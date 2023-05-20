Yapay zekâ ile yapay mükemmellik

Mükemmellik algısını yapay zekâ yeniden tanımlıyor. Pazarlama aktörleri, yapay zekâ ile tüketicilere ulaşmanın yeni yollarını ararken “İdeal kadın ve erkek kavramları” yeni standartları belirliyor. Metaverse ve avatar; artık günlük kullanılan kavramlar oluverdi.

Son günlerde ‘Sanat doğanın taklididir’ sözünü doğrularcasına üst üste gelişmeler izliyoruz. Gerçeği usulünce taklit eden teknolojinin büyülü aynası gerçekliği yeniden oluşturuyor. Adeta sanatın dilsiz bir ressamıyla hikâyeleri paylaşmak gibi. Hayal gücü ile yenilik arasında bir köprü oluşturan yapay zekâ gerçeğe yaklaşma peşinde…

Geçtiğimiz aylarda Levi’s, gerçeğe yakın modeller oluşturmak için bilgisayar programları kullanan tamamen yapay zekâ bir modelleme ajansıyla iş birliği yaptı ve mart ayında, Singapur Vogue’unun kapağı için yapay zekâ tarafından üretilmiş üç kadın model kullanıldı. Gördüğümüz o ki; teknoloji ilerledikçe sanatın sınırlarını zorluyor. Bu yönde gelişmeler oldukça yenilikçi ve çığır açan sanat eserleri görmemiz muhtemeldir. Teknoloji, sanat dünyasını yeni bir yaratıcılık ve yenilik çağına sürüklüyor.

Bu alanda iş birlikleri de artıyor, firmalar yeni modellerini yaratmak için yapay zekâ şirketleriyle ortaklık kurdu. Bu hamlelerini çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğe dayalı bir dijital dönüşüm yolculuğunun parçası olarak değerlendiriyorlar.

Peki, aslında öyle mi? Elbette çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğin etkisi var. Ancak asıl sorun maliyetler… Şirketler maliyetleri kısmak için her yolu deniyor. Ancak unutulmamalı ki: mükemmel erkek ve kadın, yapay oldukları için değil, insan oldukları için mükemmeldir.

DİJİTAL MODEL STÜDYOLARI

“İnsan benzeri avatarlar” oluşturmak için yapay zekâyı kullanan yapay zeka destekli “dijital model stüdyoları” müşterileri, saç stillerini, ten rengini, vücut şeklini değiştirerek ve kendi 3D giysilerini dijital modellere ekleyerek bu avatarları tamamen özelleştirebiliyor.

Bu da giyim üreticilerinin tasarımlarını çok düşük bir maliyetle sergilemelerine olanak tanıyor. Yaklaşık beş dakika içinde yapay zeka tabanlı bir model oluşturma yeteneği sayesinde fotoğraf çekimlerinden %90 daha hızlı olduğunu iddia ediliyor.

AI MODELLERİ YENİ MANKENLER

Görünen o ki markalar yapay zekâ ile oluşturulmuş modeller ile gerçek modellere ve fotoğraf stüdyolarına tonlarca para dökmeyi düşünmüyor. Bunun yaratacağı yeni iş alanları ve bitireceği sektörleri zaman içerisinde göreceğiz.

BÜTÇE DOSTU FOTOĞRAF STÜDYOLARI

Fiyat, kalite, hız, kolaylık ve erişilebilirlik mottosu her alanda yapay zekânın devreye girmesine neden oluyor. Fotoğraflarda pozlama, renk düzenlemeleri ve yüz tanıma gibi işlemlerin otomatik olarak yapılması, bu süreçlerin hızlı olmasını sağlıyor.

YAPAY ZEKÂLI MÜKEMMEL ERKEK VE KADIN

Bu defa Levi’s, bir araştırma projesi kapsamında yapay zekâ ile üretilmiş erkek ve kadın modelleri yarattı. Bir yeme bozukluğu farkındalık grubu olan Bulimia Projesi’nin öncülük ettiği bu projede, popüler güzellik standartlarını belirlemek için çeşitli yapay zeka görüntü oluşturucuları tercih edildi. “Mükemmel” görüntüyü ortaya çıkarmak için Dall-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zekâ görüntü oluşturucularını kullandı. Ayrıca yapay zekânın, beğenilen görüntülerin yanı sıra bu görüntülere bırakılan yorumları da baz aldığı belirtildi.

GÜZELLİK ALGISIYLA İLGİLİ BULGULAR

Araştırmacılar, en çok beğenilen kadınların sarı saçlı, kahverengi gözlü ve ince bir vücut yapısına sahip olduğunu, erkeklerin ise belirgin elmacık kemikleri ve vücut kaslarına sahip olduklarını tespit etti. Bu bulgular, genel güzellik algısının toplumda nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Oysaki boşuna söylenmez “herkesin zevki kendine, güzellik algısı gözden göze farklıdır” diye. İnsanların farklı güzellik anlayışlarına saygı duymak ve çeşitliliği kucaklamak, toplumun daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir ortam oluşturmasına yardımcı olur. Güzellik, gözlerin değil, yüreklerin görebildiği bir hazineye benzer. Aynada yansıyan yüzden daha derinlere uzanan bir yolculuktur. Doğanın en yaratıcı ressamının eserlerinde saklı bir sırdır.

