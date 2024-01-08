Yeni yılın ilk etkinliklerinden…

- Genç yetenekler ünlü kemancı Vengerov’la aynı sahneyi paylaşacak

Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında 2009 yılında kurulan ÇEV Sanat, hayata geçirdiği “Genç Yetenekler” projesi ile, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışında eğitimlerine destek olarak onların dünyada parlamaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkânları sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda ÇEV Sanat, geleceğin yıldız adayı olacak genç sanatçılarıyla 8 Ocak’taki “100. Yıl Cumhuriyet Konseri”ne hazırlanıyor.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bade Dastan (Keman), Deniz Şensoy (Keman) ve Sofiko Tchumbridze’nin (Keman), dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte aynı sahneyi paylaşacağı konserde, ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ünlü Şef İbrahim Yazıcı yönetecek.

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank’ın katkılarıyla sürdürdüğü “Genç Yetenekler” projesi kapsamında düzenlenen ve Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu gönüllü olarak üstleneceği konser, Borusan Otomotiv ve Tektaş Saatçilik’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

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- Borusan Sanat’tan yeni yıl konseri

BİFO, soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı bir konserle yeni yıla “merhaba” diyecek. Şef kürsüsünde Carlo Tenan’ın olacağı ve Verdi, Cilea, Catalani, Giordano, Massenet ve Puccini’nin yapıtlarının seslendirileceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici buluşacak.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

- Türkiye sinemasından en yeni filmler “Biz de Varız!” programında

İstanbul Modern Sinema, bu yıl 11’incisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını, Türk Tuborg AŞ’nin katkılarıyla yeni müze binasında sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor. Belgeselden kurmacaya, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanan “Biz de Varız!” programındaki gösterimler, filmlerin yönetmenleri ve ekiplerinin katılımıyla İstanbul Modern’e festival heyecanı getiriyor.

- Bülent Ortaçgil 13 Ocak’ta IF Performance Hall sahnesinde

Ülkemizin en özel müzisyenleri arasında yer alan Bülent Ortaçgil, 13 Ocak’ta Telvin ile birlikte İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyenleriyle buluşacak. Yakın zamanda 50’nci sanat yılını kutlayan usta sanatçının yılların eskitemediği şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendireceği performansın biletleri satışa çıktı.

- İstanbul Bienali’nin yeni direktörü Kevser Güler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü, 15 Ocak itibarıyla küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralıyor. 18. İstanbul Bienali, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve kültür kurumlarının desteğiyle ve Iwona Blazwick küratörlüğünde 14 Eylül–17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

- Akmerkez’de Uzakdoğu rüzgârı da esiyor

Türkiye’de son 20 yılda çok sevilen ve tercih edilen dünya mutfaklarından biri de Uzakdoğu mutfağı. Özellikle büyük şehirlerde aralarında Çin, Tay lokantaları ya da Sushi satan markaların da yer aldığı birçok mekân bulunuyor. Uzakdoğu mutfağının orijinal ve seçkin tatlarını “ulaşılabilirlik” mottosuyla misafirlerine sunmayı hedefleyen Little Buddha da bunların en yeni örneklerinden biri. Akmerkez’deki mekânda Uzakdoğu lezzetlerini çok daha ekonomik fiyatlarla burada denemek mümkün. Little Buddha’ın özelliklerinden birisi de dünyada aynı segmentteki benzerleriyle yaraşacak derecede başarılı olması…