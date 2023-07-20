Türkiye’de cilt bakımına talep arttı, dermokozmetik yükselişe geçti

Pandemi döneminde kişisel bakım kategorisinde önemli bir dönüşüm yaşandı. Kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapanması ve kısıtlanması, tüketicileri kendi bakımlarını evde yapmayı öğrenmeye yönlendirdi.

L'Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Genel Müdürü ve Ülke Etik Temsilcisi Sinem Saraçer’in verdiği bilgiye göre Türkiye’de cilt bakım penetrasyou %80’lerden %100’e çıktı. Sağlıkla güzellik trendi de yükseldi. Bu gelişmeler dermokozmetik markalarına olan ilgiyi artırdı. Saraçer, sektördeki değişim hakkındaki sorularımızı yanıtladı ve çalışmalarını anlattı.

Cilt bakım ürünlerine olan talep neden arttı?

Bunun birçok sebebi var. COVID döneminde her açıdan sağlığa daha çok önem verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra kişilerin kusurlarını ve ciltlerini inceleyecek zamanının olması da bu artışta önemli bir rol oynadı. Mobil telefonlarla görüntülü aramalar çoğaldıkça bireyler kusurlarını daha fazla görür hale geldi. Sosyal medyanın etkisiyle “ideal” güzellik algıları değişmeye başladı. Bunu doğal yollarla ilk etapta çözmek isteyenler doğru cilt bakımı kullanımına odaklandı. Bugün Türkiye, dünyada medikal turizm alanında Meksika’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Toplam estetik alanında ise ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

L'Oréal Dermatolojik grubunda hangi markalar var?

L'Oréal Grup, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy ve SkinCeuticals’ı bünyesinde bulunduruyor..

Sektördeki konumunuz nedir?

L'Oréal Dermatolojik Güzellik olarak dermokozmetik pazarında lider konumdayız. 2019-2022 yılların arasında pazar dört kat büyüdü. Biz ise yedi kat büyümeyi başardık.

Hedefleriniz ne?

2023’te medikal güzellik pazarını büyütmeyi hedefliyoruz. Ana ürünlerde penetrasyon hedefimiz %50. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, hedef kitlemizdeki her 2 kişiden biriyle ürünlerini buluşturmayı amaçlıyoruz.

Pazar payları, rakamlar ne durumda?

2022 yılında, 35 milyar TL’lik toplam pazardaki dermokozmetik ürünlerinin oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti. L'Oréal Dermatolojik Güzellik olarak bunu 5 senede ikiye katlayarak %20’nin üzerine çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda en son teknoloji ile yaratılmış, SkinConsult ve Spotscan gibi e-servisleri ile dermatolog erişimi kısıtlı olan bireyler ve gençler öncelikli olmak üzere, yılda en az 1 milyon kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz.

Tüketicilerde gözlem dediğiniz en dikkat çekici değişim ne?

L'Oréal Dermatolojik Güzellik olarak cilt problemleri yaşayan hastaları ve sağlıklı yaşamı önemseyen bilinçli tüketicileri Patsumer (Patient-Consumer) terimiyle tanımlıyoruz.

Patient ve Consumer (Hasta ve Tüketici) kelimelerinden türetilen bu kavram, sağlık ve güzellik sözcüklerini de içeriyor.

Dünyada 2 milyardan fazla kişi cilt sorunları yaşıyor ve bu sayı nüfus yaşlandıkça, kentlerdeki hava kirliliğine maruz kaldıkça ve dünyadaki belirsizlikler sebebiyle stresin artması nedeniyle gittikçe büyüyor. Pandemiden itibaren özçekimlerin müthiş bir ivme ile artışı ve video aramalarına yönelik köklü geçişle beraber, estetik fayda sağlayıcılarına dönük arayış da hızla sürüyor. Paralelde, tüketicilerin estetik ihtiyaç ve taleplerini karşılama adına medikal profesyonellere yönelimi de gün geçtikçe artıyor. Bu yeni dünyada dermatoloji markaları çok kritik bir rol oynuyor.

L'Oréal Dermatolojik Güzellik, bir taraftan büyüyen cilt patolojilerini ele almayı, diğer taraftan yeni estetik arayışlara cevap vermeyi amaçlıyor. L'Oréal Dermatolojik Güzellik, Türkiye’de bugün 3 milyon kişiye ulaşıyor, 3 yılda 10 milyon yeni “patsumer”a ulaşmayı hedefliyoruz.

