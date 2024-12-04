Donald Trump BRICS ülkelerini, ‘‘Aranızdaki ticareti yeni bir para birimiyle gerçekleştirirseniz, gümrük vergilerini yüzde 100 yaparım’’ açıklamasıyla tehdit etti. Gümrük tarifesi konusu, siyasi popülizme daha çok malzeme olacak. Öte yandan, BRICS ülkelerinin ortak bir para birimini yakın bir gelecekte kullanacaklarını zannetmiyorum.

Trump’ın ekonomi-finans tarafında dört temel amacı var. İlki, Amerikan ekonomisinin büyüme oranının yüzde 3 olmasıdır. İkincisi, bütçe açığının yüzde 7’den yüzde 3’e düşmesidir. Üçüncüsü, ticaret açığının belirgin şekilde azalmasıdır. Sonuncusu, borsa endekslerinin yükselmesidir. Kritik nokta, bu dört hedefin, gümrük vergilerini yükselterek yakalanamayacağıdır. Bu hedeflere ancak doların zayıflamasıyla ulaşılabilir. ABD’nin Hazine yeni bakanı Bessent de fon yöneticiliği döneminde bu görüşü dillendiriyordu.

Goldman Sachs gibi yatırım bankaları, gümrük tarifelerinin yükselmesi ve vergi indirimleri gibi adımların, 2025 senesinde doları çok destekleyeceğini düşünüyor. Bütçe açığının yükselmesi, enflasyonun artmaya başlaması, Fed’in mevcut faiz politikasını değiştirebilir. Yüksek faiz, doları güçlendirebilir. Avrupa Merkez Bankası 12 Aralık’ta faizi kuvvetle muhtemel 50 baz puan indirecek. Fed politikasını değiştirmek zorunda kalırsa, majör para birimlerinin faizleriyle dolar faizi arasındaki fark açılacaktır. Fakat tekrar belirtelim. Güçlü dolar ile Trump’ın hedefleri pek uyuşmuyor.