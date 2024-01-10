Topraksız tarım gıda sağlığı için büyük fırsatlar sunuyor

Tarım arazilerinin azalması, küresel iklim değişikliğinin geleneksel tarım koşullarını giderek zorlaştırması, temiz suya erişim gibi pek çok faktör sürdürülebilir tarım yapma olanaklarını giderek kısıtlıyor. İnsanlık dünyanın dört bir yanında yetersiz beslenme ve açlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Araştırmalar gıda sağlığı, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularındaki sorunların artacağını ortaya koyuyor.

Bugün 8 milyar olan nüfusun 2050 itibarıyla 10 milyara ulaşması bekleniyor. Nüfusun %60’ından fazlası kentlerde yaşayacak. Tarım alanlarının %80’i halihazırda kullanılıyor. Gıda zincirinde ürünlerin %30’u yolda telef oluyor. Bu da her yıl 1 milyar dolarlık bir rakama denk geliyor. Ürünler hasattan sonraki ilk 3 gün besin değerlerinin ortalama yüzde 30’unu kaybediyor.

Dünya çevre günü raporuna göre Türkiye’de evsel atıklar, toplam atıkların yüzde 42.8’ini oluşturuyor. Türkiye’de yıllık evsel gıda israfı ise 7.7 milyon tonu buluyor. Bir başka deyişle Türkiye’de yılda kişi başına 93 kg gıda çöpe atılıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2021 gıda israfı endeksi’ne göre, 2019’da dünyada toplam 931 milyon ton gıda ziyan oldu. Bunun yüzde 61’i evsel israf, yüzde 26’sı gıda hizmetleri ve yüzde 13’ü de perakende sektöründe meydana geldi. Mevcut verilere göre, toplam küresel gıda üretiminin yüzde 17’si israf edildiğini gösteriyor.

Evlerde israf yüksek gelirli ülkelerde kişi başına yılda 79 kg, orta gelirli ülkelerin alt dilimlerinde 91 kg’yi buluyor. Türkiye’de evlerde kişi başına yıllık gıda israfı 93 kg, toplam evsel israf ise yılda 7 milyon 762 bin tona ulaşıyor.

Dünyanın yeni çözümlere ve Horticulture gibi yeni nesil tarım yaklaşımlarına ihtiyacı var. 1936 yılından bu yana profesyonel bitki yetiştiricileri için tarıma yönelik özel aydınlatma çözümleri sunan Phllips Signify markasıyla tarım ve hayvancılık için yeni çözümler geliştirerek kentsel tarıma imkan veren ürünler oluşturuyor. Signify Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge ile kuruluşun çözümleri hakkında konuştuk.

Önce Signify hakkında bazı rakamlar paylaşalım….

Signify 2016 yılında Royal Philips’ten ayrılarak kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir şirket oldu. Signify çatısı altıda Philips’in yanı sıra Interact, Trulifi, Color Kinetics gibi 35’ten fazla markayı da bünyesinde barındırıyor.

Signify olarak, ‘Hem Dünyayı İyileştirme Hem de İnsanların Hayatını İyileştirme’ misyonumuz doğrultusunda teknolojiyi sürdürülebilirlik için kullanma çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Dünya genelinde 2022 yılında 7,5 milyar euro değerinde satışlarımız ile 117 milyondan fazla Signify bağlantılı aydınlatma noktasına sahibiz. Bu özverili çalışmalarımız sayesinde %100 karbon nötr olan dünyadaki en büyük aydınlatma şirketiyiz.

Signify tarım için ne gibi imkanlar sunuyor?

Profesyonel bitki yetiştiricileri için tarıma yönelik özel aydınlatma çözümleri sunarken Horticulture Aydınlatma Ürünleri ile topraksız tarım imkanı sağlıyor. Horticulture sistemi Türkiye’de çeşitli tarım şirketleri tarafından kullanılıyor. Suyun yüzde 90’ı tarım için kullanılıyor. Led çözümlü kentsel tarım ile bu oranın yüzde 5’e inebileceğini öngörüyoruz.

En büyük projelerinizden örnek verebilir misiniz?

