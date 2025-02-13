Vestel yapay zeka alanındaki iddiasını büyütüyor

Vestel yönetimi düzenlediği basın toplantılarında, genellikle üretim, istihdam, ihracat rakamlarına veya yeni ürün lansmanlarına odaklanırlar. 2025’in ilk basın toplantısında ise ağırlık yapay zeka üzerindeydi. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuşmasına yapay zekâ teknolojilerinin her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sunduğunu vurgulayarak başladı. Bu yaklaşımın kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedeflediğini anlattı. En çok da yapay zekanın sağladığı tasarruf ve verimlilik üzerinde durdu.

Yapay zeka iş süreçlerinizde nasıl yer alıyor?

Vestel olarak, teknolojiyi üretmenin yanı sıra, doğru ve güvenli kullanımını sağlama sorumluluğuna büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, 2021 yılında tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir, bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma misyonuyla kurulan Home Connectivity Alliance’ın (HCA) Türkiye’den tek temsilci ve yönetim kurulu üyesiyiz. Dünya çapında tüketici elektroniği firmalarının yanı sıra enerji ve sigorta şirketlerinden oluşan yönetim kurulumuzla kullanıcılarımıza istediği uygulamadan grup üye firmalarımızın ürünlerinin kontrolü ve ortak enerji yönetimi stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Böylece, akıllı ev ekosisteminde hem kullanım kolaylığı hem de geniş seçenekler sunarak tüketici deneyimini zenginleştiriyoruz.

Vestel’in yapay zeka kullanan “akıllı ürünleri” neler?

Vestel’in yenilikçi teknolojileri, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırırken, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Vestel Akıllı Buzdolapları, uygulama üzerinden tatil veya ekonomi modu gibi ayarların güncellenmesine olanak tanıyarak enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, elektrik kesintisi durumunda kullanıcılarını bilgilendirerek gıda güvenliğini koruma altına alıyor.

Buzdolaplarında kullanılan Akıllı Defrost teknolojisi ise enerji verimliliğini artırırken gıdaların tazeliğini koruyor. Bu sistem, nem ve sıcaklık seviyelerini sürekli izleyerek buzlanma tespit edildiğinde çözülme işlemini otomatik olarak başlatıyor. Ayrıca Super Cool ve Super Freeze gibi fonksiyonlar, gıdaların hızla soğutulup dondurulmasını sağlayarak besin değerlerini koruyor. Vestel’in geliştirdiği vakum teknolojisi ise gıda israfını önleyerek hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de gıdaların ömrünü uzatarak ekonomik tasarruf sunuyor.

Çamaşır makinelerinde durum nasıl?

Vestel, çamaşır ve kurutma alanında yenilikçi çözümleriyle kullanıcılarına üstün deneyim sunuyor. Kurutma Asistanı özelliği, Akıllı Çamaşır Makinesi ile Akıllı Kurutma Makinesi arasında iletişim sağlayarak, çamaşır makinesinde kullanılan son programı analiz ediyor ve en uygun kurutma programını öneriyor. Bu sayede kullanıcılar, zahmetsiz ve doğru bir kurutma deneyimi yaşıyor.

Vestel’in çamaşır makinelerinde bulunan Akıllı Dokunuş Teknolojisi gibi teknolojiler, çamaşır yıkama işlemlerinde optimum deterjan ve enerji kullanımını sağlayarak hem kullanıcıların işini kolaylaştırıyor hem de kaynak tasarrufu sunuyor. Kırışıklık önleme fonksiyonu, kurutma işlemi sonrası kırışıklık oluşumunu önleyerek kullanım kolaylığı sağlarken, Aqua Mikrofiber Filtre teknolojisi, çevre kirliliğinin önemli bir kaynağı olan mikrofiberlerin doğaya karışmasını engelliyor.

Diğer ürünler…

Vestel Akıllı Fırın, Şef Gibi Pişir özelliğiyle, daha önceden şefler tarafından hazırlanmış tariflere uygun pişirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli VŞef platformu, sınırsız tarif ve malzeme listesiyle kullanıcılara yemek önerileri sunarak gıda israfının önlenmesine katkıda bulunuyor.

Vestel Akıllı Klimalar, ortamın hava kalitesini ölçerek ambiyans aydınlatma özelliğiyle görselleştiriyor ve hava temizleme fonksiyonuyla iyileştiriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden hava kalitesini kolayca takip edebiliyor.

Müşteri deneyiminde yapay zekanın rolü ne?

Müşteri deneyimini dijitalleştirme hedefi doğrultusunda geliştirdiğimiz Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulaması içerisinde yer alan yapay zekâ destekli Vasistan ile kullanıcılarına hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz. Bu sistem, ürünlerle ilgili soruları yanıtlayarak dijital kullanım kılavuzlarına hızlı erişim imkânı sağlıyor.

Vestel Asistan ise, omnichannel stratejisi kapsamında Vestel.com.tr, Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden erişilebilir yapay zekâ destekli sohbet botu olarak, müşterilerin ihtiyaçlarına 7/24 yanıt vermeyi amaçlıyor. Gerektiğinde arıza durumunda çözüm videolarına yönlendiriyor ve montaj taleplerini destek merkezine iletiyor. Ayrıca, dijital erişim sağladığı ürün kılavuzları sayesinde basılı doküman ihtiyacını ortadan kaldırarak kâğıt israfını önlüyor.

