Trafoya ‘eksi’den girdi, kilo başı ihracatta 11 doları, ciroda 100 milyon doları yakaladı

Çalışma hayatına 1980 yılında TEDAŞ’ta başlayan Sabit Dağsuyu, bir süre sonra ayrılıp evinin bahçesinde pano üretimine girdi. Sonra Etap Elektrik’i kurup, taahhüt işleri için kolları sıvadı. Ancak, 2001 krizinde zora girip kepenk indirdi.

O günler, 2002 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan küçük oğlu Yusuf Cenk Dağsuyu’nun aklında şöyle kaldı:

- Sabahları okula giderken babamın cebinden para uçururdum, farkına bile varmazdı. 2001 krizinde babamın cebindeki para tomarı küçüldü. Benim cebinden para aldığımı fark etmeye başladı. Bir süre sonra babamın cebinden para alamaz oldum. Çünkü, yoktu…

Baba Sabit Dağsuyu’nun cebindeki paranın suyunu çektiği günlerde Tarsus Amerikan Koleji Müdürü, Yusuf Cenk Dağsuyu’nu çağırdı:

- Okul taksitin ödenmedi…

Yusuf Cenk Dağsuyu, başı önünde eve döndü:

- Evimizin bulunduğu sokağa girdiğimde bir başka üzücü olayla karşılaştım. Evimize haciz gelmişti.

2002 yılında okulu bitirdi ama Tarsus Amerikan Koleji yönetimi diplomasını vermedi:

- Okula borcunuz var. Ödenince diplomanı vereceğiz…

Gerçekten de kalan borç ödendikten sonra Yusuf Cenk Dağsuyu diplomasına kavuşabildi. Aynı yıl babasıyla birlikte trafo üretimine girdi:

- Biz aslında işe “sıfır”dan beter bir noktadan, “eksi”den başladık. Çünkü, babam ilk batışını yaşamıştı. 2004’te abim Hakkı Mert Dağsuyu da bize katıldı.

2002-2003 döneminde ürettikleri trafoların çoğu yandı. Tarlada trafoyu kullanan çiftçilerden şikayetler yöneldi:

- Sizden aldığım trafo yandı…

Ekipleri her yanan trafoyu inceledikten sonra aynı teşhisi koydu:

- Malzeme hatası var…

Elektrik mühendisi olan Hakkı Mert Dağsuyu, aldığı eğitimin bilinciyle projeyi inceledi, durumu saptadı:

- TEDAŞ’ın eski formları uygulanmış. Trafolar o nedenle yanıyor.

Dağsuyu kardeşler durumu değerlendirdi:

- Yaptığımız trafolardan 180’i yandı.

İki kardeş kafa kafaya verdi, önemli bir karar aldı:

- Babamla amcamı bir süre sahadan çekelim. Çünkü, piyasada bir güven kaybı söz konusu… Batış yaşadığımızı öğrenen bankacı, kredi talebimizde yüzümüze bakmıyor. İpotek karşılığı bile kredi kullandırmıyor.

Zamanla işler adım adım toparlandı, baba Sabit Dağsuyu Beta Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, oğulları Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu da Yönetim Kurulu Üyeliklerini üstlendi.

Şeref Oğuz’la Adana’ya yolumuz düştüğünde temsilcimiz Selçuk Altun rehberliğinde Beta Enerji’ye gittik, fabrikayı gezip Dağsuyu kardeşler ve Beta Enerji Genel Müdürü Ahmet Ünal ile sohbet ettik.

Yusuf Cenk Dağsuyu, ilk trafo ihracatını Senegal’e gerçekleştirdiklerini belirtti:

- İlk ihracat geliri bize ulaştığında hoşumuza gitti. Hemen SGK’ya borcumuzu ödedik. Ardından Filistin’e ihracat yaptık.

O günlerde Yusuf Cenk Dağsuyu pazar arayışları çerçevesinde Benin’e gitti. 5 bin dolara sattıklarına eş güçteki trafoların perakende fiyatının 45 bin dolar olduğunu gördü:

- Üstelik kuyruk vardı… Afrika’nın bizim için derya deniz pazar olduğunu gördük ve bölgeye yöneldik. Şirketimizi Afrika pazarı sayesinde büyüttük.

2008 yılı sonlarında borçlarını bitirdiklerinde amcaları Sami Dağsuyu ayrılmak istedi. Böylece o tarihten itibaren Beta Enerji’de baba Sabit Dağsuyu ile oğulları Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu yola devam etti.

Beta Enerji’nin cirosunu merak ettik, Yusuf Cenk Dağsuyu yanıtladı:

- 2023’ü 100 milyon dolar ciro ile geride bıraktık. Cironun yarısı ihracattan sağlandı. 60’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa bir numaralı pazarımız. Münih’te ofisimiz var.

