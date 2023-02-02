Türkiye’nin fintek markası Param 217 milyon dolar yatırımla hedeflerini büyütüyor

217 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı yatırımla Türkiye’deki en değerli fintek şirketi konumunda olan Param’ın Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, 31 Ocak'ta İstanbul Feriye'de kuruluşun büyüme öyküsünü ve gelecek planlarını basınla paylaştı.

Yılmaz, 2015 yılında BDDK'dan elektronik para lisansı alan Param'ın Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük yaptığını, 2023'teyse yeni bir ekosistem kurarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, 2022 sonu itibarıyla Param’ın kullanıcı sayısı 5 milyona, kart sayısı 7 milyona ulaştı. Param ile 9.2 milyar TL harcama yapıldı ve Param’ın pazar payı yüzde 33’e çıktı. “Harcadıkça kazanma deneyimi” yaşatan Param, 2022’de de Paramlılara avantaj sağladı. Kuruluşun 2021 yılına oranla dağıttığı nakit iade tutarı yüzde 304 artış gösterdi. 2022 yılında 29 milyon TL nakit iadesi gerçekleşti.

63 bine yakın üye işyerinin kullandığı ParamPOS'un işlem hacmiyse, 2022 yılında yüzde 175 oranında büyüyerek 37,4 milyar TL’ye ulaştı.

2023’te yeni bir eko-sistem

Param yönetiminin 2023 yılı için büyük hedefleri var. Param’ın bireysel ürünleri ile 2022 yılında 9,2 milyar TL olan alışveriş tutarının, 2023'te 23 milyar TL'ye çıkarılması planlanıyor. ParamPOS'taki ciro hedefi ise 113 milyar TL olarak belirlenmiş.

2023'te yeni bir ekosistem kurarak yollarına devam edeceklerini ifade eden Emin Can Yılmaz, şu yorumu yapıyor: "Sağladığımız faydaları çoğaltmak istiyoruz. 'Param Bireysel’ ürünlerimiz ile bireysel kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir uygulama sunacağız. 'Param Ticari' ise ticari işletmeler için gerekli bütün finansal ihtiyaçların toplandığı tek nokta olacak. Bir diğer yeni hizmetimiz 'Param Next' servis platformu; finansal çözümleri ve ürünleri anında ve kolay bir şekilde, iş modelinden bağımsız olarak entegre etmeyi sağlayacak. 'Param Global' ise İngiltere ve Hollanda merkezli, Avrupalı tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek global finans uygulaması olacak."

Net kârın yüzde 20’si çalışanlarla paylaşıldı

Çalışanlarının yüzde 50'si kadınlardan oluşan Param, 662 olan çalışan sayısını 2023 yılında 1.000 kişiye çıkartmayı hedefliyor.

Param yönetimi, yılsonunda aldığı bir kararla, şirketin net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaştı. Emin Can Yılmaz “Param ailesinin her bir üyesi bizim için değerli; onların katkısıyla büyüme yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 2023’te fintek sektörüne yeni bir soluk getirirken, kullanıcıların hayatına büyük değer katacak ürün, hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyor

Avrupa’ya teknoloji ihracatı

Param’ın büyüme hedeflerini Türkiye ile sınırlı tutmadıklarını belirten Yılmaz, 2022'de Birleşik Krallık’taki Param UK markası hakkında şu bilgiyi paylaşıyor: “Şu an Param UK ile İngiltere içerisinde ve İngiltere-Türkiye arasında hızlı ve kolay para transferi sağlıyoruz. Birleşik Krallık’ta yaşayan, banka hesabı açmakta zorlanan ve bankalarla iletişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılara Param UK ile destek veriyoruz. Yakında Param TR ile birlikte, Türkiye’den İngiltere’ye de para transferi yapılabilecek. İngiltere’de büyüme ve pazar payımızı artırma çalışmalarımıza ek olarak, yeni yatırımlarla diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Türkiye'den Avrupa'ya teknoloji ihracatımız devam edecek. Avrupa'ya açılarak gelirlerimizin önemli bir kısmını yabancı para olarak elde etmeyi hedefliyoruz.”

İlklerin finteki

Sektörde “İlklerin Fintek”i olarak tanındıklarını söyleyen Yılmaz, markanın kilometre taşlarını şu cümlelerle anlatıyor; “Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu olmanın yanı sıra, Bankalararası Kart Merkezi’nin de (BKM) banka dışı ilk üyesiyiz. Mastercard ve TROY lisansı alan ilk elektronik para kuruluşu yine Param oldu. TROY, Mastercard, Visa ve Discover kart şemalarıyla kart ihraç etme lisanslarının tümüne sahip tek elektronik para kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Kart kabul (Acqurier) lisansı alma konusunda da sektöre öncülük yaparken, TR karekod ile işlem yapma imkânı sunan ilk fintek olduk.”

Sektörün en değerli fintek kuruluşu

Param’ın, sektörel deneyimi ve potansiyeli ile uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini ifade eden Yılmaz, şimdiye kadar verdikleri büyük emeğin meyvelerini 2022 yılında topladıklarını söylüyor. Yılmaz, aldıkları büyük yatırımı şu sözlerle değerlendiriyor: “Yatırımcılarımızın bize olan güveni sonucunda sektörün aldığı en büyük değerleme ile yatırım aldık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başta olmak üzere CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’in katıldığı ilk yatırım serimizi tamamladık. 217 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı yatırımla Param, Türkiye’deki en değerli fintek şirketi. Bu gelişme, yenilikçi finansal deneyimler tasarlama yolunda motivasyonumuzu daha da artırdı.”

30’dan fazla ürün tüm fintek kuruluşlarının kullanımına açık

Emin Can Yılmaz, Param’ın yeni markası ParamTech hakkında da bilgiler verdi. Elektronik para ve ödeme kuruluşu lisanslarını alan yeni şirketlerin, tüm teknoloji ihtiyaçlarını ParamTech üzerinden sağlayarak faaliyetlerine başlayabildiğini belirten Yılmaz; "250 kişilik donanımlı teknoloji ekibinin çalıştığı ParamTech, özellikle kart operasyonlarını gerçekleştirebilmeyi mümkün kılan ‘Processing’ ürünüyle fark yaratıyor. Finansal teknolojinin deneyim gerektiren en önemli alanlarından birisi olan ‘Processing’ ile birlikte farklı ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz 30’dan fazla ürünü tüm fintek kuruluşlarının kullanımına açıyoruz" diyor.

Finrota, şirketlerin finansal teknolojideki rotasını çizmesine yardımcı oluyor

2021 yılında Param bünyesine dahil olan "Finrota", online tahsilat ve açık bankacılık çözümleri geliştiriyor. Finrota, hizmet verdiği alanların erişilebilirliği, dijitalleşmesi ve kolaylaşması sürecinde sektörüne liderlik yapıyor. Finrota'nın bünyesinde; Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi Netahsilat, açık bankacılık çözümleri sunan NetEkstre, Posrapor, E-DBS ve TÖS (Toplu Ödeme Sistemi) ürünleri bulunuyor. Netahsilat, 2022 yılında 147 milyar TL tahsilata aracılık etti.