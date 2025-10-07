‘Veri rehberliği’yle yola çıktı, 10 milyon dolarlık GSYF ile yatırıma soyundu

FUTUREBRIGHT Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, İstanbul merkezli, 4 ülkedeki bölgesel ofisiyle pazarlama dünyasında veri ve veri teknolojileri konusunda 1000’i aşkın markaya rehberlik, danışmanlık yapma aşamasına doğru yol alırken 10 yıllık süreci geriye doğru değerlendirdi:

- Pazarlama dünyasındaki girişimcilerin, şirketlerin çoğu sahip oldukları verinin işlenebileceğinin, oradan bir ekonomik değer yaratılabileceğinin farkında değildi. Söz konusu girişimcilere, şirketlere verinin işlenmesi konusunda yol gösterdik, gösteriyoruz.

Akan Abdula, bu dönemde 1000’in üzerindeki markaya danışmanlık hizmeti vermekle kalmadı, veri işleme konusunda umut veren, yapay zeka konusunda önünü açık gördüğü girişimcilere de ayrıca destek verdi:

- 60 girişimciye veri işleme konusunda ayrıca desteğimiz oldu…

Akan Abdula - Gamze Gürkan Numanoğlu

Akan Abdula ve Futurbright Group’taki ekibi, söz konusu girişimlere, girişimcilere yol gösterirken Aktifbank’la da yolları zaman zaman kesişti. Abdula, Kanada’da “Agriprix” adlı çiftçi platformunu kuran Enes Kaan Öztürkgibi girişimcileri tanıyınca, onlara destek yatırımı için de harekete geçti:

- Bir “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” (GSYF) kurup veri işlemede, yapay zeka alanında umut veren yeni, erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmalıyız.

GSYF fikri olgunlaşınca Aktif Bank’ın iştiraki Aktif Portföy ekibiyle bir araya geldi. Aktif Portföy’ün kurduğu fon, 28 Ağustos 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak faaliyete geçti:

Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu…

Akan Abdula, Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu ve yatırım analisti Saner Mescioğlu ile birlikte düzenlediği sohbet buluşmasında “Futurebright Ventures GSYF”ye uzanan yolculuğu anlattı:

- Azerbaycan’da, Dubai’de, Balkan ülkelerinde ofisimiz var. 1000’i aşkın şirkete, markaya hizmet veriyoruz. Data teknoloji şirketimiz de var. Aktif Portföy’le kurduğumuz fon, ilk günden itibaren ilgi görmeye başladı.

Kurulan GSYF’nin hedefinin 10 milyon dolara ulaşmak olduğunu vurguladı:

- “Futurebright Ventures GSYF”de toplanacak bu kaynak ile girişimcileri destekleyeceğiz.

Saner Mescioğlu araya girdi:

- 10 milyon dolarlık fonumuz erken aşama girişimcilere can suyu olacak. Söz konusu girişimcilere 150-400 bin dolar arası yatırım yapılacak.

Fonun ortak olduğu erken aşama girişim şirketlerinde kalış süresini merak ettim, Mescioğlu anlattı:

- Ortalama kalış süresi normalde 6-7 yıldır. Yani, uzun dönemli fon olarak hareket edilecek.

Ortaklık oranını sordum, yanıtladı:

- “Futurebright Ventures GSYF”, azınlık ortak olarak erken aşama girişimlerde yerini alacak. Yüzde 10 civarı hisse söz konusu olur.

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu, Aktif Portföy’ün stratejik amacını ortaya koydu:

- Aktif Bank’ın iştiraki Aktif Portföy’ün stratejik amaçlarından biri tematik yatırım fonları ile Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak. FutureBright ile kurduğumuz işbirliği, bu vizyonumuzla örtüşüyor.

Aktif Bank’ın yatırım bankacılığını yeniden yorumladığını bildirdi:

- Aktif Bank, inovatif iş modelleri ve teknoloji yatırımları ile 20 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Bankamız, Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Akan Abdula, fonun şu yönüne dikkat çekti:

- Fon, girişimcilere sermaye desteğinin yanı sıra FuturBright Group’un geniş kurumsal müşteri ağına da doğrudan erişim fırsatı sağlayacak. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar bu fonun bir parçası olabilecek.

