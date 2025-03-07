Yazılımda cironun yarısını yurt dışından sağladı, kişi başı dış geliri 120 bin doları buldu

Turkcell’in davetiyle Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Barcelona” fuarına giderken CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımıyla öne çıkan Etiya’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan’la karşılaştım.

Doğan, uçaktaki sohbetimizde “MWC Barcelona”nın önemine değindi:

- GSMA’in düzenlediği fuar ve kongre, dünyanın önemli teknoloji buluşmasına sahne oluyor. Ben 13-14 yıldır fuara katılıyorum. İlk 3-4 yıl Türkiye standı şemsiyesinde yer alıyorduk. Markamızı daha güçlü duyurabilmek için 10 yıldır ayrı standımızla katılıyoruz.

Aslan Doğan’la uçakta sohbet edince, 2016 Eylül ayında dinlediğim öyküsünü anımsadım. Tunceli Pülümür’lü olan Doğan, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden arkadaşı Ali Durmuş’la Pamukbank’ta çalışmıştı. Bankada yaptıkları işi yeterince yaratıcı bulmayınca telekomünikasyon sektörüne geçmeyi düşünmüşlerdi.

O arayış sırasında Innova’dan alt yüklenici olarak iş alıp Türk Telekom’a abone yönetimi sistemi yazmışlardı. O işi yaparken Kültür Üniversitesi Bilgisayar mezunu Serdar Dağdelen’le tanışmış, 2004 yılında da Etiya’yı kurmuşlardı. Etiya, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımlarına odaklanmışlardı. 2011’de TTNet için Telura adlı bir CRM ürünü geliştirmişlerdi.

Aslan Doğan, geliştirdikleri CRM ürününü şöyle tanımlamıştı:

- Yeni bir ürünün pazara çıkış sürecini 40 günden 1 güne kadar indirdik. CRM alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını frenledik.

Etiya, yılda ortalama yüzde 30 dolayında yol aldı. Başta Kanada olmak üzere CRM yazılımlarıyla yurt dışına uzandı. COVID-19 krizinde yarısı ihracattan sağlanan 40 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Derken kurumsal yazılım hizmeti verdikleri Kanadalı Quebecor Media Inc. (QMI) ile 2020 yılı Kasım ayında ortaklık görüşmesi masasına oturdu. QMI, 1 Ekim 2021’de Etiya’nın yüzde 28 hissesini aldı.

Pazartesi sabahı fuara gidince meslektaşım Celal Toprak’la birlikte Etiya’nın standına da uğradık. Doğan, mevcut durumlarını şöyle anlattı:

- Kurumsal yazılımda bir numarayız. Gelirlerimizin yüzde 50’sinden fazlası yurt dışı gelirlerinden geliyor.

Kanada’da üçü telekomünikasyon, biri de uydu şirketi olmak üzere 4 büyük kuruma yazılım hizmeti verdiklerini kaydetti:

- Temel hedefimiz Amerika kıtası. ABD’de de işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. ABD’deki bazı kurumlar bizim yazılımlarla ilgilenmeye başladı.

“Yapay zeka”yı kaldıraç olarak kullandıklarını vurguladı:

- Olgun pazarlarda daha iyi iş yapıyoruz.

“Tekrar eden gelir” üzerinde durdu:

- Şu anda gelirlerimizin yüzde 33’ü “tekrar eden” şekilde. Yani, kurumlarla uzun vadeli iş bağlantısı yapmış oluyoruz. Bu oranı yüzde 50-60’lara taşımak istiyoruz.

25’inci yıl hedefini paylaştı:

- 25’inci yılımızda dünyada kendi alanımızda ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. 2 yılda bu hedefi yakalayabileceğimizi öngörüyoruz.

Yarattıkları katma değeri merak ettim, yurt dışına dönük çalışan ekiplerinin kişi başına yarattığı gelirle anlatmaya çalıştı:

- Türkiye’den yurt dışındaki müşterilerimize dönük çalışan arkadaşlarımızın yarattığı kişi başına gelir 120 bin dolar dolayında seyrediyor.

