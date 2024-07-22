Uzun ince bir yoldayız

Haftaya Moody’s’in çift kademe not artırmasının ve görünümü pozitifte tutmasının verdiği moral ile başlıyoruz.

Piyasaların beklentisi Moody’s’in kredi notunu bir kademe artırmasıydı ve görünümü pozitif olarak tutmasıydı. Moody’s bir ilke imza atarak Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artış ile “B1” seviyesine yükseltti. Not artırımı sonrası neredeyiz? Türkiye’nin notu yüksek kredi riskinden çıkışın son basamağı olan “B1” (B+) seviyesine yükseldi.

Bundan sonraki ilk hedef, “yatırım yapılabilir” kategorisinden önceki son grup olan “spekülatif” kademesinin ilk basamağına “Ba3” (BB-) ulaşmak. Yatırım yapılabilir seviyesine (“Baa3”,”BBB-“) ulaşılması için ise dört kademe not artışı gerekiyor. Üç satırda ifade ettik. Ama maalesef yolculuk kısa değil.

Türkiye’nin 2004 yılı sonrası B+ seviyesinden BB- seviyesine ulaşması 1 yıl, BBdüzeyinde gelmesi 5 yıl sürdü. Yatırım yapılabilir (Baa3”,”BBB-“) düzeyine yükselmemiz ise 9 yılı buldu. Bu defa daha kısa olur mu? Siyasetçi müdahale etmezse ve küresel bir şok yaşanmazsa başarabiliriz. Ekonomi yönetimi teknik bir iş. Seçim sonrası elimizde işinin ehli iyi bir ekip var. Siyasetçi rasyonel zemine dönüşü desteklemeye devam ederse ve piyasaların güvenini sağlarsa Türkiye 3-4 yılda yatırım yapılabilir seviyesine ulaşabilir.

Ancak süreç kolay değil. Mayıs 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasetçi yeniden popülist politikalar uygulamayı tercih ederse “yatırım yapılabilir ülke” olma hedefimiz hayal olarak kalır. Bu süreçte piyasa fiyatlamaları nasıl etkilenir?

Türkiye hisse senetlerinin dünyaya iskontosu yatırım yapılabilir seviyesinin kazanıldığı 2012 yılında yüzde 10- yüzde 15 bandına gerilemişti. Benzer senaryo tekrarlanırsa, önümüzdeki 3-4 yılda dünyayı ortalama yüzde 10 yenebiliriz. Önümüzdeki dönemde piyasalar opsiyon fiyatlamasına benzer şekilde olumlu gelişmeleri fiyatlayacak. Yatırımcılar kantarın topuzunu kaçırmadan yükselen Türkiye dalgasının içinde olmalı.

Yatırımı olmayanlar not artışı oldu diye Türkiye piyasalarında yeni pozisyon almalı mı? Uzun vadeli düşünen ve kaldıraç kullanmayan yatırımcılar alabilir. Ancak kısa vadeli pozisyon için kar satışını beklemek daha doğru olur. Yüksek frekanslı işlem yapanların çoğu not artırımları olacak diye pozisyon aldı. İyi haber sonrası yeni pozisyon alınması kısa vadede zarara yol açabilir.