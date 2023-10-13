Veri, şirketler için geleceğin anahtarı

Çok fark etmiyoruz ama artık “çağları” çok hızlı geçiyoruz. Yeni bir çağın başlangıcıyla bitişi aslında bir oluyor. Hepsi de birbirinin içine girmiş görünüyor. Basamaklar üçer beşer çıkılıyor. Dijital çağın başlangıcı internetin hayatımızda etkin rol oynamaya başlamasıyla oluşmuştu. Bunu dijitalleşmenin mobilleşmesi takip etti. Şimdi ise bir “Veri” çağı başladı, veri o kadar güçlendi ve hızlandı ki, akıllandı ve “Yapay Zeka” ya da dönüştü. İşte bu yeni “Veri” çağı, düzeni tekrar değiştiriyor. Bu nedenle de her şeyi yeniden kurgulamak gerekiyor.

Ölçümlemeye ve kullanmaya başladığınızda aslında her şey “Veri” ye dönüşüyor. Onu kullanma gücü de bilgisayarların analiz gücünün artmasıyla gerçekleşiyor. Her hareket izlenilir halde ve dijital dünyada bir gölgesi oluşmaya başladı. Şirket stratejilerimizi bu yeni çağa uyumlamak gerekiyor.

Veri kilidi açan anahtar!

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı ile bu konu üzerine geçtiğimiz günlerde sohbet etme fırsatı buldum. İncedayı “Veri bir işi doğru yapmanın tek anahtarı” diyor. Aslında burada bir ayrım var. Veriyi doğru kullananlar, geleceğin dünyasında, kullanmayanlar ise geçmişin dünyasında yaşıyor. Eskide kalanların yaşaması bir süre sonra mümkün olmayacak. Doğuş CEO’su İncedayı, “Eskiden böyle bir anahtar yoktu. Bu anahtar elimize geçti. Ölçemiyorduk, yapamıyorduk, hatta veriye bakmıyorduk. Veri bir yerlerde birikiyordu. Bu bizim için neredeyse çöptü. Arşivleyelim, yok edelim, çok yer kaplıyor diyorduk. Veri eskiden değersizdi. Verinin çok değerli olduğunu anlamaya başladık. Şimdi bunun üzerine gitmeye çalıyoruz. En azından bir anahtar olduğunu anladık”.

Veriyi yeni keşfediyoruz

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, önce raporlarla “Veri”yi keşfettiğimizi söylüyor. İncedayı, “İşini yaparken şirketler artık veriye bakınca daha verimli olmaya başladılar. Nerelerde verimsiz olduklarını da görmeye başladılar. Onlara uygun bir şeyleri düzenlemeye ve düzeltmeye başladı şirketler. Üretimde, çağrı merkezinde, satış ve pazarlama performansları gibi pek çok sonuç çıkmaya başladı karşımıza. Şirketler bunları düzeltmeye başladı ve bu da çok önemli bir aşama oldu. Şimdi veriyle ilgili yeni şeyler gelmeye başladı hayatımıza… Genrative AI’ın, yapay zekanın devreye girmesi ve Chat GPT örneğindeki gibi onunla iletişim kurmaya başlamamızla birlikte ortaya veriye soru sorma işi çıktı. Veriye soru sormaya başladık. Veriye soru sormaya başladığınızda bir şeyler almaya başladığımızı gördük”.

Doğru soruları sorma dönemi

Belki de “Veri” gündeme geldiğinde, her şeyi yapay zekaya mı bırakacağız dediğimizde, insanla teknolojinin kritik birleşimine geliyoruz. Buradaki kritik konu, soruları hala soran İnsan… Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, “Doğru soruları sorma dönemi başladı. Neden? Doğru soru sormak çok önemli. Buradan da aslında benim hep inandığım ve ısrarla söylediğim geleceği veriyle anlamaya başlamak gerekiyor. Bu da makine öğrenmesi ve tahminleme modellemeleriyle olacak. Çok şirketin kullandığını düşünmüyorum. Bazı sektörler kullanıyor. Ama ne kadar işlerini yönetmek kullanıyor, ne kadarı sadece belirli servisleri vermek için kullanıyor buna bakmak gerekiyor. Şirketler veriyi yavaş yavaş kullanmaya başladı. Böylece verinin statik ve geçmişi gösteren bir kaynak olmaktan çıkıp dinamik ve sürekli olarak elimizin altında, gözümüzün önünde hayatımızın bir parçası olması gereken bir araç olduğunu anlamaya başladı. Bir iş yapacaksak, önce veriye soralım acaba veri ne diyor? Bir işin veriye dayalı, veri kaynaklı olması burada başlıyor. Veri doğruyu göstermeye başladı”.

Güç veriyi doğru kullanmada

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, aradaki farkı doğru kullanmanın yaratacağını söylüyor. İncedayı, “Verinin gösterdiği şeylerin işimizi yapmak için en önemli anahtar olduğunu anlamaya başladık. Gelecekte ne yapman gerektiğini, veriye sorarak ilerlemen gerekiyor. Veri sana bunu söyleyecek olgunluğa erişmeye başladı. Bilgisayarların gücü de artık bunu gerçekleştirecek düzeye geldi. Eskiden bilgisayarlar da bu seviyede değildi. Modeller artık sonuç üretmeye başladı. Bu ürünün bir sonraki alıcısı kim, bu servisin bir sonrası ziyaretçisi kim… Bunların yanıtını bulmaya başladık veriden. Tüm bunlara baktığımızda veri geleceği görmemizi sağlar hale geldi. Güç şimdi doğru kullanımda. Nasıl bir zamanlar dijitalleşmeyen ölür diyorsak, şimdi da veriyi doğru kullanamayan yok olur diyebiliriz”.

Teknolojinin çok yönlü şirketi

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, şirket olarak yaptıklarını da şöyle aktarıyor: “Türkiye ve global pazarda teknoloji geliştiren bir şirket olarak; otomotiv, fi nans, faktoring, operasyonel fi lo kiralama, araç muayene, sigorta yazılımları, sadakat programları ve e-ticaret sistemleri gibi pek çok alanda teknoloji hizmetleri desteği veriyoruz. 24 farklı global iş ortağımızın gücü ve desteğiyle RPA, veri analitiği ve tahminleme, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, Genrative AI, Mobil ve WEB uygulamaları, ERP ve CRM gibi kurumsal çözümler konularda üst düzey uzmanlıklarımız bulunuyor. Özellikle siber güvenlik alanındaki öncü uygulamalarımızla servis verdiğimiz bölgelerin tek iş ortağı konumundayız. Değişen dünyaya hızlıca uyum sağlayabilmek için yeni teknolojileri yakından takip ediyor, Blockchain, mobil ve giyilebilir teknolojiler odağında çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.