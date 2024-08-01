“Türkiye’nin küresel yapay zekâ devrimine liderlik etmesini sağlayabiliriz”

Honeywell, endüstriyel yapay zeka (AI) alanındaki durumu ortaya koyan Küresel Endüstriyel Yapay Zeka Araştırması’nı yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre iş gücü verimliliği, esneklik ve güvenlik, yapay zeka uygulamalarının başlıca kazançları olarak öne çıkarken, yapay zekanın endüstriyel beceri eksikliğini giderme potansiyeline sahip olduğu da vurgulanıyor.

İşin geleceği hakkında konuşurken, bu diyalogun büyük bir kısmının yapay zekanın operasyonlarınızı köklü bir şekilde nasıl etkileyebileceği potansiyeline odaklanacağı kaçınılmaz. Otomasyon yoluyla dördüncü endüstriyel devrimde ilerledikçe, önümüzdeki on yıl, yapay zeka destekli sistemler ve süreçler için bir fikir ve yatırım patlaması vaat ediyor. Birçok girişim belki fazla temkinli veya yetersiz olabilir, ancak başarılı olanlar, liderlerin akıllıca adımlar attığı ve zekice ölçeklendirme yaptığı girişimler olacak. Bu başarılı girişimler, bu kritik dönemin tarihine damgasını vuracak. Olasılıklar muazzam olmakla birlikte, son Honeywell araştırması, endüstriyel yapay zeka alanındaki karar vericilerin iyi yerleştirilmiş bir heyecanla birlikte bir derece belirsizlikle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Honeywell, yüzyılı aşkın bir süredir havacılık ürünleri ve hizmetleri, binalar ve endüstri için otomasyon ve verimlilik çözümleri ile özel kimyasallar dahil olmak üzere, endüstrinin dönüşen dünyaya çözüm üretebilmesi için teknoloji üretiyor. Şirket geçtiğimiz günlerde endüstriyel yapay zeka (AI) alanındaki durumu ortaya koyan “Küresel Endüstriyel Yapay Zeka Araştırması”nı yayınladı. Araştırma, endüstriyel süreçleri otomatikleştirmek için deterministik yapay zeka kullanan 12 küresel pazarda bin 600 endüstriyel yapay zeka lideriyle görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, dünya genelindeki yapay zeka karar vericilerinin sadece yüzde 17’si ilk yapay zeka planlarını tam olarak uygulamış durumda. Ancak, yapay zekanın prototip, lansman veya ölçeklendirme aşamalarında olan kullanıcıların yüzde 90’ından fazlası beklenmedik yeni kullanım alanları keşfettiklerini belirtiyor. Araştırma ayrıca, yapay zekanın endüstriyel uygulamaları konusunda güçlü bir inanç olduğunu ortaya koyuyor. Yapay zeka yatırımlarına daha derin bir bağlılık konusunda neredeyse evrensel bir heyecan bulunuyor; ankete katılanların yüzde 94’ü yapay zeka kullanımını genişletme planları olduğunu belirtiyor.

“Yapay zeka şu anda kritik bir dönüm noktasında”

Honeywell Baş Strateji Yöneticisi Kevin Dehoff , “Yapay Zeka şu anda kritik bir dönüm noktasında. Gelişmiş analitiklerden elde edilen daha fazla veri ve Gen AI’nin ortaya çıkışıyla, Endüstriyel Yapay Zeka’nın üstel olarak büyümesi bekleniyor ve şirketler için gelir artışı ile çalışan memnuniyeti konusunda sonsuz olanaklar mevcut” diyor. Yapay zekanın, endüstriyel sektörü dönüştürmesi bekleniyor; zira çalışanların daha yüksek seviyelerde iş yapmalarına olanak tanıyarak daha büyük bir iş tatmini sağlayarak, üretkenliği artırması ve beceri eksikliğini gidermesi ön görülüyor.

Honeywell Endüstriyel Otomasyon Bölümü Başkanı ve CEO Lucian Boldea: “Bir ürünü işlemek ve üretmek için gereken on binlerce cihaz, ekipman ve vananın bulunabileceği durumlar söz konusu olabilir. Tedarik ettiğimiz birçok parça, yüksek deneyime sahip teknisyenler gerektiriyor ve bu tür deneyimli teknisyenlerin sayısı giderek azalıyor. Yapay zeka eğitimi ve yapay zekanın adeta bir co-pilot gibi kullanımı sayesinde, daha az deneyime sahip teknisyenlerin becerileri daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir ve onları, işletme bilgisi ve en iyi uygulamalar temelinde görevler yerine getiren daha elit uzmanlara dönüştürebiliriz. Bu sayede, tesis operasyonları insan hatalarını dramatik bir şekilde azaltarak daha güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışabilir” yorumlarını yapıyor.

