Türkmen lider Berdimuhamedov: Türkiye’nin ve depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz

Türkiye deprem felaketiyle sarsıldığında yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkmenistan oldu. Deprem felaketinden büyük üzüntüyü duyduğunu söyleyen Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, felaketin ilk saatlerinde doktorlarla kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağını Türkiye’ye gönderdiğini vurguladı. Afet gündemiyle bugün Ankara’da toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak olan Berdimuhamedov, dün Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Hz. Ömer Camii’nde depremde vefat edenler için bir mevlit ve mevlit yemeği verdi. Mevlide Çamlıca Camii Baş İmamı İshak Danış, Eyüp Sultan Camii Baş İmamı Erhan Mete ve Eyüp Sultan Camii imamı Selahattin Gürer de katıldı.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın davetlisi olarak Türkmenistan’a gittik ve hem bu mevlide katıldık hem de Çalık Holding’in iştiraki GAP İnşaat’ın Aşkabat'ta anahtar teslimi yapacağı üç hastanenin temeli atma törenine katıldık.

GAP İnşaat’ın yapacağı 810 milyon dolarlık üç hastanenin temeli atıldı

Toplam 810 milyon dolara mal olacak Uluslararası Onkoloji Merkezi, Uluslararası Pediatri Merkezi ve Stomatoloji Merkezi’nin (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) temelleri Gurbanguli Berdimuhamedov, Ahmet Çalık ile Türkmenistan ve Türkiye’den geniş bir heyetin katıldığı törenle atıldı. En güncel teknoloji ile donatılmış olan 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi, 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi ve aynı anda 80 kişiye hizmet verecek olan Stomatoloji Merkezi 2026 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek. GAP İnşaat’ın Türkmenistan’da devam eden iki hastane projesi daha bulunuyor. Bunlardan 2022'de temeli atılan rehabilitasyon hastanesi 400, fizyoloji hastanesi 250 yatak kapasitesine sahip. GAP İnşaat’ın devam eden iki hastaneyle beraber inşa edeceği beş hastanenin toplam yatırım bedeli 1 milyar 250 milyon doları bulacak.

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade etti. Türkmenistan’da uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür eden Gurbanguli Berdimuhamedov, şöyle devam etti: “İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir ilkesiyle, bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Modern teşhis ve tedavi merkezlerinin oluşturulması sağlık sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu atılımlar, Türkmenistan halkının yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam süresini artıracaktır. Uluslararası kurumlarla iş birliği yapacağız. Yurtdışındaki modern teşhis ve tedavi olanaklarını ülkemize kazandıracağız.”

Ahmet Çalık: Sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan memnunuz

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da Türkmenistan'da son yıllarda sağlık alanında geniş çaplı yatırımlar yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Türkmenistan’ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı. Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ’un ‘Vatan ancak halkı ile vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir’ ilkesine dayalı olarak sağlık sistemini ilerletecek, daha da geliştirilecek şekilde güçlü adımlar atılıyor. Bugün temelini attığımız uluslararası onkoloji klinik merkezinin, uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız.”

‘Doğalgaz zenginliğimizi her Türk ocağına ulaştırmak arzusundayız’

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedow, bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkmenistan hidrokarbon zenginliği açısından dünyada dördüncü sırada yer aldığının altını çizen Berdimuhamedov, “Kökümüz de dilimiz de birdir. Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmaktır, her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” dedi.