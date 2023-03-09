  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. DİDEM ERYAR ÜNLÜ
  4. Yenilenebilir enerji, fosile kıyasla çok daha ucuz sermaye maliyeti sunuyor

Yenilenebilir enerji, fosile kıyasla çok daha ucuz sermaye maliyeti sunuyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, daha yüksek güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine sahip elektrik şirketleri, küresel ölçekte fosil yakıt odaklı emsallerine göre daha düşük öz sermaye ve borç maliyetine sahip.           

Bu eğilim özellikle Avrupa’da ön plana çıkıyor ve iklim dostu politikaların ve eylemlerin temiz enerji üretimine yapılan yatırımları uygun maliyetli bir enerji kaynağı haline getirmede başarılı olduğunu gösteriyor.           

Küresel olarak, yenilenebilir elektrik hizmetlerinin borç maliyeti, fosil yakıtlı elektrik hizmetlerde yüzde 6,7 iken, yüzde 6 oranında. Benzer şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan kuruluşların öz sermaye maliyeti yüzde 15,2 seviyesindeyken, fosil yakıt kullananlarda yüzde 16,4 oranında.           

Öz sermaye maliyetleri arasındaki fark artıyor

Avrupa’da, düşük karbonlu elektrik şirketleri ile yüksek karbonlu emsalleri arasındaki öz sermaye maliyeti farkı zaman içinde daha da açılıyor. Örneğin, 2015 yılında itibaren enerji karışımında güneş ve rüzgâr oranı daha yüksek olan şirketlerin öz sermaye maliyeti yüzde 17’den yüzde 14’e düşerken, daha düşük orana sahip olanlarda tam tersi bir eğilim görülüyor.

Kömür madenciliğinin maliyeti yükseliyor 

Rapor, küresel olarak kömür madenciliğinin en yüksek sermaye maliyetine sahip olduğunu, borç maliyetinin 2021 yılında yüzde 7,9’a, öz sermaye maliyetinin ise yüzde 18,2 seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. 2016 yılından bu yana, yenilenebilir enerji ve teknoloji için sermaye artırımına yönelik borç maliyeti düşme eğilimindeyken, kömür madenciliğinin maliyeti yükseliyor. Avrupa’da, petrol ve gaz üretimi en yüksek öz sermaye maliyetine sahip durumda.               

Karbon yoğun operasyonlara yatırım yapmak giderek daha riskli hale geliyor

Bulgular ayrıca, petrol ve gaz endüstrisinde sermaye yoğun upstream faaliyetlerinin yanı sıra karbon yoğun operasyonlara yatırım yapmanın giderek daha riskli hale geldiğini gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından petrol ve gaz fiyatlarının son on yılın en yüksek seviyelerine ulaşması, ekonomileri fosil yakıtlardan vazgeçmeye ve sermaye akışlarını temiz enerjiye kaydırmaya daha da teşvik emiş durumda.

Çevre politikaları varlık fiyatlandırmasında önemli

Paris Anlaşması’nın hedefl erine ulaşmanın merkezinde, büyük miktarlarda sermayenin düşük karbonlu enerjiye yönlendirilmesi yer alıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının fiyatlandırılması kritik ölçüde sermaye maliyetine bağlı. Finansal sistem ile reel ekonomi arasında kilit bir aktarım mekanizması görevi gören bu mekanizma, hem finansal kurumların hem de şirketlerin yatırım kararlarını etkileyerek temiz enerji için sermaye maliyetinin düşmesini gerektiriyor. Avrupa örneği, çevre politikalarının varlık fiyatlandırmasında önemli olduğunu gösteriyor. Bu durum, iklim eyleminin daha az tutarlı olduğu Kuzey Amerika için de bir model teşkil edebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kalkınmanın başrolündeki kadın üreticilere can suyu 08 Mart 2023
Yeni alternatif: Füzyon 03 Mart 2023
Rusya farkında olmadan enerji dönüşümünü hızlandırdı 01 Mart 2023
Adımlar bağışa dönüştü 28 Şubat 2023
Kentsel tasarımda en deneyimli beyinleri bir araya getirelim 27 Şubat 2023
Deprem sonrası yardımlarda gençler teknoloji ile ön saftaydı 24 Şubat 2023
AFAD, dijital kuruluşa dönüşmeli 23 Şubat 2023
Kalkınmaya öncelik veren yeni bir lider aranıyor 22 Şubat 2023
Yeni bir “kentsel gündem” gerekiyor 21 Şubat 2023
Beton değil, ağaç lazım! 20 Şubat 2023