Signify olarak Son dönemde Emirates’le işbirliği yaptık. Dünyanın en büyük dikey tarım çiftliğinde, Emirates için hijyenik ve lezzetli ürünler yetişmesi için çözümler sunuyor.uz

Dubai merkezli ulusal havayolu şirketi Emirates, 60 yılda 100'den fazla noktaya uçuyor. Bu süreçte 200.000 öğün yemek sunuluyor. Taze sebzeler ve yapraklı yeşillikler yetiştirmek için sert çöl iklimi elverişli olmadığı ve diğer ülkelerden tedarik etmenin de sürdürülebilir olmadığı için dikey tarım çare oluyor.

Busticana’da dünyanın en büyük dikey tarım alanı kuruldu. 3 hektar alan içinde geleneksel açık hava tarımına kıyasla %95 daha az su, yılda ise 250 milyon litre su tasarrufu sağlanabiliyor.

Hayvancılık için çözümleriniz var mı?

Signify sadece tarımda değil aynı zamanda kümes hayvancılığı için sürdürülebilir çözümler için de çalışıyor. Örneğin, kümes hayvanları ışığı bizim gördüğümüz gibi görmüyor, normal aydınlatmayı titreşen ışık olarak görüyorlar ve bu onları rahatsız ediyor. Karanlık strese sokuyor, yumurtlamasını vs etkiliyor. Signify ONCE markası ile hayvanların yapısına uygun aydınlatma çözümleriyle kümes hayvancılığının da sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın kendi sektöründeki öncülüğünü üstleniyor.

Sürdürülebilirlik için iddialı hedefleriniz var...

Sürdürülebilirlik programımız çerçevesinde 2016’da belirlediğimiz ve “karbon nötr olma”, “%100 yenilenebilir enerji kullanma” gibi önemli konuları kapsayan hedeflerimizi 2020 senesinde başarıyla tamamlayıp, 2025 planlarımızı belirledik. Hedefimiz; 2025 yılına kadar çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkimizi ikiye katlamak. Bunun için 4 ana hedef doğrultusunda ilerliyoruz.

Bu dört hedef neler?

İlk olarak, Paris Anlaşması'nın etkisini ikiye katlayarak, iklim eylemi taahhüdümüz (SKA13) kapsamında, karbon nötr olmanın ötesine geçecek karbon emisyonunu azaltacağız.

İkinci olarak; döngüsel ürünlerden, sistemlerden ve hizmetlerden elde ettiğimiz geliri ikiye katlayarak %32'ye çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Signify olarak, bu noktada rol modelliği üstlenerek plastik içermeyen alternatifleri kullanmaya başlamamız gerektiğine karar verdik. Döngüsel ekonomi taahhüdümüz kapsamında ‘Gelecek Nesiller için Sürdürülebilir bir Yaşam’ mottosundan yola çıkarak 2021 yılı sonunda tüm tüketici ürünleri ambalajlarımızda plastik kullanımını sonlandırdık.

Üçüncü hedefimiz ise topluma fayda sağlayan inovasyonlarla gelirlerimizi ikiye katlayarak %32'ye çıkarmak. Bu hedefimizde baz aldığımız temel, sağlık ve kaliteli yaşam (SKA3) ile sürdürülebilir şehirleri ve toplulukları (SKA11) desteklemek yolundaki çalışma motivasyonumuzdan kaynaklanıyor. Buna, gıdanın bulunabilirliğine, güvenliğe, sağlığa ve kaliteli yaşama katkıda bulunan aydınlatma inovasyonlarından elde edilen gelirler de dahil.

Sosyal etki alanındaki hedefleriniz nasıl?

Dördüncü hedefimiz ise sürdürülebilirliğin sosyal etkisiyle ilgili; Kadın liderlerimizin oranını ikiye katlayarak %34’e çıkarmak. Signify’da insan kaynaklarımızın temelini “kapsayıcılık ve çeşitlilik’ oluşturuyor. Bu bilinçle Signify METAP’ta kadın çalışan sayımız %19 iken, Türkiye’deki kadın çalışan oranımız %45-%50 aralığında. Bununla beraber Türkiye kadınlarla güçlendirilmiş bir yönetim kuruluna sahip; yönetim ekibimizin %60’ı kadınlardan oluşuyor. İnsanı işin merkezine alan bir şirket olarak diğer sektörlerle kıyaslandığında kadınların temsiliyetinin daha fazla olmasından dolayı gurur duyuyoruz.