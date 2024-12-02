Toplumun yüzde 77’sinin STK’larla hiçbir bağı yok

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri Rana Kotan, dünyada ve Türkiye’de yarın kutlanacak olan “#PaylaşmaGünü” vesilesiyle vakfın 31 yıllık geçmişine baktı:

1993 yılında Vehbi Koç, Sakıp Sabancı ve Prof. İhsan Doğramacı önderlik yaptı, başta vakıflar olmak üzere “sivil toplum örgütlerine çatı görevi görsün” diye TÜSEV’i kurdu.

TÜSEV’in Mütevelli Heyeti ile üyelerini gözden geçirdi:

TÜSEV’in 70 üyesi var. Büyük bölümü vakıflardan oluşuyor.

TÜSEV’in amaç ve hedeflerini irdeledi:

STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması,

Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,

Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve işbirliğinin sağlanması,

Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması,

Sivil toplumun itibarının artırılması,

Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması ve bilgi üretiminin artması.

Türkiye’de bu yıl 5’inci kez kutlanacak olan “#PaylaşmaGünü”ne döndü:

Küresel bir cömertlik hareketi olan, ilham veren örneklere alan açan ve 100’den fazla ülkede eş zamanlı kutlanan “#GivingTuesday”in Türkiye uygulaması “#PaylaşmaGünü”nde farklı paydaşlar düzenledikleri kampanyalar ve çeşitli etkinliklerle kutlama yapıyor.

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan ile vakfı ve “#PaylaşmaGünü”nü konuştuk:

- STK’lar farkındalık yaratma, bağışçılara ulaşma, gönüllü sayısını artırma gibi amaçlarla çalışmalarını görünür kılıyor. Bireyler gönüllülük yaparak ya da bağış yaparak STK’larla paylaşarak bu hareketin bir parçası oluyor.

Özel sektör kuruluşları ve eğitim kurumlarının topluma katkı sunan projelerini, sivil toplumla kurdukları işbirliklerini çeşitlendirerek söz konusun güne katıldığını belirtti:

- “#PaylaşmaGünü”, yılın en cömert gününe dönüşüyor. Nitekim geçen yıl sosyal medyada paylaşılan içerikle 1.5 milyon erişime ulaştı. 4 yıllık toplam sosyal medya erişimi 47 milyonu buldu.

Bu yıl 3 Aralık’ta öne çıkacak değerleri ortaya koydu:

- Paylaşma kültürünün, yani sivil toplum kuruluşlarına yapılan kurumsal ve bireysel bağışçılığın, STK’lar için yapılan gönüllülük çalışmalarının ve bağışçılık kültürünün Türkiye’de yaygınlaşması hedefleniyor.

“#PaylaşmaGünü”nde bir yandan bireysel bağışçılığın artmasını hedeflediklerini, diğer yandan ekonomik güçlüklerle boğuşulan bir dönemde paylaşmayı bağış yapmaya indirgemek istemediklerini vurguladı:

- Paylaşmanın hem “alan” hem de “veren” için bir değer olduğunu ortaya koymak gerektiğini düşündük. Bu yılın temasını belirlerken temel olarak, “Sivil toplum ve paylaşma kültürünün kesişim kümesini nasıl ortaya koyarız?” sorusuna cevaben “#PaylaşıncaKarşılaşırız” dedik.

Geçen yılki “#PaylaşmaGünü”nden verileri ortaya koydu:

Geçen yıl kutlamaya katılan paydaş sayısı 116 idi. Bu kurumların 86’sı STK, 19’u özel sektör, 6’sı eğitim kurumu, 3’ü kamu, 2’si de sosyal girişimdi. Yapılan bağış adedi 14 bin 434, bağış miktarı da toplam 1 milyon 545 bin lira oldu.

2022 yılında Anadolu Efes, Konyaspor ve Eczacıbaşı Spor kulüpleri kutlamalara katıldı. Geçen yıl Galatasaray kutlamalara katıldı, 166 bin beğeni aldı.