3 bilgisayar mühendisi arkadaşın 2004 yılında kurduğu Etiya, başta CRM ürünleri olmak üzere verdiği yazılım hizmetleriyle bulunduğu alanda dünyada ilk 3’e girmeye epey yakın görünüyor…

Türk Telekom’la ‘Yapay Zeka Destekli İş Yönetim Platformu’ için anlaştı

ETİYA CEO’su Aslan Doğan, Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Barcelona” Fuarının ikinci günü, Türk Telekom’la imzaladığı yeni anlaşma ile ilgili bilgi notu gönderdi:

Anlaşma kapsamında şebeke dilimleme teknolojisini kullanacak “Yapay Zeka Destekli Ağ İş Yönetim Platformu” çözümümüz, Türk Telekom altyapısında ağ dilimleme teknolojisiyle farklı sektörlere özel, yüksek verimli bağlantılar sunarak interneti yeni seviyeye taşıyacak.

Bu işbirliğinin neleri sunduğunu da şöyle özetledi:

B2B ve B2C müşteriler için hız ve kapasite ihtiyacına göre özelleştirilmiş internet dilimleme çözümleri video oyun tutkunlarından kurumsal işletmelere kadar geniş bir yelpazeye hitap edenyüksek bağlantı imkanı sağlayacak.

‘5G için yerlilikte büyük hamle’ olarak duyuruldu

Türk Telekom, Etiya, i2i Systems ve kendi iştiraki Argela ile Barcelona’daki fuarda imzaladığı anlaşmayı “5G’de yerlilik için büyük hamle” diye duyurdu.

İmza törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu mesajı verdi:

Türk Telekom’un öncülüğünde Argela firmamızla beraber Etiya ve i2i Systems , firmalarımızın 5G 'ye geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye’de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptılar.

Önümüzdeki sene 5G’nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. İnşallah yerli ürünlerin daha çok kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti:

- Ülkemizi bir teknoloji üssüne dönüştürme hedefiyle, teknoloji bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G’nin yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yabancılar istedi İstanbul Fuar Merkezi 5G yatırımı yapacak

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğindeki Türkiye standında Başkan Şekib Avdagiç, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Naci İnci, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören’le konuştuk.

Şekib Avdagiç, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne 5G teknolojisi kurmak için ihale açtıklarını belirtti:

- Uluslararası fuarlarda yabancı şirketler getirdikleri makine ve teçhizatı 5G teknolojisi ile uzaktan erişimle kumanda etmek istiyor. Gelen talep üzerine biz de ihale açtık. İhale tamamlandıktan sonra İFM’de 5G yatırımımız başlayacak.

130 patentimiz var 400’e ulaştığımızda köşe taşı oluruz

Ulak Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, “MWC 2025 Barcelona” Fuarındaki stantlarında füze görünümlü baz istasyonuna işaret etti:

- Bu baz istasyonunu insansız hava aracı ANKA’nın kanadının altına yerleştirdik. ANKA’nın havadayken yerle daha sağlıklı, kesintisiz haberleşmesini sağladık.

ULAK Haberleşme A.Ş.’nin kurulduğu günlere döndü:

- Mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin üretimini yapmak üzere Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) tarafından Nisan 2017’de kuruldu.

Aselsan’ın ULAK’ın yüzde 51 hissesini Ekim 2018’de, Havelsan’ın da yüzde 25 hisseyi Şubat 2020’de devraldığını anımsattı:

- Türkiye’nin milli ve yerli ürünü ULAK Baz İstasyonu, Netaş ve Argela ile birlikte Aselsan’ın ana yükleniciliğinde geliştirildi.

Stanttaki bazı baz istasyonu örneklerini gösterdi:

- Geliştirilen baz istasyonu çözümlerimiz sivil güvenlik, kamu güvenliği ve askeri iletişim taleplerini karşılıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, toplam 3 bin 200 adet baz istasyonumuzu sahada aktif kullanıyor.

ULAK’ın 380 kişilik kadrosunun 300’ünün mühendis olduğunu vurguladı:

- ULAK’ın 130 patenti var. 400 patente ulaştığımızda kendi alanımızda “köşe taşı” haline geliriz.

