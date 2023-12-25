Tüketici güveni son beş ayın en yüksek düzeyinde

Tüketici Güven Endeksi aralıkta yükselişini sürdürdü. Önceki aya göre yüzde 2.6 oranında artan endeks 77.4’e çıktı.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksin tümü Aralık’ta yükseldi. Hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 3.4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3.3, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2 arttı.

Brüt rezervlerde yeni rekor

8 Aralık haftasında 141.4 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 15 Aralık itibariyle 1.1 milyar dolar artarak 142.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine çıktı.

Altın hariç brüt rezervler önceki haftaya göre 890 milyon dolar, altın rezervleri 264 milyon dolar yükseldi. Yıl başından bu yana toplam brut rezervler 13.8 milyar dolar arttı.

Döviz ve KKM hesapları geriliyor

15 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları parite ve altın fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında 327 milyon dolar geriledi. Yıl başından itibaren azalış 20.6 milyar dolar oldu.

Kur Korumalı Mevduat ise 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18.7 milyar TL azalışla 2 trilyon 682 milyar TL’ye geriledi. Böylece 17 haftadır aralıksız devam eden azalış 725.7 milyar TL’ye ulaştı.

2023’te yabancı portföy girişi 6 milyar dolar Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 15 Aralık ile biten haftada yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 396 milyon dolar, DİBS’lerde ise 585 milyon dolar alım gerçekleştirdiler. Yılın başından bu yana toplam giriş 6 milyar dolara yükseldi.

YURTİÇİ

26 Aralık 10:00

■ Aralık ayı reel kesim güven endeksi

■ Aralık ayı sektörel güven endeksleri

■ Aralık ayı kapasite kullanım oranı

29 Aralık 10:00:

Kasım ayı dış ticaret verileri