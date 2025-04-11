Yabancı yatırımcılar, ‘Abi Türkiye’ye bir şey olmaz’ ile ‘Durum kritik’ ikilemi yaşıyor

Ömer İsvan’ın 40 yıl önce Londra’da kurduğu, daha sonra İstanbul’da da merkez ofis açan Servotel’in Yönetici Ortağı Ayla Heyfegil, 1984 yılına uzanarak söze girdi:

- Servotel, 1984 yılında Ömer İsvan tarafından butik bir danışmanlık şirketi olarak kuruldu. 40 yılı geride bırakan deneyimi ile dünya çapında gayrimenkul ve konaklama geliştirme alanında önde gelen bir danışmanlık firması konumuna yerleşti.

Servotel’in ilk yıl Cebelitarık’ta “Caleta Palace Hotel”in yönetim sözleşmesi ile faaliyete başladığını anımsattı:

- 1988’de Londra Belgravia’da merkez ofisini açtı. Türkiye pazarına 1991 yılında İstanbul Klasis Hotel Spa & Casino projesiyle giriş yaptı. İstanbul ofisini de 2003 yılında açıp faaliyet alanını genişletti.

Servotel’in Kanyon, İstinye Park ve Astoria gibi İstanbul’un öne çıkan karma projelerinin geliştirilmesinde de danışman olarak yer aldığını kaydetti:

- Londra ofisi Batı Avrupa ve Amerika’yı kapsıyor. İstanbul ofisi Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu, BDT ve Güneydoğu Asya bölgelerinden sorumlu. 2022’de açılan Dubai ofisi ile Ortadoğu’da, Suudi Arabistan gibi pazarlarda varlığını güçlendirdi.

Şirketin 40 yılını şöyle özetledi:

- Servotel, 44 ülkede 560 dolayında projeye imza attı. 2024 itibariyle Bahamalar’da büyük bir lüks resort ve rezidans projesinin danışmanlığını üstlenerek global portföyümüzü genişlettik. 45’inci ülke de kısa süre sonra netleşecek.

Kurucu Başkan Ömer İsvan, Servotel’in 40 yıllık serüvenini paylaşmak üzere Ayla Heyfegil ile birlikte sohbet toplantısı düzenledi. İsvan ve Heyfegil’e şirketin genç ekibinden Mimari ve Tasarım Koordinatörü Merve Heyfegil, Konsept Geliştirme Direktörü Deniz Hanif, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Robin Kestek eşlik etti.

Ömer İsvan, Türkiye’nin özellikle son yıllarda lüks turizm ve gayrimenkul alanında önemli atılımlar yaptığını belirtti:

- Hem doğal hem de kültürel zenginlikleri ile ülkemizin pek çok bölgesi, doğru yatırımlar yapıldığında birer cazibe merkezi haline gelebilir. Yani, Türkiye’de hâlâ keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var.

Kapadokya’ya işaret etti:

- Kapadokya, dünyada tarihi ve doğal özellikleriyle üst sıralarda yer alabilecek destinasyon. Kapadokya’nın henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini görüyoruz.

Sohbet sırasında Ömer İsvan’a Türkiye’ye yabancı yatırımlarla ilgili izlenimini sorduk, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Ülkemize yabancı yatırım çekme konusu son yıllarda inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. İki farklı profil dikkat çekiyor: Kurumsal yatırımcılar (büyük fonlar, şirketler) ve bireysel/aile yatırımları.

Kurumsal yatırımcıların yaklaşımını şöyle irdeledi:

- Karar alırken katı risk değerlendirme kriterlerine bağlılar. Bu tip yatırımcılar bir “check-list” ile ülkelere not veriyor. Maalesef ülkemiz bazı kalemlerde olumsuz puan alıyor ve eleniyor. Yüksek enflasyon ve kurların seyrini “kritik durum” görüp yatırımdan vazgeçebiliyor.

Bireysel ve aile ofisi yatırımcıların daha duygusal, uzun vadeli bakabildiğinin altını çizdi:

- Türkiye’nin bugüne kadar borçları konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesinin söz konusu olmadığını bütün dünya biliyor. Bunu bilip, içselleştirip, “Abi Türkiye’ye bir şey olmaz, ben yatırım yaparım” diyenler var.

Türkiye’nin temelde güçlü yanlarına inanan yatırımcıların olduğunu vurguladı:

- Türkiye’nin uluslararası finansal yükümlülüklerini aksatmamış olması, dinamik iç pazarı ve genç nüfusu, bazı yatırımcılar için güven unsuru olarak öne çıkıyor.

Ayla Heyfegil araya girdi:

- Servotel, ülkemizde değer yaratacak projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bodrum’un dünya ligine girmesiyle yabancı yatırımcı ilgisi arttı. Benzer ilginin başka bölgelere de çekilmesi mümkün.

