Yurtta barış, dünyada barış…

ABD tahvilleri %1,7 kazanç ile Temmuz 2023 sonrasındaki en iyi performans ile Şubat ayını geride bıraktı. 2-5 yıllık tahvil faizleri ekim ayından beri gördüğü en düşük seviyelerde. Ekonomideki yavaşlama ve enflasyondaki gerileme, iyimser havanın arkasındaki temel gerekçe.

Ukrayna-Rusya barışının kısa vadede sağlanma ümidini azaltan olaylı Trump, Zelenskiy görüşmesi oynaklık yaratsa da piyasaların keyfini kaçırmadı. Düşük faizleri arkasına alan ABD endeksleri, günü güçlü bir yükseliş ile kapattı. Muhteşem 7 hisseleri yükselişte öncü konumda. Ama hafta boyunca verdiklerini kazanmaktan halen çok uzaklar.

Ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin etkisi altında kalan Borsa İstanbul haftayı satıcılı bir şekilde kapattı. Teröristbaşı Öcalan’ın PKK’ya silah bırak ve örgütü feshet çağrısı borsada aylardır devam eden satış baskısını değiştiremedi. Bankalar enflasyonda gerileme ve faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle endeksten pozitif ayrıştı.

Bu hafta dünya gündeminde pazartesi-çarşamba açıklanacak PMI verileri, Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

Genel beklenti öncü rakamlara paralel PMI verisinin yavaşlamaya işaret etmesi. Tarım dışı istihdamda 160 bin ile önceki aya göre iyileşme, ama 2024’ün son aylarına göre daha zayıf bir tablo bekleniyor. İnatçı hizmet enflasyonuna rağmen ECB’nin faiz indirmeye devam etmesi bekleniyor.

Faiz indirim beklentilerinde önemli bir değişim yok

Yurtiçinde gözler bugün açıklanacak enflasyon verisinde ve perşembe günü açıklanacak Para Politikası Kurulu kararında olacak. Genel beklenti, katkı payları ile ilgili geri adım sayesinde şubat ayı enflasyonunun %3,0 civarına gerilemesi. Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık adımlar ile faiz indirmeye devam etmesi bekleniyor.

Enflasyonun seyri ve faiz indirim beklentileri piyasaların kısa ve orta vadeli yönünü belirlemeye devam edecek. Zayıf veriler sonrası piyasalar Fed’in önümüzdeki 12 ayda haziran ayından başlayarak 3 defa 25 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor. Bu beklenti geçtiğimiz ay 25 baz puana kadar gerilemişti.

Türkiye’de yüksek ocak ayı enflasyonuna rağmen piyasaların faiz indirim beklentilerinde önemli bir değişim olmadı. Sene sonunda faizlerin %27,5-%30,0 bandına gerilemesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın, “otopilotta değiliz” açıklamasına rağmen kullanılan güvercin dil piyasaların faiz indirim beklentisini besliyor. Merkez Bankası bu algıyı seçici kredi sınırlamaları ile kırmaya çalışıyor. Döviz cinsi kredi büyüme hızının aylık %1,0’den %0,5’e inmesi bunun son örneği. Büyük şirketleri banka dışı kanallardan borçlanmaya zorlayan bir adım.

PKK’nın teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına uyarak silah bırakma kararını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Eğer süreç sabote edilmeden sürdürülebilirse Türkiye ayağındaki terör prangasından kurtulur ve bölgenin kalkınmasının önündeki önemli bir engel ortadan kalkar. Piyasalar bu gelişmeyi, uygulamayı görerek tedricen fiyatlayacaktır.