Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) depremzedeleri yalnız bırakmıyor

2002 yılından bu yana burs ve mentorluk programlarıyla gençleri güçlendiren ve onların Türkiye’nin dört bir köşesindeki sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) depremin birinci yılında, bölgedeki Destek Merkezleri ile toplumsal fayda sağlamaya devam ediyor.

Deprem bölgesinde 5 şehirde 10 destek merkezi kuran Vakıf, bölge halkının sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilmek için projeler geliştiriyor.

Destek merkezlerinde afetin açtığı yaraları sarmak, depremin olumsuz etkilerini azaltmak, iyileşme ve toparlanma sürecine destek olmak için çalışmalar yürütülüyor. Destek merkezleri, gelecekte Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Merkezleri olarak yeniden değerlendirilecek. Gençlerin, çocukların ve kadınların kullanımına açık olacak.

40 bin kişiye destek

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı’nın verdiği bilgiye göre, bugüne kadar destek merkezlerinden 40 binden fazla kişi yararlandı. Hedef 2 yılda 200.000 kişiye ulaşmak.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da bulunan dört Kadın Destek Merkezi’nde; şiddet ve toplumsal cinsiyet oturumları, aile ve hukuk oturumları, psikososyal destek, insan hakları eğitimleri, sağlıklı ebeveynlik, hobi atölyeleri, sağlık ve farkındalık atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’teki biri mobil olmak üzere altı destek merkezinde ise; bilgisayar odası, kitaplık, ders çalışma alanları ve atölye odaları bulunuyor. Bu merkezlerde çocuklar için; bilim, deney, kodlama ve sanat atölyelerinin yanı sıra akran zorbalığı, duyguları tanıma ve duygularla baş etme oturumları düzenleniyor.

Gençler merkezi ders çalışma alanı olarak kullanırken aynı zamanda şiddet ve toplumsal cinsiyet, iletişim, hijyen, mahremiyet, çevre gibi pek çok temada atölye çalışmalarına katılıyor. Enstrüman, fotoğrafçılık ve sanat eğitimleri alabiliyor.

Afet Burs Fonu’yla eğitime katkı

Bugüne kadar 100’den fazla burs fonuyla 10 binden fazla genci destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı, depremden sonra oluşturulan Afet Burs Fonu’yla afetten etkilenen üniversiteli gençlerin gelecek hayallerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2022-2023 eğitim yılı Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu verilerine göre; depremden etkilenen 676 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. TOG, yaptığı iş birlikleriyle şu an afetten etkilenen 1.000’e yakın gencin eğitimine katkı sağlıyor.

Konteyner kentteki yaşamın belgeseli “Umut”

Toplum Gönüllüleri Vakfı 6 Şubat depreminin ilk anından itibaren tüm imkânlarını deprem bölgesi için seferber eden kuruluşlar arasındaydı.

Toplum Gönüllüsü gençler Türkiye’nin dört bir köşesinden harekete geçerek altı ay boyunca yardım depolarında sorumluluk aldılar. TOG ekipleri bir yandan acil yardım çalışmalarına destek verirken, öte yandan kalıcı çözümler geliştirmek için de çeşitli projeler geliştirdiler. 5 şehirdeki 10 Destek Merkezindeki çalışmalara aralıksız destek verdiler.

Geçtiğimiz günlede, TOG yönetimi bu yaşananları kayıt altına almak amacıyla deprem bölgesinde geçen bir yılı anlatan bir belgesel hazırladı. Konteyner kentte yaşayan ve Destek Merkezlerinden yararlanan kişilerle çekilen belgeselin müziklerini, Netflix’in popüler dizilerinden Wednesday’in de müziklerini yapan Grammy 2024 Adayı Esin Aydıngöz üstlendi. Cem Adrian ve Selin Sümbültepe’nin de şarkılarının yer aldığı belgesel Toplum Gönüllüleri Vakfı Youtube Kanalı’nda yayınlanıyor.