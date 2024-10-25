Tuhaf olaylar kavşağında Türkiye

İki Kazan aynı anda kaynıyorsa, tuhaf şeyler oluyor demek, abartılı olmaz. Biri, adaylığına soyunduğumuz BRICS zirvesinin yapıldığı Kırım’ın KAZAN kenti, diğeri, Savunma Expo’sunda 114 satış bağlantısı imzaladığımız gün, terörün hedefi haline gelen Ankara’nın KahramanKAZAN Tusaş tesisi…

Tuhaflıkların kavşağı derken, bir başka raslantı(!) FETO çetesi reisi Fetullah Gülen’in öldüğü haftaya denk gelen bebek katili Abdullah Öcalan’ı meclise davet eden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözleri. Sandık ki yer yerinden oynayacak, Bahçeli köpürecek, meğer bizzat Devlet Bahçeli imiş davet sahibi...

PKK/PYD’ye ABD yardımı

Bitti mi? Ne gezer? Şu anda seçime giden ABD’den topal ördek sayılan Biden’in önünde, 2024 bütçesi var ve DAEŞ ile mücadeleye 398 milyar $ ayrılmış. Bunun 156 milyar $’ı, Suriye’ye ayrılmış; PKK/PYD desteğine dönüşecekmiş. Hal böyle iken TUSAŞ saldırısında ilk taziye mesajı da NATO’dan geliveriyor.

TUSAŞ saldırısı göstermiştir ki, yerli sanayimiz, savunma sektörü küresel prömiyerinde birinci lige çıkmıştır. Üretim, teknoloji, ihracat alanlarında ister istemez bu sektörün devleriyle kafa kafaya mücadele edeceğiz. Bize düşen TUSAŞ’larımızın sayısını arttırmak ve nitelikli insanlarımızı korumak.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

SAHA EXPO fuarının önemi?

Drone savaşlarının kahramanları, Aselsan, Roketsan’ın lansmanları, savaş mühimmatları, füze uygulamaları, insan yüzü tanıyan robotlar, MKE’nin 5 yeni kara harp aracı, füze kontrol sistemleri, özel savaş araçları, akıllı silahlar, 281 firma, 114 anlaşma, 9 uluslararası panel ve daha niceleri…

Saldırı bizi durdurur mu?

Asla… Bundan öncekini 2022’de yapmıştık ve aradan geçen sürede katılımcı sayısı %112, fuar alanı %50 arttı. Ayrıca SAHA’nın ürettiklerinde %60 ihracat söz konusudur. B2B, B2G, G2G ekonomik ilişkiler boyutu önemlidir. Başarıda Eski Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’e teşekkür borçluyuz.

not/ Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh

Şair ve hekim Abdülhak Molla’nın bundan 150 yıl öncesinden adeta bugüne seslenen beytine kulak verelim; “Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh/ Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh.” ; bütün devletlerin kurtuluş başarısını bu ibretlik sözde bulur; Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol.”

Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 günü Meclis’teki açık konuşmasında bu mısraları boşuna söylememiştir, zira Türkiye Kurtuluş Savaşı sürecindedir. Bugün dünya, savaşa sürükleniyor ve şartlar 1922’deki gibi. Biz yurtta sulh cihanda sulh istiyoruz diye barış sağlanmıyor. Boğa, vejetaryene de saldırıyor zira…

Bugün coğrafyamızda, şartlar, cenge hazır olmanın ötesine taşmış; “tehdidi yerinde bertaraf etmeyi zorunlu kılacak” zorunluluk oluşmuştur. Yeni güvenlik manifestosu, bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemektir artık. Saha Expo 2024 savunma bienalindeki performansımız bu yüzden önemli…

Bizler, “daha etkin ve daha yetkin” bir sektörün var edilebileceğini gördük. Ordusu savaşta, sektörü telaşta bir yapı ile gidilemeyeceğine kanaat getirdik. Kaldı ki silahlar bizden daha hızlı akıllanıyorsa, başımız belada demektir. Strateji, sadece günün tehditlerine değil yarının risklerine de hazır olmaktır.

Sevgili okur; silaha karşı olman, sana doğrultulmasına engel değildir. Sorun, namlunun hangi tarafında kaldığındır. Üstelik o namlu; ileri teknolojiyle donanmış, milli ve yerli olmak zorundadır.