Türkiye’de 100 bin dernek, 6 bin vakıf olduğunun altını çizdi:

- Yapılan araştırmalar Türkiye’de toplumun yüzde 77’sinin sivil toplum örgütleriyle hiç ilişkisi olmamış. Olanların bir bölümü de deprem gibi felaketlerde yapmaya çalıştıkları yardımlarla, ilgili kurumlar yararına attıkları SMS’lerle devreye giriyor. Sonra kopuyor.

Türkiye’deki dernek ve vakıfların 3’te ikisinin tek eleman bile istihdam edecek gücünün olmadığına dikkat çekti:

- Bu durum kaynak yetersizliğinden kaynaklanıyor. TÜSEV olarak bireysel bağışların artmasının önemi üzerinde duruyor, anlatmaya çalışıyoruz.

STK’ların yardım toplamasını düzenleyen mevzuatın 40 yıldır değişmediğine işaret etti:

- Mevzuat yardım toplamayı kısıtlıyor. Yardım toplamak için her seferinde izin alınması gerekiyor. İzin alınmak, bilgi vermek şeklinde değiştirilse sistem daha rahat çalışır. STK, bilgi verip kampanyayı başlatır. Bir sorun görülürse müdahale edilir.

Türkiye’de TÜSEV’in öncülüğünde kutlanan “#PaylaşmaGünü”ne destek vermek, STK’lar konusunda farkındalığı, bağışları artırıyor. Önceki yıllardan veriler, bu durumu ortaya koyuyor…

Fitre, zekat ilk sırada vakıf ve STK’ların payı depremle yüzde 22’ye çıktı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri Rana Kotan, hayırseverlerin yardımları ile ilgili bir araştırmadan şu sıralamayı aktardı:

Yardımlarda ilk sırada fitre, zekat gibi dini vecibe olanlar yer alıyor.

Eşe, dosta, tanıdığa yardım ikinci sırada bulunuyor. Bu durum, yardımlarda güvenilirliğin önemini ortaya koyuyor.

Dilenciler üçüncü sırada geliyor.

Vakıflar, STK’lar yardımların dördüncü adresi gibi görünüyor. 6 Şubat 2023 depremlerine kadar vakıfların, STK’ların yardımlardan aldığı pay yüzde 12’ydi. Depremle birlikte yüzde 22’ye çıktı. AFAD da bu kapsamda yer alıyor.

1.4 milyon başvurudan 7 bin 345 girişim fikri çıktı, 31 milyon dolar yatırım çekti

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman’ın davetiyle mütevelli heyetinde yer aldığı Girişimcilik Vakfı’nın “Giveback Gala”sında Başkan Sina Afra ile konuştum:

- Yeni başvurular 154 bini buldu. Aralarından 200 kadar girişim fikri olanı seçip hayatlarına dokunuyoruz.

Sina Afra’nın bu mesajının ardından Girişimcilik Vakfı’nın (GİRVAK) web sitesine girdim, 10 yılda yarattığı etkinin verilerini not aldım:

10 yılda toplam 1.4 milyon başvuru oldu.

7 bin 345 girişimci iş fikri ortaya çıktı.

31 milyon dolarlık yatırım oldu.

“Giveback Gala” verilerine de baktım:

“Giveback Gala” da 4 bine yakın ekosistem paydaşı bir araya geldi.

500’ü aşkın start-up fikri ortaya çıktı.

Sina Afra’ya hayatlarına dokundukları girişimcilerden, start-up’lardan başarıya uzananların sayısını öğrenmek istedim, paylaştı:

- 200 civarında start-up başarılı oldu. Yatırım çektiler. Geliştirdikleri işler ticarileşti.

Polat Gülman araya girdi:

- Sosyal etki fonu “Founder One”da ben de varım. Girişimcilik Vakfı’nda öne çıkan start-up’lara oradan yatırım yapıyoruz.

29 ülkede 27 sektöre 239 yatırım yaptık

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, masadaki “Gülman Ventures” kartına işaret etti:

- Gülman VC’yi İsveç’te kurduk. Sahibi Türkiye’deki şirketimiz. Bu şirket aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinden yeni girişimlere, start-up’lara yatırım yapıyoruz.

Yatırımlarıyla ilgili son verileri paylaştı:

- Yatırımlarımız 29 ülkede 27 sektör, 239 girişim ve start-up’a ulaştı.