ESTETİĞE YENİ STANDART

Modacılar, gerçeğe yakın modellerin yapay zekâ tarafından oluşturulduğu iş birlikleriyle moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Peki, bu modellerin yaratılış süreci ve estetik değeri gerçekliği nasıl etkiliyor? Yapay zekâ ile oluşturulan bu modeller, gerçeklik ile yapaylığın kesiştiği bir noktada mı duruyor?

Moda endüstrisindeki bu teknolojik gelişmeler, güzellik algısını ve estetik standartları nasıl şekillendiriyor? Bu yeni trend, gerçeklik ve sanat arasındaki ince çizgide nasıl bir denge kuruyor? Tüm bu sorular, moda dünyasının geleceğini ve yapay zekânın rolünü sorgulamamıza neden oluyor.

FİLTRELERİN ETKİSİ

Elde edilen görüntülerde sosyal medyada var olan filtrelerin önemli bir etkiye sahip olduğu görüldü. Bulimia Projesi, yapay zekâ ile yaratılan görüntülerden sonra raporunda şu sonuca varıyor: “Instagram ve Snapchat filtreleri çağında, hiç kimse makul bir şekilde sosyal medya tarafından belirlenen fiziksel standartlara ulaşamaz.”

Sosyal medyadaki filtrelerin yaygın kullanımı, güzellik algısının manipülasyonuna ve gerçeklikten uzak bir idealin peşinden koşmaya yol açıyor. Bulimia Projesi’nin araştırması, yapay zekâ ile oluşturulan görüntülerin gerçeklikten uzak, sosyal medya tarafından belirlenen fiziksel standartları yansıttığını ortaya koyuyor.

Bu durum, insanların sosyal medyadaki mükemmellik beklentileriyle karşı karşıya kalmasına ve kendi bedenleriyle ilgili olumsuz duygulara kapılmasına neden olabilir. Bu rapor, sosyal medyanın güzellik algısı üzerindeki etkisini sorgulamamıza ve gerçeklik ile ideal arasındaki dengeyi yeniden düşünmemize sebep oluyor.

Sosyal medyada görünen mükemmel görüntülerin gerçeklikle bağlantısını kaybetmesi, insanların kendini değersiz hissetmesine ve sağlıksız güzellik standartlarına yönelik baskılara maruz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal medyanın etkisini sorgulamak ve gerçeklikle uyumlu, sağlıklı bir güzellik anlayışını teşvik etmek önemlidir.

Güzellik, gerçeklikle uyumlu ve kendi benliğimizi yansıtan bir yolculuktur. Güzellik, kendi gerçeğimizde özgürce parlayarak, diğerlerine de ilham verme cesaretidir. Yapay zekâ ile üretilen içerikler henüz bundan çok uzak. Ancak etkisi de elbette inkâr edilmemeli.

YAPAY ZEKÂYA GÖRE SOSYAL MEDYANIN “İDEAL” BEDENİ

• Yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntülerin %40’ı genel olarak gerçekçi olmayan vücut tiplerini gösteriyor.

• Yapay zekâ tarafından oluşturulan kadın görüntülerinin %37’si, erkek görüntülerinin %43’ü gerçekçi olmayan vücut tiplerini tasvir ediyor.

• Kadınlar söz konusu olduğunda, AI tarafından oluşturulan görüntüler sarı saç, kahverengi göz ve zeytin tenine yönelik bir önyargıya sahip olma eğilimi var.

• Resimlerin %37’si sarı saç, %30’u kahverengi gözleri içeriyor.

• Erkekler söz konusu olduğunda, yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüler genellikle kahverengi saç, kahverengi göz ve zeytin tenine eğilimlidir.

• Görüntülerin %67’si kahverengi saç, %23’ü kahverengi gözleri, %47’si sakal içeriyor.

YAPAY ZEKÂ İLE OLUŞTURULAN MÜKEMMEL ERKEK VE KADIN MANKENLERİN

8 AVANTAJI

• Pazarlama amaçlarına uygun ideal erkek ve kadın görüntüleri kullanılır.

• Tüketicilerin taklit etmeye çalıştığı ilham verici idealler üzerinde daha fazla yoğunlaşılır.

• Marka imajı güçlendirilir ve duygusal bağ oluşturulur.

• Tüketicilerin pazarlama içeriğiyle etkileşimi artırılır.

• Hızla değişen trendlere ve tüketici tercihlerine uygun şekilde idealize edilmiş kadın ve erkek temsilleri oluşturulur.

• Satın alma kararlarını etkilemek için tüketicilerde belirli duygu ve arzular uyandırılır.

• Ürün veya hizmetlerin avantajları ve özellikleri ilgi çekici bir şekilde vurgulanır.

• Tüketici verileri analiz edilerek trendler ve tercihler belirlenir, pazarlama mesajları idealize edilmiş beklentilere göre uyarlanır.

8 DEZAVANTAJI

• Yapay zeka ile oluşturulan mankenler gerçeklikten uzak kalabilir.

• Toplumsal baskıyı artırabilir.

• Çeşitliliği göz ardı edebilir.

• Gerçek insanların yerini alabilir.

• Estetik ve kişisel ifadeyi sınırlayabilir.

• Tüketici güvenini zedeleme riski taşır.

• İnsanları standartlara uymaya teşvik edebilir.

• Sosyal normları ve güzellik standartlarını pekiştirebilir.