Varlıkları 85.5 milyarı buldu, yüzde 10 açılıp, halktan 4.5 milyar lira toplayacak

RÖNESANS Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp başkanlığındaki yönetim ekibiyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin (RGY) yüzde 10.08’ini halka açma konusunu görüşmeye başladıklarında 2013 yılı Aralık ayı ortalarını anımsadı:

- Government of Singapore Investment Corporation (GIC), İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Optimum AVM’lerimizden yüzde 50’şer pay alması gündeme gelmişti. Ayrıca, RGY’nin de yüzde 21.44 hissedarı olması söz konusuydu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel, yeri gelmişken bilgi tazeledi:

- 2014 yılı sonlarında gerçekleşen GIC ortaklığı ile birlikte ülkemize o günlerde 400 milyon Euro’luk sermaye girişi gerçekleşmişti.

Erman Ilıcak, yönetim ekibiyle konuşurken şu noktanın altını özellikle çizdi:

- GIC gibi Singapur’un dünya devi devlet fonunun RGY’ye ortak olması, şirketin kurumsallaşmasına çok büyük katkı yaptı.

Erman Ilıcak, RGY Genel Müdürü Yağmur Yaşar ve Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel’le birlikte 3 günlük talep toplaması bugün başlayan halka arzla ilgili sohbet toplantısı düzenledi:

- RGY’nin yüzde 10.08’inin halka arzı, Rönesans Grubu’nun ilk halka açılma işlemi olacak.

Sercan Yüksel, RGY’nin halka açılma oranına işaret etti:

- Anonim şirketlerde halka arz oranında en alt sınır yüzde 10’dur. Biz de en alt sınır düzeyinde bir halka arzı tercih ettik.

Sercan Yüksel ve Yağmur Yaşar, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın verilerini paylaştı:

RGY, 31 Aralık 2023 itibariyle 85.5 milyar liralık (2.6 milyar Euro) değerinde toplam varlık büyüklüğüne, 55.7 milyar lira da öz sermaye büyüklüğüne sahip.

2023 sonu itibariyle konsolide yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde ettiğimiz düzeltilmiş kira gelirleri 5.7 milyar lira olan şirketimizin faiz amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 3.7 milyar lira oldu.

Erman Ilıcak, RGY’nin kira gelirlerine döviz penceresinden baktı:

- RGY’nin yıllık kira gelirleri 120 milyon Euro civarında seyrediyor…

Sercan Yüksel ve Yağmur Yaşar, RGY’nin varlıklarının büyüklüklerini şöyle ortaya koydu:

Şirketimizin portföyündeki 16 gayrimenkulün kiralanabilir alanı brüt 740 bin metrekare.

Bu büyüklük, RGY’yi Türkiye’nin en büyük ticari platformu haline getiriyor. 16 gayrimenkulümüzün 12’si AVM. AVM’lerin kiralanabilir alanı brüt 640 bin metrekare.

Hepsi İstanbul’da yer alan ofis portföyümüzde de yaklaşık 100 bin metrekarelik kiralanabilir alan bulunuyor. Turkcell, Carrefour ve Bosch kiracılarımız arasında yer alıyor.

Sercan Yüksel, şirketin AVM’lerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da olduğunu vurguladı:

- Optimum, Hilltown, Piazza markalı AVM’lerimizin yanısıra Maltepe Park ve Kozzy AVM de portföyümüzdeki ticari alanları oluşturuyor. AVM’lerimiz bazı illerde sosyal ve ekonomik hayata katkıda kritik rol oynuyor.

12 AVM’nin ziyaretçi verilerine dikkat çekti:

- 12 AVM’mizin ziyaretçi sayısı 2022 sonunda 93 milyondu. 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı 100 milyona ulaştı. COVID sonrası çok ciddi şekilde fiziki alışverişe dönüş oldu. Ayrıca perakendede hareketlilik sürüyor.

Erman Ilıcak, doluluk oranının altını çizdi:

- AVM’lerimizdeki doluluk oranı yüzde 97.3 düzeyinde bulunuyor. Bizim AVM’ler ortanın bir tık üstü gelir grubuna hitap ediyor.

Yağmur Yaşar, RGY’nin gelir getiren varlıklarının dışında İstanbul Ataşehir ve Ümraniye’de iki arsa ile Antalya’da Beachtown projelerinin bulunduğunu kaydetti:

- Ayrıca, Maltepe Park AVM’nin bulunduğu parselde 4 bloktan oluşan 478 konut ve 25 adet ticari ünitelik proje olan Maltepe Park Konut’un inşasına başladık.

Sercan Yüksel, halka arzdan bekledikleri geliri ve kaynağı yönlendirecekleri alanları ortaya koydu:

RGY’nin hisselerinin yüzde 10.08’inin halka arzıyla sağlanacak kaynağın 4 milyar 503 milyon lira olmasını bekliyoruz.

