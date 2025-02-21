Tema bazlı fonlar hareketli haftalık getiri %7’ye vardı

Fon piyasasında döviz, teknoloji, oyun sektörü ve savunma sanayii gibi alanlara yatırım yapan fonlar, performanslarıyla dikkat çekiyor. En fazla kazandıran 10 fonun getirisi %3,53 ile %6,82 arasında değişiyor.

Yatırımcılar son bir haftada fon piyasasında hareketli günler yaşıyor. Haftalık bazda en yüksek getirili fonlar arasında döviz, teknoloji, oyun sektörü ve savunma sanayii gibi alanlara yatırım yapanlar öne çıktı. Özellikle Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu, %6,82 getiriyle ilk sırada yer aldı. Teknoloji ve finans odaklı fonlar da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT), haftalık bazda en yüksek getiri sağlayan bir diğer fon oldu. AFT, %4,89’luk getirisiyle dikkat çekerken ocaktan bu yana fonda para çıkışı gözleniyor.

Oyun ve blokzinciri temalı fonlar yükseldi

Oyun ve blokzincir gibi yenilikçi temalar da haftalık bazda yatırımcılarına kazandıran tematik fonlar arasında yer aldı. Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fonu (ZFB), %3,98 getiriyle dijital varlıklara olan ilgiyi yansıtırken, İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fonu (IJB) %3,93’lük yükselişiyle ilgi gören bir diğer fon oldu. Oyun sektörünün büyüme potansiyeli ve dijital hizmetlere olan talep, bu fonun performansına katkı sağladı.

Gümüş ve savunma sanayii fonları listede

Değerli metaller ve savunma sanayii fonları da haftalık getirilerde güçlü bir performans sergiledi. QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG) %3,63 getiriyle yatırımcılarını sevindirirken, Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu (JET) %3,53’lük kazançla öne çıktı. Sektörel bazda çeşitlendirilmiş yatırımlar, yatırımcıların farklı alanlarda fırsat yakalamasına olanak sağlıyor.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ ARTIŞI MI, FAİZ DÜŞÜŞÜ MÜ?

Faiz artışı; enflasyonu sınırlama, güçlenen para birimi, tasarrufu teşvik. Borsa üzerinde baskı, ekonomide yavaşlama, maliyet artışı, tahvilde düşüş.

Faiz düşüşü; finansman kolaylığı, harcamalarda artış, ekonomide büyüme. Enflasyon riski, zayıflayan para birimi, tasarrufu zayıflatma, varlık balon riski.

Kredi notunun artması borçlanma maliyetini azaltarak kârı büyütür. Hisseyi de destekler

Kredi kuruluşlarının THYO’nun kredi notunu artırması hissenin fiyatını yukarı çeker mi? / Şener Karahan

Şener, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımları, şirketlerin mali yapılarına ve borç ödeme kabiliyetine duyulan güveni yansıtır. Özellikle büyük ölçekli şirketler için notu artışı, finansman maliyetlerini düşürerek kârlılığı artırır. Ayrıca, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdığı gibi fiyata pozitif bir etkide bulunur. Bu çerçevede Fitch’in THY’nin kredi notunu BB- ’den BB’ye yükseltmesini olumlu değerlendirmeli. Notun “Durağan” olarak teyit edilmesi ise risklerin dengeli olduğu anlamına geliyor. Bu itibarla uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güven korunmakta. Mali veriler de şirketin büyüdüğüne işaret ediyor.

Kârda artış hızı sınırlı kaldı. Bunda faiz giderinin faiz gelirlerinden hızlı büyümesi etkili oldu

Garanti Bankası’nın 2024 bilançosu hakkındaki yorumunuz nedir? / Ramazan Çevik

Ramazan, bankacılık sektöründe faiz gelirleri, kredi büyümesi ve mevduat artışı, performansı belirleyen en önemli unsurlardır. 2024’te sıkı para politikası ve faizin yüksek seyretmesi, bankaların net faiz marjını doğrudan etkiledi. Bu süreçte Garanti Bankası faiz gelirini %131 artırırken faiz giderleri daha hızlı arttı. Yıl sonunda da kârı %6 artışla 91,2 milyar TL oldu. Banka, kârlılığını korumayı başarmış olsa da artış hızı sınırlı kaldı. Bunda faiz giderlerindeki hızlı yükseliş kadar kredi büyümesinin baskılanmasının etkisi bulunuyor. 2025’te faizlerdeki düşüşün devam etmesi kredi genişlemesine yol açarken kârı da destekleyebilecek.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YZC Fonu, fintech ve blockchain ekosisteminden kazandırıyor

