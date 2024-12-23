Yeni yıla doğru…

“Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi 30 Mart’a kadar uzatıldı

Taviloğlu Koleksiyonu’nun yarım asırlık serüveni sanatseverlerle buluşmaya

devam ediyor. Koleksiyonun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un yedi önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi, yeni yılda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi, 30 Mart 2025 tarihine kadar beş mevcut mekân ve iki yeni mekânda sanatseverleri bekliyor. Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ⁠Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası, Müze Gazhane’deki sergiler aralıksız olarak ziyaret edilmeye devam edecek. Daha önce Artİstanbul Feshane’de sergilenen eserler, 7 Ocak’tan itibaren The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’taki; MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserler ise ⁠10 Ocak’tan itibaren Yapı Kredi bomontiada F Blok’taki yeni mekânlarında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri

Borusan Quartet'in yeni yıl konseri, müzikseverlere yeni yılı klasik müziğin büyüleyici atmosferinde karşılama fırsatı sunuyor. Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek “Minyatürler” başlıklı özel konser, aynı zamanda Borusan Quartet'in virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye imkân tanıyor.

Yılın son “Parlayan Yıldızlar”ı sahne alıyor

İş Sanat’ta bu yılın son Parlayan Yıldızları, Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ve Almila Şerbetçi (keman) olacak. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konser için Biletix’ten rezervasyon yapılabiliyor.

Pera Müzesi'nde yılbaşı ruhu

Bu yılbaşı Pera Müzesi sadece sanatsal bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yılbaşı indirimleri, film gösterimleri ve etkinliklerle ziyaretçilerine özel bir deneyim vadediyor.

Ekrem Yalçındağ'ın en kapsamlı sergisi İzmir’de açıldı

Yıldız Holding’in sponsor olduğu “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” başlıklı sergi, İzmir Kültürpark’ta ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun yaptığı sergide Ekrem Yalçındağ’ın “Doğa”, “Monokrom” ve “Sonsuzluk” serilerinden eserlerin de yer aldığı 200’e yakın çalışması yer alıyor. 3 bin 30 metrekarelik bir alanda düzenlenen sergi, Yalçındağ’ın 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca düzenlediği en büyük ve kapsamlı sergisi olmasının yanı sıra, İzmir’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergi olma özelliğini de taşıyor. F~A Gallery organizasyonu ile düzenlenen sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde 5 Mart 2025’e kadar hafta içi her gün 09.00 – 18.00, hafta sonu 11.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Muhlis Türkmen arşivine, Salt Araştırma’da çevrimiçi erişilebiliyor

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, mimar ve eğitimci Muhlis Türkmen’in (1923-2014) arşivini çevrimiçi erişime açtı. Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında dijitalleştirilip kataloglanan koleksiyon, Muhlis Türkmen’in kişisel ve mesleki dokümanlarını içeriyor. Hayatının büyük bir kısmında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi) öğretim üyesi olan Türkmen’in mimari projelerine dair çizim ve fotoğraflar, arşivde öne çıkan malzemeler arasında yer alıyor. İncelemek için archives.saltresearch.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

21. İstanbul Gastronomi Festivali’ne 24 ülkeden 1.500 yarışmacı katıldı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Gastronomi Festivali, dört gün süren bir maratonun ardından sona erdi. Bu yıl 24 ülkeden bin 500 yerli ve yabancı yarışmacının katılımıyla gerçekleşen festival, gastronomi dünyasını İstanbul Şile’de buluşturdu. Festival kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri de etkinliğin son günü yapılan törenle sahiplerini buldu.

Kakao çekirdeğinden lezzet şölenine: Çikolatanın büyülü dünyası

Çikolata, sadece bir tatlı olmanın ötesinde, duyulara hitap eden, mutluluk veren ve keşfedilmeyi bekleyen bir lezzet dünyası. Çikolatanın yolculuğuna, kakao ağacından damağımıza uzanan bu lezzet serüvenine tanık olmak, çikolata tadımı ve yapımı ile ilgili bilgiler edinerek bu büyülü dünyanın kapılarını arayabilmek çok güzel bir duygu.

Bu nedenle de dünyanın neresinde olursa olsun çikolata fabrikalarını, müzelerini gezmek ve tadımlara katılmak için her fırsatı değerlendiririm. Geçtiğimiz günlerde Puratos'un Belcolade Origins serisi için gerçekleştirilen bir workshop’taydım.