Güncel projelerinden “Tersane İstanbul”u anlattı:

- Bu büyük ölçekli karma proje kapsamında Servotel, 4 otel (toplam 1100 oda) ve 660 rezidanstan oluşan bölümde konsept geliştirme, master plan danışmanlığı, marka entegrasyonu ile satış-pazarlama stratejileri gibi kritik konularda danışmanlık veriyor.

Heyfegil, Servotel’in 2025 yılı portföyünü paylaştı:

- Bu yıl 17 farklı destinasyonda 30 yeni projenin danışmanlığını yürütüyoruz.

Ömer İsvan’a sordum:

- Oteller için genelde, “İlk sahibini batırır, ikinci sahibi durumu idare eder, üçüncü sahibi kazanmaya başlar” denir. Sizin imza attığınız projelerde hiç ilk sahibini batıran oldu mu?

İsvan, kendinden emin yanıtladı:

- Hiç olmadı. Ayrıca, dünyada başka danışmanlarla başlamış, bizim kurtuluş reçetemizle düze çıkmış bazı proje örnekleri de var.

40 yılda, 44 ülkede imza attığı başarılı işler Servotel’in Türkiye’ye turizmde iddialı yabancı yatırımcıları çekme etkisi yaratacak rol kapısını açar mı?

Sardunya’daki ultra lüks projenin ‘Focus Group’unda Gates de var

Servotel Kurucu Başkanı Ömer İsvan, Sardunya’da (İtalya) üstlendikleri ultra lüks resort projesine değindi:

- 2.5 milyon metrekarelik arazide düşük yoğunluklu bir projenin hayata geçmesine öncülük ediyoruz. 55 bin metrekarelik alana GES kurulacak, otelin elektriği oradan sağlanacak.

Projeyi “gösterişten uzak ultra lüks” olarak tanımladı:

- Gösterişten uzak, doğa ile iç içe, mahremiyeti yüksek bir sığınak olacak şekilde tasarladık. Zaten proje için görüştüğümüz “focus group”undan (odak grubu) da bu yönde talepleri not ettik.

“Focus Group”ta Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in de olduğunu kaydetti:

- Sardunya projesi, Bill Gates gibi konukların saçını tarama ihtiyacı duymadığı, yırtık tişörtüyle gezebileceği, paparazzilerden uzak bir ortam olacak.

“Dijital detoks” eğilimlerine de işaret etti:

- Kimi müşteriler bir hafta-10 gün dünyadan tamamen kopabilecekleri ortamlarda tatil yapmak istiyor. Sardunya’da bunu, iletişim ağının odalardan yönetilebildiği hale getiriyoruz. Odalarda açma-kapama düğmesi olacak. Konaklayan kendi odasında seçimini yapacak.

Sardunya’daki projenin yatırım bedelini merak ettik, paylaştı:

- 280 milyon Euro’luk bir yatırım söz konusu olacak…

Projeye İtalyan hükümetinin özel önem verdiğini aktardı:

- Hükümet, proje alanını “öncelikli turizm yatırımı” kategorisine aldı.

5 yıl önce gülüp kenara ittiği Bahamalar projesi ‘ses getiren işi’ olacak

Servotel Kurucu Başkanı Ömer İsvan, 5 yıl önce Bahamalar’dan bir projenin kendilerine teklif edildiğini belirtti:

- O günlerde projeye baktık, aklımıza yatmadı. Hatta gülüp geçtik. Bizim yaklaşımlarımıza uygun değildi.

Aynı projenin yakın dönemde daha önce hizmet verdikleri bir yatırımcı tarafından tekrar kendilerine teklif edildiğini bildirdi:

- Yatırımcı projeyi ısrarla bizim yönlendirmemizi, konsepti geliştirmemizi istedi. Proje bizim yönlendirmelerimizle çok daha iyi bir şekle büründü. Böylece kolları sıvadık.

Projede yaptıkları değişikliklerin ardından Bvlgari’nin de işbirliğine dahil olduğunu kaydetti:

- Bahamalar takımadalarından Exuma Adası’nda geliştirdiğimiz “Bvlgari Resort & Mansions Cave Cay”, Servotel’in 40’ıncı yılında en ses getiren uluslararası işlerimizden biri olacak.

Adanın 1 milyon metrekare olduğunu ifade etti:

- Tamamlandığında adada 64 anahtar kapasiteli ultra lüks bir otel ve 48 özel rezidans villa yer alacak.

Projenin yatırım değerini merak ettik, paylaştı:

- Yatırım tutarı 700 milyon doları aşacak gibi görünüyor. Projenin yatırımcılığını bir konsorsiyum üstleniyor.