YZC Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon, 558,8 milyon TL portföy büyüklüğü ile finansal teknolojiler ve blok zinciri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Toplam değerinin %65,60’ını yabancı hisselere, %15,86’sını yerli hisselere ve %14,53’ünü yatırım fonlarına yönlendiriyor. Teknoloji ve finansal hizmetler sektörlerinde fırsatları değerlendiriyor. Son bir ayda %6,87 getiri sağlayan YZC, son bir yılda da %59,86 yükseliş kaydetti. Ocak ayı hariç Eylül 2024’ten bu yana para girişi öne çıkıyor. Finansal teknolojilerin küresel düzeydeki gelişimini değerlendirerek riskgetiri dengesini gözeten bir strateji izliyor. Blockchain teknolojisinin giderek yaygınlaştığı bir süreçte, bu alana yatırım yapmak isteyenlere alternatif sunuyor

TAHVİL

Zorlu Enerji, TLREF+%0,5 faizden tahvil ihraç etti

Zorlu Enerji, nitelikli yatırımcılara 19 Şubat 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 425.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%0,5 olarak belirlendi. 401 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 27 Mart 2026 olacak.

TLREF+%0,5 YILLIK FAİZ

19 Şubat 2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,66 seviyesinde bulunuyor. Zorlu Enerji’in çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %0,5 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSZORN32619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bağlı iştiraklerinin elindeki hibrit santrallerinin geçici kabulü yapıldı. Ticari üretime başladılar

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin %100 bağlı ortaklıkları tarafından sahip olunan ve toplam 50,77 MW kurulu güce sahip hibrit güneş enerjisi santrallerinin geçici kabul işlemi Enerji Bakanlığı tarafından tamamlandı. Santraller ticari enerji üretimine başladı. Söz konusu santrallerden Çanakkale’de bulunan Hasanoba Hibrit GES 8,41 MW kapasiteli olduğu belirtilirken Kocalar Hibrit GES 4,95 MW kapasiteli. Öte yandan Üçpınar Hibrit GES’in devreye alınan ilk bölümünün de 37,41 MW olduğu ifade edildi. Şirket, toplam 188 MW kapasiteli hibrit GES ve rüzgar enerjisi santrali yatırımlarını devreye alma sürecine devam ediyor. 2025 yılı içinde toplam kurulu gücünü 887 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Şirketin Sarıtepe hibrit GES’in kalan kısmı da ocakta devreye alınmıştı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Gebze tesisinin elektriğini GES ile karşılayacak. Bunun için Pazarcık’ta santral kuracak

Smart Güneş Enerjisi, Gebze’deki tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Pazarcık’ta 4000 kWe kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kuracak. Yatırım, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanma ve enerji maliyetlerini azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2022 yılında yapılan başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Akdeniz Elektrik Dağıtım ile Dağıtım Sistemine Bağlantı anlaşması imzalandı. Önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanması hedeflenen santral, Gebze’deki üretim tesisinin elektrik ihtiyacını karşılayarak karbon salınımını azaltacak ve enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Şirket, bu yatırımla enerji verimliliğine daha da yaklaşmış olacak.

LORAS HOLDİNG

Finans sektöründe çalışma noktasında kararlı. SPK ise aracı kurum başvurusunu reddetti

Loras Holding, geçtiğimiz yıl mart ayında yaptığı açıklamada, tamamı kendisine ait olmak üzere 300.000.000 TL sermayeli “Nova Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” unvanıyla bir aracı kurum kurmayı planladığını duyurmuş ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Şirket yaptığı yeni açıklama ile SPK’dan gelen resmi yanıtın olumsuz olduğunu belirtti. Açıklamada SPK’nın neden reddettiğine dair detay bilginin olmadığı ifade edildi. Şirket, konuyla ilgili süreci değerlendireceğini ve gelişmelere göre yeni adımlar atacağını belirtti. Halihazırda azınlık paya sahip olduğu firmalarla birlikte Loras Holding’in portföyünde 20 firma yer alıyor. Farklı sektörlerde iştiraki olan şirket, yatırım ve finans sektörü alanında da çalışmalarda bulunmak istiyor.