdesi

İstanbul Müzik, Uluslararası İzmir ve AIMA Müzik festivalleri ile Tekfen Filarmoni yaz konserleri başlıyor

Daimî Şef ve Sanat Direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, haziran ayı konserleri ile festivalden festivale koşuyor. Festival turnesi kapsamında orkestra, ilk olarak yıldız piyanist Jan Lisiecki ile birlikte 51. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri ile 1 Haziran’da seyirci karşısına çıkacak. Tekfen Filarmoni, 4 Haziran’da 36. Uluslararası İzmir Festivali’nde keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ile dinleyicisiyle Efes Antik Tiyatro’da buluşacak. “O da Tekfen” oluşumuyla ise 8 Haziran’da 9. AIMA Müzik Festivali’ni bakır üflemeli beşlisinin programıyla açacak.

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AIMA’da “Klarnet ve Piyano için Masterclas” başvurusunda son dört gün

Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde 25 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA’nın 2023 ustalık sınıfı eğitimlerinde klarnet ve piyano sınıfları için kayıtlar 1 Haziran’da sona eriyor. Klarnet ustalık sınıfı Prof. Ayşegül Kirmanoğlu yönetiminde 2-8 Ağustos tarihleri arasında, Piyano ustalık sınıfı Prof. Gökhan Aybulus yönetiminde 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ENKA Sanat’tan genç sanatçılara destek programı: Lale Tara Sanat Bursu

Bugüne dek genç sanatçılara yönelik farklı alanlarda destek programları yürüten ENKA Sanat, 40. yılında yeni bir destek programına imza atıyor: Lale Tara Sanat Bursu. Yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen burs kapsamında bu yıl, klasik müzik alanına odaklanılıyor.

Burs'un Seçici Kurul’unda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi 39. DYO Resim Ödülleri Sergisi’ni ağırlıyor

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 56 yıllık bir geleneğe sahip olan “DYO Resim Ödülleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi; “Doğa ve İnsan” temasıyla düzenlenen 39 DYO Resim Ödülleri’nin ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserlerinden oluşuyor. Aralarında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan’dan 704 sanatçının bin 66 eserle başvurduğu yarışmanın jürisi, sanatçı Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluştu. Seçici kurul altı eseri ödüle layık görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu.

TEMA Vakfı dikkat çekti: Mercanlar tamamen yok olma tehlikesi altında

TEMA Vakfı, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde insan faaliyetlerinin dünyadaki canlı çeşitliliği üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti. “2°C’lik bir ısınmada, denizel biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan mercanların yüzde 99’unun yok olacağı öngörülüyor” diyen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç yaratılan tahribatı durdurmak ve biyolojik çeşitliliği yeniden inşa edebilmek için atılması gereken adımları sıraladı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her sene 22 Mayıs’ta kutlanan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nün bu yılki temasını “Uzlaşmadan Eyleme: Biyolojik Çeşitliliği Yeniden İnşa Et” olarak belirlemişti.

Nişantaşı’nda bir kaçış noktası: Minoa-VE

Bağımsız kitabevi Minoa’nın Nişantaşı’ndaki adresi “Minoa-VE”, Tunaman Çarşısı’nda. Kitapların arasındaki kafenin kahvaltı ve öğle yemeği seçeneklerinden oluşan menüsü taptaze malzemeleriyle masaya geliyor. Meyveli Smootie Bowl kahvaltı seçeneklerinden. Bademli Limonlu Ispanak Kökü, Humus, Mücver başlangıçlardan. Fırın Sebzeli Kinoa Köfte, Siyah fasulyeli ya da Falafel Burger, Firik Bulgurlu Karnıyarık ise ana yemeklerden.

Yeni nesil restoran lounge konsepti: Sax

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un mekânı SAX, konsepti ve müzikleri ile deneyim sunarken, yeni nesil restoran lounge konsepti, özenle tasarlanmış lezzetleri ve uzmanlıkla hazırlanan kokteylleri ile dikkat çekiyor.