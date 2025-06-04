Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alabilmeleri mümkün mü?

Av. Ege Demiralp

UZMAN ARABULUCU AVUKAT

Türk vatandaşları, Avrupa’da gayrimenkul yatırımı yaparak oturma izni alabilir ve uzun vadede vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Ancak her ülkenin şartları farklıdır ve programlar zamanla değişebilir. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşündüğünüz ülkenin güncel yasal düzenlemelerini ve program şartlarını detaylıca araştırmanız önemlidir.

Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alması mümkündür, ancak ülkeye göre farklı şartlar geçerlidir. Avrupa’da birçok ülke, “Golden Visa” olarak bilinen programlar aracılığıyla, belirli bir miktarda gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara oturma izni sağlamaktadır. Bu oturma izinleri, belirli sürelerle yenilenebilir ve bazı ülkelerde uzun vadeli ikamet sonrası vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Güncel durum sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle her ülkenin güncel durumu takip edilerek doğru başvuru yapmak önemlidir.

Bazı ülkelerde “Golden Visa” programı kapatılmıştır. Örneğin; İspanya ve Portekiz gibi bazı ülkeler, konut piyasasındaki fiyat artışları ve yerel halkın tepkileri nedeniyle Golden Visa programlarını sonlandırmıştır. Avrupa Birliği her ülkeye aynı imkânı sunmamaktadır, ülkeye göre tutumu değişmekte, vatandaşlık satışı olarak görülen bazı programlara karşı çıkmaktadır. Örneğin, Malta’nın vatandaşlık programı AB yasalarına aykırı bulunmuştur. Genel olarak baktığımızda, oturum izni almak, vatandaşlık için yeterli değildir. Vatandaşlık başvurusu için genellikle dil yeterliliği, ülke kültürüne uyum ve belirli bir süre kesintisiz ikamet gibi ek şartlar aranmaktadır.

Türkler için bazı popüler Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alma yollarını inceleyelim;

- ALMANYA: Genellikle 8 yıl yasal ikamet sonrası başvuru yapılabilir (Uyum kursunu başarıyla tamamlarsanız bu süre 7 yıla iner). B1 düzeyinde Almanca bilgisi istenir. Kendi geçimini sağlayabiliyor olmak gerekir. Genellikle Almanya, Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığı alırken Türk vatandaşlığından çıkmalarını ister, ancak istisnalar mevcuttur.

- FRANSA: 5 yıl yasal oturum sonrası başvuru yapılabilir (Fransa’da eğitim görmüşseniz bu süre 2 yıla düşebilir). B1 düzeyinde Fransızca bilgisi gerekir. Fransa çifte vatandaşlığa izin verir, Türk vatandaşlığından çıkmanıza gerek kalmaz.

Yunan Adaları’nda gayrimenkul alabilmek herkes için merak konusu

Konuyu günümüzde Türk vatandaşları için en popüler Avrupa ülkesi olan Yunanistan için daha detaylı olarak inceleyelim. Özellikle Yunan Adaları’nda gayrimenkul alabilmek herkes için merak konusu. Yunanistan’da Türk vatandaşlarının vatandaşlık alması mümkündür, ancak belirli şartları yerine getirmeleri gerekir.

Yunanistan’da Türk vatandaşlarının en yaygın başvuru yöntemi “Uzun süreli ikamet ile vatandaşlık” için en az 7 yıl kesintisiz yasal ikamet gerekir. AB vatandaşı olmayanlar (yani Türkler), bu süre zarfında sürekli oturum izniyle ülkede yaşamalıdır. Yunanca bilgisi (en az B1 düzeyi) istenmektedir. Yunan tarihi, kültürü ve toplumu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir (vatandaşlık sınavı yapılır).Temiz adli sicil kaydı şarttır. Geçimini yasal yollarla sağladığını göstermek gerekir. “Evlilik yolu ile vatandaşlık” için de 3 yıl evli kalma ve kesintisiz yaşama şartı aranmaktadır.

Yunanistan’da ve adalarda “Yatırım yolu ile (Golden Visa) vatandaşlık” mümkün müdür? Türk vatandaşları Yunanistan’ın ana karasında ve bazı adalarında ev alabilir; ancak askeri yasak bölgelerde ve sınır bölgelerinde, özellikle bazı adalarda kısıtlamalar vardır. Özel bölge olmayan yerlerde en az 250 bin Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapanlar “Golden Visa” ile oturum alabilir. Ancak bu doğrudan vatandaşlık vermez. Önce oturum alınır, sonra 7 yıl ikamet edilerek vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Türkiye’ye yakın adalar (Samos, Meis, Midilli, Sakız Adası, Rodos) sınır bölgesi sayıldığı için, bu bölgelerde gayrimenkul alımı Yunan Savunma Bakanlığı iznine tabidir.

Türk vatandaşları, Avrupa’da gayrimenkul yatırımı yaparak oturma izni alabilir ve uzun vadede vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Ancak her ülkenin şartları farklıdır ve programlar zamanla değişebilir. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşündüğünüz ülkenin güncel yasal düzenlemelerini ve program şartlarını detaylıca araştırmanız önemlidir.