Hisse senetlerinin yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılımla gidecek. Yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara verilecek.

Sağlanacak kaynağın yüzde 60-65’iyle finansal borç ödemesi yapılacak. Yüzde 5-10’u ticari olmayan borçlara gidecek. Yüzde 15-20’si Maltepe Park Konut yatırımına harcanacak. Yüzde 10-15’i de işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- RGY, yatırımcılarıyla birlikte bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı yatırımları devam ettirmek hedefiyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek.

Erman Ilıcak’ın kurduğu Rönesans İnşaat ile daha çok yurt dışı müteahhitlikle yola çıkan Rönesans Holding’in RGY’yi halka açma yolculuğuyla birlikte, Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı olduğu anlaşıldı…

‘Baz’ artı ciro kirası enflasyondan koruyup artı değer de yaratıyor

RÖNESANS Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY) Genel Müdürü Yağmur Yaşar ve Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel, şirketin iş modelini şöyle açtı:

- Çoğunlukla arsa alımından başlayarak her aşamasını kendi geliştirdiğimiz ticari gayrimenkulleri satmayıp uzun süreli kira geliri yaratıyoruz.

Sercan Yüksel, 12 AVM’deki 2 bine yakın mağaza için yapılan kontratların ağırlıklı “baz kira” ve “ciro kira” şeklinde iki ana unsurdan oluştuğunu belirtti:

- “Baz kira” ile enflasyona karşı koruma sağlarken, “ciro kira” üzerinden yaratılan artı değer ile reel getiri sağlıyoruz. Bu model özellikle ekonominin büyüdüğü veya döviz kurundaki artışın enflasyon oranlarının altında kaldığı dönemlerde net operasyonel gelir artışını destekliyor.

Söz konusu model sayesinde 2023 yılında düzeltilmiş kira gelirleri artışının 2023 yılında 2021’e oranla yüzde 51’le enflasyonun üzerinde olduğunu kaydetti:

- 2023 yılında kira gelirlerimiz 5.7 milyar liraya ulaştı. Bu durum, RGY’nin yüksek enflasyon döneminde de gelirlerini sıkı takip ettiğini ve gerektiği yerde hızlı aksiyon alarak reel büyüme sağlayabildiğini gösteriyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- 2023 yıl sonu itibariyle RGY AVM kiracıları, toplam cirolarının ortalama yüzde 8.7’sini “baz kira, ciro kirası ve ortak alan gideri” olarak ödedi. Yakın geçmişte sektör ortalaması yüzde 13-14 seviyelerindeydi.

Ardından ekledi:

- Bu rakamlar, sürdürülebilir kira gelirlerini artırma potansiyeli konusunda umut verirken, kiracıların da kârlı çalışabildiklerini gösteriyor.

Holdingin konsolide geliri 3 milyar Euro

RÖNESANS Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa, Orta Asya ve Afrika’ya yayılan geniş coğrafyada 30 farklı ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti:

- 2023 yıl sonu itibariyle öz sermayemiz 3.4 milyar Euro, konsolide gelirlerimiz de 3 milyar Euro düzeyinde bulunuyor.

Holdingin yurtdışı gelirlerinin toplam cirodaki payının yüzde 50 olduğunu kaydetti:

- 2015 yılından beri ENR’ın hazırladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Avrupa’nın ilk 10 şirketi arasındayız.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel araya girdi:

- İsviçre-İtalya arasında dünyanın en uzun demiryolu tüneli Gotthard, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üretim tesisi olan Türkmenistan GTG’de Rönesans imzası var.

Holdingin global işbirliklerine dikkat çekti:

Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 2016’dan bu yana Rönesans Holding’in hissedarları arasında yer alıyor.

Singapur Devlet Yatırım Fonu (GIC) ile gayrimenkulde ortaklığımız sürüyor.

Fransız altyapı fonu Meridiam, Japon ticaret devi Sojitz ve Güney Koreli Samsung C & T ile altyapı alanında ortaklığımız var.

Fransız TotalEnergies ile de yenilenebilir enerji alanında ortaklığımız bulunuyor.

İzmir’de 33 MW’lik RES kuruyor

RÖNESANS Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel, Karşıyaka Hilltown’ın 14.5 milyar liralık değeriyle Türkiye’de öne çıkan AVM’ler arasında yer aldığını belirtip, sürdürülebilirlik konusuna işaret etti:

- RGY, 2022 yılında 2017’ye göre karbon emisyonlarını yüzde 40 azalttı. 2028 yılı sonunda elektrik ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyoruz.

Rönesans Enerji ile bu konuda işbirliği yaptıklarını bildirdi:

- Rönesans Enerji, bu işbirliği çerçevesinde ilk etapta İzmir’de 33 MW’lık rüzgar enerjisi santralı (RES) kurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.