Bunun üzerine kilo başına ihracat gelirlerini sordum, paylaştı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 10-11 dolar. Ürettiğimiz trafodaki ithal malzeme oranı yüzde 35 dolayında.

Batışı yaşayıp, 2002 yılında yola “eksi”den çıkan Dağsuyu Ailesi, 22 yılda trafo üretimiyle başarı öyküsü yazmış görünüyor…

Ciro 100 milyon liraya çıktığında profesyonel genel müdür transfer etti

BETA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, 2018 yılına döndü:

- 2018 yılında ciromuz 100 milyon liraya çıktığında, ailece oturduk, konuştuk, karar verdik: “Biz bu büyüklüğü yönetmekte zorlanabiliriz. En doğrusu iyi bir profesyonel genel müdür transfer etmek.”

Beta Enerji Genel Müdürü Ahmet Ünal’ı işaret etti:

- 2018’deki karar üzerine profesyonel genel müdür arayışına girdik. 2020 yılında Ahmet Bey’i transfer ettik.

Bu noktada abisi Hakkı Mert Dağsuyu’na döndü:

- Babamla amcamın ortaklıkları döneminde yaşadıkları bazı sıkıntılar bize ders oldu. Eşlerimizin şirkete, fabrikaya gelmemesi yönünde karar aldık. İkimizin de eşi fabrikaya gelmez.

Etiyopya’daki fabrikamızın cirosu 25 milyon dolar

BETA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, 2015-2016 yılına uzandı:

- 2013-2018 döneminde Etiyopya Devlet Başkanı olan Mulatu Teshome, ülkesinin Ankara Büyükelçiliği döneminde Adana’da fabrikamızı ziyaret etmişti. Devlet Başkanı olunca Etiyopya’da bir trafo fabrikası kurmamızı istedi.

Fabrikayı 2016’da açtıklarını belirtti:

- Etiyopya’daki şirketimizin yüzde 10’u yerel ortağa ait. Yıllık ciromuz 25 milyon dolara ulaşmış durumda.

Ardından ekledi:

- Ayrıca Uganda’da test laboratuvarımız var.

130 milyon dolara tek çatıda Avrupa’nın en büyük kampüsünü kuruyor

BETA Enerji Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Cenk Dağsuyu, Hakkı Mert Dağsuyu ve Genel Müdür Ahmet Ünal’la Hacı Sabancı OSB’deki mevcut fabrikada sohbetin ardından yeni yatırımın sürdüğü alana geçtik.

Yusuf Cenk Dağsuyu, 130 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti, Hakkı Mert Dağsuyu tesisin büyüklüğünü şöyle tanımladı:

- Tek çatı altında Avrupa’nın en büyük enerji kampüsünü kuruyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Aslında trafo üretimi için Ankara’da daha iyi bir ekosistem var. Ancak, biz büyük yatırım için memleketimiz Adana’yı tercih ettik. Yatırım alanımız 120 dönüm.

Şu teknik bilgiyi verdi:

- Yeni fabrikamızda daha yüksek tonajlı yüksek gerilim trafoları üretebileceğiz.

Yusuf Cenk Dağsuyu araya girdi:

- Türkiye’nin en fazla dağıtım trafoları üreten ikinci büyük şirketiyiz. Ayda 100 adet üretiyoruz. Full kapasite çalışıyoruz.

Beta Enerji olarak 2017’de Ar-Ge merkezi kurduklarını bildirdi:

- Ar-Ge merkezimizde 50’ye yakın mühendis arkadaşımız çalışıyor.

Çorum ve Tokat’ta saha GES’lerimiz var

BETA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, ilk güneş enerjisi santralini (GES) 2017’de kurduklarını bildirdi:

- Çorum ve Tokat’ta saha GES’lerimiz var. Mevcut GES’ler elektrik tüketimimizin yüzde 60’ını karşılıyor.

Yeni fabrikanın çatısına da GES kuracaklarını belirtti:

- Yeni fabrikamızın çatısındaki GES 8 MW olacak.

Voltgo’yu üretiyoruz depolama bataryası da üretim radarımızda

BETA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, “Voltgo” markasıyla elektrikli araç şarj istasyonu üretimine de girdiklerini belirtti:

- Ayrıca elektrik depolamaya dönük batarya üretimi de planlarımızın arasında yer alıyor.

Yusuf Cenk Dağsuyu araya girdi:

- Şu anda 85 noktada Voltgo şarj istasyonumuz hizmet veriyor. Voltgo, yazılımı dahil bizim üretimimiz. Yazılımı Adanalı 4 genç arkadaş yaptı.

Ardından ekledi:

- Mobil şarj istasyonu üretimine de başlıyoruz.