Yazılımda cironun yarısını yurt dışından sağladı, kişi başı dış geliri 120 bin doları buldu

Turkcell’in davetiyle Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Barcelona” fuarına giderken CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımıyla öne çıkan Etiya’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan’la karşılaştım.

Doğan, uçaktaki sohbetimizde “MWC Barcelona”nın önemine değindi:

- GSMA’in düzenlediği fuar ve kongre, dünyanın önemli teknoloji buluşmasına sahne oluyor. Ben 13-14 yıldır fuara katılıyorum. İlk 3-4 yıl Türkiye standı şemsiyesinde yer alıyorduk. Markamızı daha güçlü duyurabilmek için 10 yıldır ayrı standımızla katılıyoruz.

Aslan Doğan’la uçakta sohbet edince, 2016 Eylül ayında dinlediğim öyküsünü anımsadım. Tunceli Pülümür’lü olan Doğan, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden arkadaşı Ali Durmuş’la Pamukbank’ta çalışmıştı. Bankada yaptıkları işi yeterince yaratıcı bulmayınca telekomünikasyon sektörüne geçmeyi düşünmüşlerdi.

O arayış sırasında Innova’dan alt yüklenici olarak iş alıp Türk Telekom’a abone yönetimi sistemi yazmışlardı. O işi yaparken Kültür Üniversitesi Bilgisayar mezunu Serdar Dağdelen’le tanışmış, 2004 yılında da Etiya’yı kurmuşlardı. Etiya, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımlarına odaklanmışlardı. 2011’de TTNet için Telura adlı bir CRM ürünü geliştirmişlerdi.

Aslan Doğan, geliştirdikleri CRM ürününü şöyle tanımlamıştı:

- Yeni bir ürünün pazara çıkış sürecini 40 günden 1 güne kadar indirdik. CRM alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını frenledik.

Etiya, yılda ortalama yüzde 30 dolayında yol aldı. Başta Kanada olmak üzere CRM yazılımlarıyla yurt dışına uzandı. COVID-19 krizinde yarısı ihracattan sağlanan 40 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Derken kurumsal yazılım hizmeti verdikleri Kanadalı Quebecor Media Inc. (QMI) ile 2020 yılı Kasım ayında ortaklık görüşmesi masasına oturdu. QMI, 1 Ekim 2021’de Etiya’nın yüzde 28 hissesini aldı.

Pazartesi sabahı fuara gidince meslektaşım Celal Toprak’la birlikte Etiya’nın standına da uğradık. Doğan, mevcut durumlarını şöyle anlattı:

- Kurumsal yazılımda bir numarayız. Gelirlerimizin yüzde 50’sinden fazlası yurt dışı gelirlerinden geliyor.

Kanada’da üçü telekomünikasyon, biri de uydu şirketi olmak üzere 4 büyük kuruma yazılım hizmeti verdiklerini kaydetti:

- Temel hedefimiz Amerika kıtası. ABD’de de işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. ABD’deki bazı kurumlar bizim yazılımlarla ilgilenmeye başladı.

“Yapay zeka”yı kaldıraç olarak kullandıklarını vurguladı:

- Olgun pazarlarda daha iyi iş yapıyoruz.

“Tekrar eden gelir” üzerinde durdu:

- Şu anda gelirlerimizin yüzde 33’ü “tekrar eden” şekilde. Yani, kurumlarla uzun vadeli iş bağlantısı yapmış oluyoruz. Bu oranı yüzde 50-60’lara taşımak istiyoruz.

25’inci yıl hedefini paylaştı:

- 25’inci yılımızda dünyada kendi alanımızda ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. 2 yılda bu hedefi yakalayabileceğimizi öngörüyoruz.

Yarattıkları katma değeri merak ettim, yurt dışına dönük çalışan ekiplerinin kişi başına yarattığı gelirle anlatmaya çalıştı:

- Türkiye’den yurt dışındaki müşterilerimize dönük çalışan arkadaşlarımızın yarattığı kişi başına gelir 120 bin dolar dolayında seyrediyor.

