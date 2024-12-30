Yeni yıl, yeni ümitler

Güçlü Noel yükselişi ABD hisselerinde sert satış ile kesildi. Yükselişte öncü konumda olan Tesla ve Nvidia satış dalgasında başı çekiyor. Alphabet, Amazon, Google gibi muhteşem yedi hisseleri satış dalgasından payına düşeni aldı. Yılbaşı tatili öncesi işlem hacminin düşüklüğü dalga boyunu artırdı.

Satışı tetikleyecek olumsuz bir haber akışı yok. Uzmanlar geri çekilmeyi güçlü yükseliş sonrası kar satışı olarak görüyor ve arkası gelebilir diye uyarıyor. 2024 yılındaki yükselişin yarısından fazlası muhteşem yedi hisseleri kaynaklı. Yeni yıla girerken olası geri çekilmede de bu hisseler başı çekecek.

Saat farkı nedeniyle Wall Street’teki satışların dünyaya etkisi Brezilya, Meksika, Kanada gibi birkaç ülke ile sınırlı oldu. Türkiye varlıklarında bir etki olup olmayacağı bugün belli olacak. Ancak cuma günü Türkiye ETF’inin pozitif bir seyir izlediğini belirtelim.

Merkez Bankası’nın güçlü faiz indirimi sonrası Türkiye varlıklarında pozitif seyir devam ediyor. Asgari ücret artışının beklentilerin alt bandında kalması ile başlayan alışlar ile Borsa İstanbul 10 bin psikolojik direncini zorlanmadan geçti. Faiz indirimine duyarlı banka ve GYO hisseleri yükselişte başı çekiyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimine ne hızla devam edeceği önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrine bağlı olarak belirlenecek. Uzmanlar enflasyonun aralık ayında yüzde 1,6 civarına geriledikten sonra, asgari ücret artışının etkisi ile ocakta yüzde 4’ün, şubatta yüzde 3’ün üzerine sıçramasını bekliyor.

Merkez Bankası’nın olumlu aralık enflasyonunu arkasına alıp ocak toplantısında faiz indirimine devam etmesini bekliyoruz. Yüksek gelen ocak şubat enflasyon verileri sonrası mart toplantısında faiz indirimine ara verip, yükselişin geçici olduğunu teyit ederek indirim serisine devam edebilir. Ara verip vermeyeceğine bağlı olarak politika faizinin 2025 yılında yüzde 27,5 veya yüzde 30 seviyesine gerilemesini bekliyoruz.

Orta vadede piyasaların yönünü belirleyecek önemli bir değişen ocak ayında kredi derecelendirme kuruluşlarının olası not artışları. Moody's 24 Ocak, Fitch 31 Ocak tarihinde kredi notumuzu gözden geçirecek. Ödemeler dengesinde, enflasyonda, rezervlerdeki tahminlerimiz kredi notu artışının yılda bir kademe artış ile devam edeceğine işaret ediyor.

İlk toplantıda görünümü pozitife çekip notu değiştirmeyebilirler. Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsündeki davranışını ve politikacının müdahale etmediğini görmek için not artırımını yılın ikinci yarısına bırakabilirler. Ama baz senaryoda yıl genelinde kredi notunda bir kademe artış bekliyoruz.

Orta vadede Türkiye varlıkları için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Faiz indirim döngüsünde makul bir reel faiz verecek Türk lirası varlıklarda kalınmasını önermeye devam ediyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerinde verim eğrisinin orta kısmında kalmayı tercih ediyoruz. Eurobond için verim eğrisinde orta-uzun vadeyi tercih ediyoruz. Hisse senetlerinde banka, GYO, holding öncülüğünde pozitif görüşümüzü koruyoruz. Yükselişin devam etmesiyle diğer BİST-30 kâğıtlarına kademeli geçiş bekliyoruz. Ancak 2024 yılı başında olduğu gibi sert bir yükseliş beklemiyoruz.