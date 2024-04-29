Tarih, ekonomi ve sosyoloji tabelalarda bir arada!

Türkiye’nin tabela tarihinin anlatıldığı sergi, 19 Mayıs’a kadar gezilebiliyor

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tarihi sergiyle canlandırıyor. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Gösteri”r” Geçmişten Günümüze Tabelalar Sergisi, geçmiş ve günümüz arasında bağ kurup tarihi, ekonomiyi ve sosyolojiyi tabelalar ile bir araya getirerek gözler önüne seriyor. Türkiye’nin tabela tarihinin anlatıldığı sergi, 19 Mayıs’a kadar meraklılarını bekliyor.

Açılışta konuşan ARED Başkanı Şahin Acar Acar, serginin sadece tabelaları değil, aynı zamanda insanlığın hikâyesini anlattığını belirterek şöyle devam etti:

“Sektörümüz ihracat yapan, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan, makine üreten, yurt dışı fuarlara katılıp ödüller kazanan firmalarla milyonlarca euro ciro yapan dev bir endüstri haline geldi. Bu sektörel evrimin başlangıç noktası ise el emeği, yazı kabiliyeti ve yaratıcı güçleriyle var olan, fırça ve boyalarıyla sanatlarını icra edip Türk ticareti geliştikçe kendilerini geliştiren tabelacı ustalarımız, zanaatkârlarımız. Bu sergiyle ARED olarak gelişen tabelacılık mesleğinin tarihine dair bir ışık tutmak istedik, çünkü bu sektörün nasıl bir gelişime doğru çıktığını geçmişten bugünlere doğru bakarak karşılaştırabiliriz.”

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- “Beethoven’dan Prokofiev’e: Müzikal Bir Yolculuk”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel köprüye katkıda bulunmayı sürdürüyor. Pera Müzesi, 2009’dan bu yana Akira Kurosawa, Japonya Medya Sanatları Festivali, Ikuo Hirayama sergilerine ve Japon kültürüne dair farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise “2010 Türkiye’de Japonya Yılı” kapsamında Hilal ve Güneş: İstanbul’da Üç Japon sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bu kez, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Pera Müzesi özel bir konsere ev sahipliği yapacak.

Vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 4 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da gerçekleştirilecek konserde, keman sanatçısı Mina Aoki-Girardelli ve piyanist Çağdaş Özkan dinleyicilere keman repertuvarının farklı yönlerini keşfedecekleri bir program sunacak.

- Cumhuriyet aydını Melek Celâl’in dünyası 23 Haziran’a kadar sergileniyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding’in ana sponsorluğunda ve Gilan’ın katkılarıyla gerçekleştirilen, geç Osmanlı İmparatorluğu’nun ve erken Cumhuriyet döneminin öncü kadın sanatçılarından Melek Celâl’e odaklanan sergi, 23 Haziran Pazar gününe kadar uzatıldı.

Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celâl sergisi, 1924’te Galatasaray Sergileri’nde ilk nü eserleri gösteren, 1935’te ise ilk kişisel sergisini açan Cumhuriyet aydını kadın sanatçı Melek Celâl’i tüm yönleriyle sanatseverlere hatırlatıyor. Sergi çok yönlü üretim yapan sanatçının tablo ve eskizleri, Anadolu motiflerinden esinlenerek çizdiği desenleri, şehir planlama, hat sanatı ve Türk işlemeleri ile ilgili kaleme aldığı makaleleri, eleştirileri ve kitapları ile hayatına ışık tutan fotoğraflar, kartpostallar, hatıra yazıları ve mektupların bulunduğu zengin bir arşivden oluşuyor.

- Dünyaca ünlü Rochat Kardeşler, masterclass için Ayvalık’a gelecek

Prof. Nadège Rochat yönetimindeki Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi “AIMA Viyolonsel Masterclass” 24-30 Haziran; Prof. Mathis Rochat yönetimindeki “AIMA Viyola Masterclass” ise 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilecek. Viyolonsel ve viyola ustalık sınıfı katılımcılarına, piyanoda usta müzisyenler Güldiyar Tanrıdağlı ve Tutu Aydınoğlu eşlik edecek.

- Le Cordon Bleu İstanbul’dan 2024 gastronomi trendleri

Le Cordon Bleu İstanbul, gelenekselleşen gastronomi buluşmalarının altıncısına okuldan mezun olan şefler, sektörün kanaat önderleri ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar, bu yılın teması olan “Toque’lu (aşçı külahlı) Yıldızlar” ışığında, 2024 Gastronomi Trendleri üzerine bilgi ve görüşlerini paylaştılar. Fransız Sarayı’ndaki gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu İstanbul Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu yaptığı açılış konuşmasında “Türkiye gastronomi dünyasına damgasını vuran Michelin ve Gault&Millau rehberlerinin ülkemize girmiş olması ve mezunlarımızın bu ödüllere layık görülmesiyle onlarla aynı heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. Dünyanın sayılı mutfak sanatları okullarından biri olan Le Cordon Bleu İstanbul, her başarı öyküsü ile daha da güçleniyor. 129 yıllık mutfak eğitimi, tecrübe ve disiplinimizle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yepyeni yıldızların kendi öykülerini yazmalarına yardım edeceğimizi biliyoruz. Bu yolculukları keyifle izliyoruz. Önceki nesillerin bizlere bıraktıklarını gelecek nesillere aktaracak olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

- Macar sinemasının 120 yılına bakış!

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macar sinemasının doğuşunun 120. yıldönümü vesilesiyle Macaristan Ulusal Film Enstitüsü’nün 2021 yılında açtığı ve Macar sinemasının tarihine kapsamlı bir bakış sunan “Geniş Açı” sergisini daha küçük bir ölçekte mekânına taşıyor.

Macar sinemasının doğuşu 30 Nisan 1901'de Budapeşte'deki Urania Bilim Tiyatrosu'nda gösterilen “Dans” filmiyle başlıyor. Macar sinemasının tarihi ise ayrılan, sonra yeniden birleşen ve sonra tekrar ayrılan yollarla, tarihsel olaylar ve yenilikçi teşebbüslerle karakterize ediliyor. Serginin hedefi, ilk andan itibaren Macar kültürünün önemli bir parçasını oluşturan Macar sinemasının ve film endüstrisinin geçmişinin ve bugününün kapsamlı bir portresini sunmak.

- İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı mayıs programında, yıla damgasını vuran 25 kısa film yer alıyor. Kısa filmin sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Üçüncü kez düzenlediğimiz Gelecek Kısa programında bu yıl 25 filme yer veriyoruz. Aralarında Küçük Buluntular, Ferret gibi izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler de var. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırlandığımız Gelecek Kısa'yı, Yiğit Hepsev, Vehbi Bozdağ, Selin Öksüzoğlu başta olmak üzere yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

- Kitap Fuarı, dört yıl aradan sonra Eskişehir’e geri döndü

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleri ile düzenlenen Eskişehir 3. Kitap Fuarı, 5 Mayıs Pazar akşamına kadar Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’nde sürüyor.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Eskişehir’de bir araya getiren Eskişehir 3. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.