Vestel Asistan müşteriye ne sunuyor?

Vestel Asistan, yalnızca ürün desteği sunmakla kalmıyor; sipariş takibi ve kampanya bilgisi gibi işlemleri kolaylaştırarak kullanıcılarına üstün dijital deneyim sağlıyor. Bu yenilikçi çözüm, müşterilere hem zaman kazandırıyor hem de sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyor.

Müşteri deneyimini dijital platforma taşıyan Vestel Dijital Göz uygulaması ise mağaza içi teşhir düzenini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Tamamen Vestel’in ürün ve altyapısı için geliştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla çalışan bu yenilikçi uygulama, mağaza içindeki ürünleri tanımlayarak sergilenen ürünlerin güncel ve eksiksiz olmasını sağlıyor.

Vestel Dijital Göz, satış noktalarında bulunan ürünleri anlık olarak takip ederek mağaza yöneticilerine stok durumunu etkin şekilde izleme ve teşhir düzenini optimize etme imkânı tanıyor. Böylece mağaza içi süreçler daha verimli hale gelirken, müşteri deneyiminin her zaman yüksek standartlarda tutulması amaçlanıyor.

Bu uygulama, uzaktan kontrol edilebilen platform üzerinden çalışarak etkin personel yönetimi sağlıyor ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Başka ne tür inovasyonlarınız var?

Sağlık teknolojileri hem bireylerin yaşam kalitesini artırma hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma potansiyeline sahip önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Biz bu doğrultuda, erken müdahalenin önemine inanarak zindelik ürün portföyünü genişletmeye devam ediyoruz. Ürün gamımızdaki Akıllı Saat ve Hava Temizleyici cihazlarına ek olarak, tansiyon ve EKG ölçebilen yeni nesil akıllı saatlerle kişinin performansını ve stres seviyesini ölçen vital ölçüm bantlarını bu yıl içerisinde kullanıcılarına sunmayı hedefliyoruz.

Yalnızca yetişkinlerin değil, bebek ve çocukların da sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda, ebeveynlerin çocuklarını güvenle takip edebilmesine olanak tanıyan Akıllı Çocuk Saati ile alandaki yenilikçi çözümlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ayrıca, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için düşmeleri algılayan cihazlar gibi güvenlik çözümleriyle herkes için daha güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz.

Evcil hayvanlar için akıllı ve yenilikçi çözümler

2025 yılında Akıllı Evcil Hayvan Ürünleri kategorisini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Akıllı Mama Kabı, Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı ve Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Akıllı güvenlik çözümleriyle daha güvenli yaşam alanları

Güvenlik kategorisindeki çözümlerimizle, kullanıcılarının yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmeye devam ediyoruz. Hâlihazırda satışta olan Vestel Akıllı Kamera, hareket algılama özelliğiyle anlık bildirimler sunarak güvenlik ihtiyacına hızlı ve etkili çözüm sağlıyor. Bu teknolojiyle başlatılan akıllı ekosistem, 2025 yılı itibarıyla pencere ve kapı sensörleri gibi yeni ürünlerle daha da genişletilecek.

Geliştirilecek sensörler, ev güvenliğini bir üst seviyeye taşıyarak kullanıcıların istenmeyen durumları önceden tespit etmelerine olanak tanıyacak. Vestel’in bu yenilikçi çözümleri, yalnızca güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltiyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

2024’te hem beyaz eşya hem elektronik şirketlerinde sürdürülebilirlik ve finansal skorlarımız yükseldi. Refinitiv (LSEG) ve S&P Global’in uluslararası sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) değerlendirmelerinde en üst sıralara çıktık. Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, dünya liginde liderliğe oynuyoruz.

Elektronik Refinitiv 2024 değerlendirmesinde yedi puanlık yükselişle 85 puana; Beyaz Eşya ise iki puanlık yükselişle 84 puana ulaşarak ÇSY alanında en iyilerin yer aldığı A seviyesine çıktık. Vestel Elektronik, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmeleri kapsamında S&P Global’ın 2024 listesinde de puanını artırarak 69 puana, Vestel Beyaz Eşya ise 68 puana çıktı. Değerlendirmede Vestel Beyaz Eşya sektöründe en yüksek puan alan ikinci şirket olurken, Vestel Elektronik ise sektöründe üçüncülüğü elde etti.

Hedefleriniz neler?

Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli hammaddesi ile Biolive, birçok sektöre farklılaştırılmış̧ hammadde alternatifleri sunuyor.

Biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımı ortalama yüzde 25, karbon emisyonu da yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı. Su yoğunluğu baz yıl 2021’e göre yüzde 14 azaldı. Tüm faaliyetlerimizde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Doğa İçin Tek Kutu projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, TV ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi.

Yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kutular kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyoruz. Vestel markalı televizyonlarda pilli kumandaların bataryalı kumandalarla değiştiriyoruz.

Tüketicilere hangi tasarruf imkanı sunuluyor?

Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamalarıyla kullanıcılarımıza Vestel markalı akıllı ürünlerini tek platformdan takip etme ve yönetme imkânı sunuyoruz. Bu yenilikçi uygulamalar sayesinde tüketiciler, ürünlerimizin aktif enerji ve su tüketimlerini kolayca ölçümleyebilir, enerji tüketimlerini kWh ve tutar cinsinden detaylı şekilde görüntüleyebiliyorlar. Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için uzun vadede önemli maliyet avantajı sunuyor.