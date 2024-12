Yeni yolda yeni ayakkabı ile yürüyebilmek

Şu 2025 çok derin izler bırakacak yıl gibi duruyor. Zira o kadar farklı dönüşümler aynı kavşakta buluşuyor ki bu da 2025’i sıradan bir yıl olmaktan çıkaracak. Ekonomiden jeopolitik süreçlere, sosyolojiden teknolojiye dek, bin bir kırılım yaşanacak ve önümüze yeni bir yol çıkaracak.

Konfor, eski yolda kalmaktır. Ancak yol yenilenecekse burada yürümek için bizlere yeni ayakkabılar gerekecektir. Zira yeni yolda eski ayakkabıyla yarışamazsın. Nitekim eski yolda eski ayakkabıyla yola çıkanlar artık tası tarağı toplayıp yoldan çekiliverdiler. Hele ki 2025, çok farklı bir yeni yıl olacaktır.

Değişimler yerini dönüşüme bırakıyor

Değişim; her an olan bir şeydir. Hayatın ritmine ayak uyduran her olgu, değişimin tanımı içindedir. Fakat dönüşüm, başkalaşmayı da içerir. Ben dönüşümü; “daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakmak” diye tanımlıyorum. Dünü inkâr değil, geride bırakmak. Daha iyi bir yarın için bunu yapmak.

Teknolojide olan bitenlere bakınca adeta tsunami gibi bir kükreyiş var. Robotik süreçlerden uzaya, çip dünyasından yazılıma, yapay zekadan biyolojiye dek farklı alanlarda kırılımlar başladı ve bize farklı bir geleceği tanımlamaya başladılar. Aslında gelecek çoktan geldi fakat eşit dağıtılmadı. Hele ki bize?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Ekonomide neler oluyor?

Ekonomide ABD’nin Çin ile olan mücadelesi farklı bir yakın gelecek şekillendiriyor. İlan edilmeyen savaşlar, bitmeyen çatışmalar, coğrafyayı değiştirmek isteyen yeni çağın tiranları, yükselen otorite özlemi ve tüm bunların bileşkesinde her geçen gün daha da güvensiz hal alan dünya kamuoyu algıları.

Türkiye’nin durumu nedir?

Ülkemizde nüfusun çok azı, yeni yoldan haberdar… Yolu eski, ayakkabısı eski ve değişime algılarını tıkamış durumda olan milyonlar var. Fakat 2025, böylelerini rahat bırakmayacak. Gelişmeler öylesine dramatik olacak ki iktidardan muhalefete, çiftçisinden sanayicisine, yöneticisine dek değiştirilecekler.

not/ Çamurlu ayaklarla yeni yıla girmeyin

Lütfen şunları; 2024’te bırakın: Yalancıları. Sizi umursamazları. Sürekli eleştireni. Değer üretmeyeni. Saygısızları. Stres kaynaklarınızı. Sizi kullananları; Çamur niyetine 2024 paspasına silin, 2025’e taşımayın, huzur bulun. Yeni yıl başlıyor. Gelenin gideni aratmadığı bir yıl olması için gayret gösterin.

Ancak dilek tutmak yetmez, eylem de gerekir. 2025’e dair umutlarla doluyuz fakat… Umut her şeydir ama bir yöntem değildir. Yeni yılda bize umudun yanı sıra yöntem gerekecektir. Önerim şudur; Bizi 2024’de alaşağı eden, paçamızdan tutan her şeyi geride bırakmak… Biliyorum, kolay değil.

Çoğu sorun, ayağımıza yapışmış çamur gibi. Ancak paspas, çamurlu ayakkabılar için var. 2025’e girerken paspas kullanınız: Değer üretmeyenleri, sizi üzenleri, gereksiz eleştirenleri, saygısızları, sizi kullananları, yüze dost kalbe düşmanları, yalan konuşanları, sizi strese sokanları, kurnazları…

Hayat parazitlerinizi, toplum zararlılarını, ayaktaki çamur gibi düşünün. Bunları paspasa silin. Bunu elbette yapabilirsiniz. Geçen yıldan; daha fazla şükretmeyi öğrendim. Bu yıl da daha fazla ‘yöntemli’ umut etmeye gayret… Aslında çamurlarından kurtulmayı düşünsen rahatlayıvereceksin…

Netice; yeni yıl yeni umutları, yeni fırsatları ve doğal olarak yeni tehditleri sunacak bize. Eğer fırsatları gelirken ve önünü keserek yakalamazsak, ardından koşarak yetişemeyeceğiz. Mutlu yeni yıl dilerim.