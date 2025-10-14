Telekom, Sürat ve Zade ile atağa kalktı, 1 milyar dolar göründü

KURULUŞ tarihi 1979 yılına uzanan, ilk dönemlerinde gıda toptancılığı ve makine ithalatına odaklanan Bacacı Yatırım Holding, FETÖ’yle mücadele operasyonları sırasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)geçen Sürat Kargo’yu 2021 yılında satın alınca öne çıktı, kamuoyu gündemine geldi.

Bacacı Yatırım Holding, ailede ikinci kuşağın temsilcisi olan Halil İbrahim Bacacı’nın işlerin başına geçmesiyle büyümesini hızlandırdı. Bacacı Yatırım Holding, 2020 yılında Türk Telekom’un ana distribütörlüğünü üstlenmesiyle büyüme yolundaki önemli atağını yaptı.

Daha önce Index Grup bünyesinde olan distribütörlük, Türk Telekom’un pazarlama tarafının yüzde 80’ini kapsıyordu. Türk Telekom’la hızlı büyümenin kapısını aralayan Bacacı Yatırım Holding, 2021’de Sürat Kargo’yu TMSF’den satın aldı. O günlerde bu satın alma başlıklara şöyle yansıdı:

Sürat Kargo, 30 milyon dolara Bacacı’nın…

Bacacı Yatırım Holding, Sürat Kargo’ya 4 yılda alım değerinin 2-2.5 katı dolayında yatırım yaptı. Şirket böylece grubun lokomotif işleri arasına girdi.

Halil İbrahim Bacacı liderliğindeki grup, Mayıs 2025’te büyük bir alıma daha imza attı:

Bacacı, Zade Yağları ve Zade Vital ile bilinen 140 yıllık Helvacızade Grubu’nu 3 milyar liraya bünyesine kattı.

Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu’nu bünyesine kattıktan 5 ay sonra, attığı adımları, yol haritasını, stratejisini kamuoyu ile paylaşmayı gündemine aldı. Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, küçük bir grup meslektaşımla katıldığımız sohbet toplantısı düzenledi, sorularımızı yanıtladı.

Cem Cansu, söze grubun tarihçesinden girdi:

- Grubumuzun tarihçesi 45 yıl önceye uzanıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Halil İbrahim Bacacı’nın vizyoner yönetim yaklaşımı ile son 25 yılda grubumuz hem daha güçlendi hem de daha kurumsal yapıya kavuştu.

Grubun odaklandığı sektörleri sıraladı:

- Lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, perakende, gıda ve besin takviyeleri alanlarındaki yatırımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Cem Cansu, grubun iş modelini şöyle anlattı:

- Bacacı Yatırım Holding olarak finansal yatırım yapan, yönetimde yer alan, şirketi operasyonel olarak dönüştüren, verimliliğini artıran, geleceğe ve satışa hazırlayan bir yapıyız.

Şu anda 9 sektörde bulunduklarını kaydetti:

- Bu sektörlerle duygusal bağımız yok. Yani, önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde büyüme konusunda elimiz rahat, önümüz açık. Mevcut sektörlerin dışında başka alanlar için de masaya oturabiliriz.

Yatırımlarının stratejik tarafının aldıkları şirketleri büyütmek olduğunu vurguladı:

- Şirketleri büyütüyor, verimliliğini artırıyor, değer katıyoruz. Örneğin, Sürat Kargo, Türkiye büyümesinin ötesinde bir performans sergiledi. Verimlilik projelerimiz sayesinde kârlılığı, büyümesinin de önüne geçti.

Helvacızade Grubu’nu satın almaları konusuna dikkat çekti:

- Helvacızade Grubu’nu 3 milyar liraya satın alarak aslında Bacacı Yatırım Holding’in üretim kaslarını güçlendirdik, marka bilinirliğimizi artırdık. Çünkü, son tüketiciye dokunan, üreten, ihraç eden bir alanda faaliyet göstermeye başlamış olduk.

Ardından ekledi:

- Diğer taraftan Zade Yağ ve Zade Vital için yatırımlar da yapıyoruz. Makineler alıyoruz, verimliliği artırıyoruz, istihdam yaratmaya devam ediyoruz.

2025 yılının ilk yarısını başarılı tamamladıklarının altını çizdi:

- İlk yarıda yüzde 48 büyüdük. Yılın tamamındaki büyümemiz yüzde 73’ü bulacak gibi görünüyor. Bu yılı 1 milyar dolarlık konsolide ciro ile tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz.