3 bilgisayar mühendisi arkadaşın 2004 yılında kurduğu Etiya, başta CRM ürünleri olmak üzere verdiği yazılım hizmetleriyle bulunduğu alanda dünyada ilk 3’e girmeye epey yakın görünüyor…

Türk Telekom’la ‘Yapay Zeka Destekli İş Yönetim Platformu’ için anlaştı

ETİYA CEO’su Aslan Doğan, Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Barcelona” Fuarının ikinci günü, Türk Telekom’la imzaladığı yeni anlaşma ile ilgili bilgi notu gönderdi:

Anlaşma kapsamında şebeke dilimleme teknolojisini kullanacak “Yapay Zeka Destekli Ağ İş Yönetim Platformu” çözümümüz, Türk Telekom altyapısında ağ dilimleme teknolojisiyle farklı sektörlere özel, yüksek verimli bağlantılar sunarak interneti yeni seviyeye taşıyacak.

Bu işbirliğinin neleri sunduğunu da şöyle özetledi:

B2B ve B2C müşteriler için hız ve kapasite ihtiyacına göre özelleştirilmiş internet dilimleme çözümleri video oyun tutkunlarından kurumsal işletmelere kadar geniş bir yelpazeye hitap edenyüksek bağlantı imkanı sağlayacak.

‘5G için yerlilikte büyük hamle’ olarak duyuruldu

Türk Telekom, Etiya, i2i Systems ve kendi iştiraki Argela ile Barcelona’daki fuarda imzaladığı anlaşmayı “5G’de yerlilik için büyük hamle” diye duyurdu.

İmza törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu mesajı verdi:

Türk Telekom’un öncülüğünde Argela firmamızla beraber Etiya ve i2i Systems , firmalarımızın 5G 'ye geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye’de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptılar.

Önümüzdeki sene 5G’nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. İnşallah yerli ürünlerin daha çok kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti:

- Ülkemizi bir teknoloji üssüne dönüştürme hedefiyle, teknoloji bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G’nin yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yabancılar istedi İstanbul Fuar Merkezi 5G yatırımı yapacak

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğindeki Türkiye standında Başkan Şekib Avdagiç, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Naci İnci, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören’le konuştuk.

Şekib Avdagiç, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne 5G teknolojisi kurmak için ihale açtıklarını belirtti:

- Uluslararası fuarlarda yabancı şirketler getirdikleri makine ve teçhizatı 5G teknolojisi ile uzaktan erişimle kumanda etmek istiyor. Gelen talep üzerine biz de ihale açtık. İhale tamamlandıktan sonra İFM’de 5G yatırımımız başlayacak.

130 patentimiz var 400’e ulaştığımızda köşe taşı oluruz

Ulak Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, “MWC 2025 Barcelona” Fuarındaki stantlarında füze görünümlü baz istasyonuna işaret etti:

- Bu baz istasyonunu insansız hava aracı ANKA’nın kanadının altına yerleştirdik. ANKA’nın havadayken yerle daha sağlıklı, kesintisiz haberleşmesini sağladık.

ULAK Haberleşme A.Ş.’nin kurulduğu günlere döndü:

- Mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin üretimini yapmak üzere Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) tarafından Nisan 2017’de kuruldu.

Aselsan’ın ULAK’ın yüzde 51 hissesini Ekim 2018’de, Havelsan’ın da yüzde 25 hisseyi Şubat 2020’de devraldığını anımsattı:

- Türkiye’nin milli ve yerli ürünü ULAK Baz İstasyonu, Netaş ve Argela ile birlikte Aselsan’ın ana yükleniciliğinde geliştirildi.

Stanttaki bazı baz istasyonu örneklerini gösterdi:

- Geliştirilen baz istasyonu çözümlerimiz sivil güvenlik, kamu güvenliği ve askeri iletişim taleplerini karşılıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, toplam 3 bin 200 adet baz istasyonumuzu sahada aktif kullanıyor.

ULAK’ın 380 kişilik kadrosunun 300’ünün mühendis olduğunu vurguladı:

- ULAK’ın 130 patenti var. 400 patente ulaştığımızda kendi alanımızda “köşe taşı” haline geliriz.