Çalışmalarınıza teknolojiyi nasıl entegre ediyorsunuz?

L'Oréal Dermatolojik Güzellik, Tekno-Güzellik alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Bölümün; kişinin kendi cilt bakım ihtiyaçlarını belirlemesine ve bakım rutinini öğrenmesine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş, marka web-sitelerinden rahatlıkla ulaşılabilen SkinConsult, SpotScan, Online Canlı Danışmanlık ve DermCode gibi E-servis araçları da var.Hepsi burada sitesinde medikal sayfasını lanse eden L'Oréal Dermatolojik Güzellik, Trendyol’da cilt bakım danışmanlığını lanse eden ilk marka olma özelliğine de sahip.

Siz ülke etik temsilcisiniz. Neler yapıyorsunuz bu alanda?

L’Oréal Grup’ta, alışılmış unvan ve rollere ek olarak, “Etik Temsilciliği” görevlendirmesi de bulunuyor. Grup, pek çok alanda Hukuk başlığı altında ele alınan etik meselesini ayrı bir başlıkta yürütüyor.

L’Oréal, Ethisphere Enstitüsü tarafından ‘Dünyanın En Etik Şirketlerinden Biri’ seçildi. Etik kodlar ve bununla ilişkili politika ve prosedürlere önem veren Grup, şirket içinde bir “etik kültür” oluşturmak ve bunu sürekli kılacak “etik liderler” yetiştirmek adına çalışmalar yapıyor. L’Oréal Grup’ta etik sürecinin doğru bir işleyişle yürütülmesi adına kurallar yer alıyor. Etik ekibi, çalışanları için prosedürleri içeren, faydalanabilecekleri podcast’ler hazırlıyor. Şirketin etik kodları, hem çalışanların hem tüketicilerin oyunun içerisinde aktif şekilde yer almasını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız ne durumda?

L’Oréal Grup, 2025 yılına kadar ambalajlarının %70’ini geri dönüştürülebilir plastikten üreterek 10 bin ton saf plastik tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Doldurulabilir şampuan ve temizleyici ürünler, karton ambalaj kullanılarak üretilen güneş koruma kremleri, şirketin Türkiye portföyünde de bulunuyor. Ek olarak marka, 2023 yılının ilk yarısında sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak, eczane ve e-ticaret partnerleriyle hayata geçireceği ‘yeşil dermokozmetik’ ortaklıkları üzerinde çalışıyor.

75 bin çalışan “Senenin Yıldızlarını” seçti

Yıldız Holding şirketlerinin yarıştığı “Senenin Yıldızlar Ödülleri” geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. İş sonuçlarına odaklanan projelerin yansıra sosyal etki yaratan çalışmaların da ödüllendirildiği yarışmaya 10 farklı kategoride 236 proje başvurdu. 15 senedir düzenlenen yarışmanın sonuçları Holding’in 75 bin çalışanı ve ana jürinin oylamasıyla belirlendi. Şu projeler ödüle layık görüldü:

- Büyümeye Katkı: Kerevitaş-“SuperFresh’in İndirimi Yüksek Zincir Market Kanalında Büyüme Stratejisi”

- Operasyonel Mükemmellik: Pladis Türkiye-“Ülker Çikolata Kalitede 1 Numara”

- En İyi Pazarlama Kampanyası: Kerevitaş-“Refika Birgül ile SuperFresh Bi’Yolculuk”

- En İyi Pazar Payı Gelişimi: Pladis Türkiye- “Ülker Çikolata Büyük Tabletler”

- İnovasyon: pladis Birleşik Krallık (UK)-“Blissfuls markası”

- Dijital Dönüşüm: ŞOK Marketler-QR Kod ile Ödeme Platformu

- İnsana Yatırım: Polinas Türkiye-“Çalışan Gelişimi ve Çalışan Deneyimi”

- Mutluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pladis Türkiye & Birleşik Krallık (UK)-“Kakaonun Ötesinde”

- Sosyal Medya Kahramanları: Kerevitaş-“Bizim Yağ Dijital Liderlik Projesi”