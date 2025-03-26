Yeni normal 46-48 bandı

Merkez Bankası’nın pazartesi ve salı günleri açtığı likidite senedi ihraçlarına yoğun talep geldi. Rakamları yuvarlarsak; ihalelerde ortalama basit getiriler yüzde 48, ortalama bileşik getiriler yüzde 60 oldu. İhaleye katılan bazı bankalar yüzde 58-59 faiz istediler. Merkez, faizin yüzde 48’in üzerinde oluşmasına şimdilik izin vermiyor.

Türk Lirası (TL) gecelik faiz oranı yüzde 46 civarındadır. Takasbank para piyasasında gecelik faiz yüzde 47-48 bandında hareket ediyor. Kısa vadeli mevduat faizleri de bu duruma göre şekilleniyor. Faizlerde 46-48 aralığının yeni normal olduğu söylenebilir. Hisse senedi değerlemeleri açısından kritik gösterge olan Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 26’dan yüzde 31’e yükseldi. Piyasalar dengesini bulduktan sonra, yeni faiz konjonktürüne göre, analistler hisse fiyatları için tahminlerini güncelleyeceklerdir.

Ekonomi yönetimi, borsadaki yatırımcıları daha fazla üzmek istemiyor. SPK ve BDDK’dan adımlar geliyor. Ancak önceliğin dolar kuru olduğu unutulmamalıdır. Doların geçen hafta aniden yüzde 12 yükselmesi, maalesef fiyat ayarlamalarına yol açtı. Sürekli alışveriş yaptığım marketlerde bu durumu gözlemliyorum. Dolar kurundan enflasyona geçişkenliğin yükselmesinden, TCMB de şikâyetçidir. Yerli ve yabancı kurumlar yılsonu enflasyon beklentilerini artırıyorlar. Parasal sıkılaşmanın artacağını hafta başındaki yazımda vurguladım. TL faizlerindeki iklim yakın gelecekte hüküm sürecektir.