2020 yılında alınan Türk Telekom ana distribütörlüğü, Bacacı Yatırım Holding’in büyümesini önemli ölçüde tetiklediği anlaşılıyor.

2021 yılında satın aldıkları Sürat Kargo’nun kısa sürede grubun büyümesinin lokomotifi rolü üstlendiği görülüyor…

Helvacızade Grubu’nun bünyeye katılmasıyla çıtanın “milyar dolarlık ciro” seviyesine yükseleceği ortaya çıkıyor…

Avrupa’da ve Türkiye’de yeni şirket alımları için görüşmeler yürütüyoruz

BACACI Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, grubun gündeminde yeni şirket satın almalarının olduğunu belirtti:

- Görüşmelerimizin devam ettiği farklı şirketler var. Bunlardan birkaçı da Avrupa’dan. Ortak özellikleri ise hemen hemen hepsinde üretimin olması.

Şu bilgiyi paylaştı:

- 3-4 şirketle görüşmelerde belli bir seviyeyi geçtik.

Görüştükleri şirketler konusunda şu detaya girdi:

- Öte yandan hisse satın alma sözleşmesi aşamasında olduğumuz şirketler de var. Bunlar da üretimi olan, belirli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler. Yine söz konusu şirketlerden bazıları yakın coğrafyamızdaki ülkelerde bulunuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Stratejik yatırımcı olacağımız sektörleri seçiyoruz. Bu arada şirketlere yatırım yaparken satışı da düşünüyoruz. Yani, “Şu şirket asla satılmaz” diye bir şey yok. Bir şirketin satış gündemine alınması konusunda kesin bir süre koymuyoruz. 5-8 yıl olabilir.

Havuz benzetmesi yaptı:

- Eğer bir havuz gibi düşünürsek, bir taraftan dolarken diğer taraftan boşalacak…

Yeni yatırımlar için daha çok tüketici odaklı sanayi alanlarına baktıklarını kaydetti:

- Şu ana kadar yaptığımız satın almaları özkaynak ve kredi kullanarak gerçekleştirdik.

Grubun büyüme sürecini etkin şekilde en doğru kanallardan finanse etmeyi hedeflediklerini bildirdi:

- Artık yatırımcılar da sadece finansal raporlarımıza bakmıyor, birçok farklı faktör rol oynuyor.

İlgilendikleri alanlar üzerinde bir kez daha durdu:

- İlgilendiğimiz sektörleri gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim olarak sayabiliriz. Çok iyi bir finansman kadromuz var. Ulusal ve uluslararası iyi bir ekosistem ile işbirliği içindeyiz. Orta, uzun vadeli temkinli iyimser bakış açımızı iş planlarımıza ve yeni yatırımlara yansıtıyoruz.

İki yıl içinde ‘küresel’ bir grup haline geliriz

BACACI Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bacacı’nın özelliklerine değindi:

- Yönetim Kurulu Başkanımız, güçlü eğitim altyapısı, yüksek risk yönetimi yetkinliği ve vizyoner yaklaşımıyla büyüme sürecinin en önemli destekçilerinden. Başkanımızın liderliğinde Bacacı Yatırım’da holdingleşme ve yeniden yapılanma vizyonu belirginleşti.

Geleceğe dönük şu öngörüsünü paylaştı:

- Önümüzdeki iki yıl içinde küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding görüyorum. Bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Öngördüğü hedeflerle ilgili kaynaklarının olduğunu belirtti:

- Elbette elimizde sonsuz bir kaynak yok. Önemli olan hazırlıklı olmak. Hazırlıktan kastettiğim şey şeffaflık. Her ayrıntının yatırımcının anlayacağı şekilde olması önemli. Ondan sonra hangi kaynağın en optimum olduğuna karar vermek mümkün.

Sürat Kargo çok iyi bir yere geldi

BACACI Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, grubun 2021 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) satın aldığı Sürat Kargo ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Sürat Kargo, Bacacı Yatırım Holding bünyesine girdikten sonra 4 yıllık sürede çok iyi bir noktaya geldi. Bugün kendi sektöründe dört büyükler arasında yer alıyor.

Sürat Kargo’nun sektöründe zirve yarışında yer aldığını ve milli bir aktör olduğunu vurguladı:

- Pazar bilgileri çok şeffaf. BTK raporlarından görülebiliyor. Kargo sektöründe ülkemizde çok fırsat var. Ayrıca ciddi bir istihdam alanı.