Fonun girişimcilere yatırım yapmakla kalmayacağını irdeledi:

- Fon, girişimcilere hızlandırılmış büyüme için gerekli olan tüm olanakları sağlamayı hedefliyor. Güçlü analitik altyapı kurulumunda yardımcı olunacak. Stratejik marka konumlandırması desteği verilecek. Bölgesel iş geliştirmesine kapı açılacak.

Abdula, şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Bu fon veriler üzerinden kaderini başkasına teslim etmek istemeyenler için atılmış küçük ama kararlı bir destek adımıdır.

“Veri madenciliği” ve yapay zeka, hızla “ıskalanmaması” hatta dünyada yarışın önde götürülmesi gereken bir alan haline geliyor…

O nedenle Aktif Portföy’ün FutureBright için kurduğu GSYF, küçük de olsa “veri işleme” ve yapay zekaya odaklanan yeni girişimler için önemli rol oynayacak gibi görünüyor…

Veri ekonomisi artık ülkelerin kaderini belirleyecek stratejik alan

FUTUREBRIGHT Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, yeni dünya düzeninde kurumların artık veriyi uzun süre depolama lüksüne sahip olamayacağını belirtti:

- Veri işleme teknolojisi her yıl yüzde 30 oranında büyüyerek iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirecek. Veriye hızla erişip anında işleyemeyen yapılar ise oyun dışında kalmaya mahkum olacak.

Dünyada bazı verileri ortaya koydu:

- Dünya genelinde basit veri işleme teknolojileri pazarı yaklaşık 124 milyar dolar civarında. Bu rakamın 10 yıl içinde 377 milyar dolara kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu büyümenin iş yapış biçimlerini kökten değiştirdiğine işaret etti:

- Şirketlerin artık veriyi depolayıp sonra analiz etme lüksü yok. Rekabet anlık kararlarla kazanılıyor.

“Cloud” (bulut) teknolojileri üzerinde durdu:

- 2024 yılında 319 milyar dolar olan “bulut” (cloud) teknolojileri pazarı 2035’te 987 milyar dolara yükselecek. Yani, yaklaşık 3 kat büyüyecek.

“Data as a Service” (DaaS-Verinin servis olarak sunulması) modelini açtı:

- DaaS, önümüzdeki 10 yılda ekonomilerin yeni omurgası haline gelecek. Artık iş dünyasının yeni anahtarı, veriyi saklamak ya da işlemek değil, veriyi servis olarak satmak olacak.

Ön yüzde alışveriş, oyun, eğlence gibi alanların olacağının altını çizdi:

- Arka planda asıl değer verinin paketlenip satılması haline gelecek.

“DaaS”ın markaların rekabet gücünü belirleyen yeni standart olarak ekonominin görünmeyen fakat en güçlü motoru olarak tanımlanabileceğini kaydetti:

- 2023’te 12.4 milyar dolar olan “DaaS” pazarı sadece 7 yıl içinde 76.8 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Akan Abdula, şu noktanın altını çizdi:

- Veri ekonomisi artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil, ülkelerin kaderini belirleyecek stratejik bir alan. Türkiye ve bölge ülkeleri ya kendi yolunu çizecek ya da başkalarının verisinin hamallığını yapacak.

‘Dijital ikiz’ alanına da yatırım planlıyoruz

FUTUREBRIGHT Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, “Dijital İkiz” konusu üzerinde durdu:

- İnsanların “Dijital İkizi”nin oluşturulması konusu da dünyada adım adım öne çıkıyor. Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapanlar var. Bizim destek vermeyi planladığımız bir girişimci ilk aşamada 10 bin kişinin “Dijital İkizi”ni oluşturacak.

“Dijital İkiz”in oluşturulması konusunu açtı:

- Sosyal medyadan alışverişe, tatilden eğlenceye, sağlığa kadar her hareketinizde artık dijital ortamda bir iz bırakmanız söz konusu. KVKK’ya uygun olarak izin alınan bireylerin “dijital izi” sürülerek “Dijital İkizi” ortaya çıkarılabilecek.