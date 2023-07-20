Yapay zekanın işletmelere faydaları…

Günümüzde yapay zekâ teknolojileri, hayatımızın çeşitli yönlerine entegrasyonla birlikte hızla gelişmeye devam ediyor.

Yapay zekâ, insanların yaşamlarını iyileştirmek için bilgisayar sistemlerinin işleyişinin sınırlarını zorlayarak makinelerin doğal bir şekilde hareket etmesini ve insanların günlük olarak yaptığı birçok görevi yerine getirmesini sağlıyor. Bu nedenle, yapay zekâ, çeşitli karmaşık işlemlerin uçtan uca otomasyonu ile sonuçlanan ve böylece insan hatasını azaltan yeni nesil ilerlemelerin ve gelişmelerin gelişmiş bir versiyonu olarak tanımlanıyor.

Yapay zekâ, dijital çağda devrim niteliğinde önemli bir faktör olduğunu kanıtlarken her boydaki işletmeler, yapay zekâyı kurumsal hayatta daha erişilebilir hale getirmek için çalışıyor.

Yapay zeka çalışmaları arasında, akıllı eğitim sistemleri, otonom sürüş sistemleri, gerçek zamanlı tercüme sistemleri, bilginin korunmasına yönelik siber güvenlik sistemleri, sağlık alanında teşhis ve tedaviye yönelik uygulamalar, hukuk alanındaki yapay zekâ uygulamaları, pazarlama alanında açılımlar sağlayan uygulamalar, hizmet sektörü tarafına bakarsak, bankalar, sigorta şirketleri ve danışmanlık şirketleri için yapay zeka uygulamaları, üretim sektöründe insan-robot interaksiyonu, tahminsel bakım uygulamaları gibi Endüstri 4.0 projelerini sayabiliriz. Yaşamın her alanında yer alan yapay zekânın küresel pazardaki payı artmaya devam ediyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan GOOINN’in 2023 Yapay Zekâ Raporu’na göre, küresel yapay zekâ pazarının büyüklüğü 2022 yılında 428 milyar dolar olarak değerlendirildi.

Pazarın 2023 yılında 515,21 milyar dolara, 2030 yılında ise yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Rapordan kısaca bahsetmekte yarar görüyor, raporun bazı bölümlerinden alıntılayarak sizlerin bilgisine sunmak isterim.

Herkes veri kümelerine erişebilecek

GOOINN’in 2023 Yapay Zekâ Raporu’na göre, yapay zekâ inovasyonunun hızını artıran en önemli faktörlerden biri geçmiş veri kümelerine erişim oldu. Bugün, veri depolama ve erişimin daha ekonomik hale gelmesiyle birlikte, sağlık tesisleri ve devlet kurumları yapılandırılmamış verileri daha erişilebilir hale getiriyor. Zengin veri kümelerine erişim sağlayan yeni nesil bilgi işlem sistemleri, bilişimcilerin ve araştırmacıların daha hızlı inovasyon yapmasını sağlıyor.

Neural network

Derin öğrenme ve neural network alanındaki gelişmeler de havacılık, tıp, imalat ve otomotiv gibi birçok sektörde yapay zekânın benimsenmesini kolaylaştırıyor.

Neural network, makine öğrenimi ve yapay zekâ için güçlü bir araçtır.

Verilerden öğrenebilir, tahminlerde bulunabilir, verileri kalıplara göre sınıflandırabilir ve eğitildikleri örneklerin ötesinde genellemeler yapabilir.

Bu, görüntü ve konuşma tanıma, doğal dil işleme ve karar verme gibi çok çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır

Artificial neural networks (ANN) yani yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin yapısı ve işlevine göre modellenen bir tür makine öğrenimi algoritmasıdır.

Yapay sinir ağları görüntü tanıma, konuşma tanıma, doğal dil işleme ve karar verme gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Makine öğrenimi için güçlü bir araçtır ve verilerden öğrenme ve eğitildikleri örneklerin ötesinde genelleme yapma yeteneğine sahiptir.

Neural network doğru ve kesin versiyonlar geliştirmek için geleneksel makine öğrenme sistemlerinin yerini alıyor.

Raporda ayrıca, yeni makine öğrenimi tekniklerinin yapay zekâ sürümlerinin eğitilmesinde ve kullanım şeklini değiştirmesinde kullanılacağının beklendiği belirtiliyor.

Yaratıcı yapay zekânın (GPT-3 gibi) 2023’te işletmeler tarafından her türlü amaç için kullanılabilecek mühendislik bilgileri oluşturmak adına giderek daha alışılmış bir şekilde kullanıldığını göreceğiz.

Chatbot, Makine Öğrenimi (Machine Learning), Derin Öğrenme (Deep Learning) ve Neural Network gibi yapay zekâda en çok bilinmesi gereken terimlerin detaylıca araştırıldığı GOOINN raporunda ayrıca, Inodash Open AI gibi popüler yapay zekâ örnekleri ve Türkiye’deki startup’lar incelendiği bilgisi yer almakta...

Raporun bir bölümünden aktaracaklarım özetle bunlar.

Sonuç olarak, veri kümelerine erişen işletmeler, yapay zekânın yararlarından maksimum ölçekte yarar sağlayacaklar.