"Türkiye, önümüzdeki on yıl, yapay zekaya yönelik yatırım dalgası vaat ediyor"

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya başkanı Uygar Doyuran ise, Türkiye için çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Doyuran’ın yorumları şöyle:

“Tarihin kritik bir anındayız; yapay zekanın potansiyeli, onu hayal etme kapasitemizle sınırlı. Dinamik ekonomisi ve yenilikçi ruhuyla Türkiye de önümüzdeki on yıl, yapay zekâ destekli sistemler ve süreçlere yönelik atılım ve yatırım dalgasını vaat ediyor. Yapay zekâ uygulamalarının en büyük faydaları, otomasyon yoluyla artan verimlilik, geliştirilmiş siber güvenlik ve tehdit tespiti ve karar verme süreçlerini iyileştirmek gerçek zamanlı veri üretimidir. Yapay zekânın veri yığınlarını sindirme, yönetme ve açığa çıkarma yeteneği, endüstriyel yapay zekâ yolundaki önemli adımlardan biri. Türkiye’de, imalattan enerjiye kadar birçok endüstri yapay zekâdan büyük ölçüde faydalanmaya hazırlanıyor.

Günümüzde endüstriyel yapay zekâ ve otonomiye yapılan en önemli yatırımlardan biri insanlardır. Türk üniversiteleri ve teknoloji merkezleri, yapay zekânın potansiyelini kullanmaya hazır yetenekli bir işgücü yetiştiriyor. Yapay zekâ hızla bir ‘olsa iyi olur’ durumundan, ‘olmazsa olmaz’ durumuna geçiyor. Daha mutlu, daha üretken ve istikrarlı bir işgücü, gelir sağlar ve yapay zekâyı sadece bir maliyet azaltıcı değil, aynı zamanda kritik bir fayda haline getirir. Ayrıca, yapay zekâ, gelişmiş eğitim araçları sağlayarak ve insan yeteneklerini artırarak işgücümüzdeki beceri boşluğunu kapatmaya yardımcı olabilir, çalışanlarımızın yarının işleri için daha donanımlı olmasını sağlar.

Liderler, veriyi, tasarımı ve insanları önceliklendirerek, bir sonraki adımların kuruluşları için ne anlama geldiğine odaklanmalıdır. Türk işletmeleri için bu, küresel sahnede rekabetçi kalmak adına yapay zekâdan yararlanmak anlamına gelir. Önümüzdeki yolculuğa kucak açmak, işletmelerimizde yapay zekânın tam potansiyelini ortaya çıkartacaktır. Birlikte, Türkiye’nin küresel yapay zekâ devrimine sadece ayak uydurmakla kalmayıp, aynı zamanda liderlik etmesini sağlayabiliriz.”

YAPAY ZEKANIN ŞİRKET VE ÇALIŞANLAR İÇİN FAYDALARI

Dünya çapındaki yapay zeka liderleri, yapay zekanın faydalarının eylemlerini yönlendirdiğini söylüyor.

ŞİRKETLER İÇİN FAYDALAR

%64: OTOMASYON YOLUYLA ARTAN VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK

%60: İYİLEŞTİRİLMİŞ SİBER GÜVENLİK VE TEHDİT ALGILAMA

%59: KARAR ALMAYI GELİŞTİRMEK İÇİN DAHA FAZLA GERÇEK ZAMANLI VERİ ÜRETİMİ

ÇALIŞANLAR İÇİN FAYDALAR

%45: ARTAN İŞ TATMİNİ

%44: YETENEK GELİŞİMİ İÇİN DAHA FAZLA ZAMAN

%39: ARTAN İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

%49: ARTAN İŞ ESNEKLİĞİ

Araştırmada öne çıkan sonuçlar

-Anket yapılanların yüzde 82’si, şirketlerini yapay zekanın öncüsü veya erken benimseyeni olarak değerlendiriyor.

-Katılımcıların üçte birinden biraz daha fazlası (yüzde 37), üst yönetimlerinin yapay zekayı tam olarak anlamadığından endişe duyarken, kendileri ve neredeyse tüm meslektaşları (yüzde 94) kurumsal liderliklerinin konuya tamamen bağlı olduğunu belirtiyor.

-Üst yönetimde bulunan katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51), ilk uygulamanın ardından yapay zeka kullanımını genişletmeye karar verdiklerini belirtiyor.

-Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 48), yapay zeka planlarını uygulamak için yeterli kaynakları sürekli olarak gerekçelendirmek veya talep etmek zorunda kaldıklarını bildiriyor.

-Katılımcıların üçte ikisi (yüzde 63), ekipmanlarının dörtte birinin veya daha fazlasının yapay zeka uyumluluğu için uygun olmadığını söylüyor; ancak çoğu (yüzde 59), uyumlu olmayan ekipmanlarının ömrü tamamlanmadan önce değiştirmeyi planlamıyor, hatta yüzde 25’i, uyumlu ekipmanları bile bu sürede güncellemeyi düşünmüyor.