YZ güzellemesi işe yarıyor mu?

Yapay zekâya methiye düzerek onun gözüne giremezsin. Onu eğit, ondan öğren ve ona nitelikli sorular sor. Bilinmezliğinden merak ederek kurtul. Aksi halde YZ gelmiş neyine cehalet yüreğine…

Bir kavramın içini mi boşaltmak istiyorsun? Onu moda haline getir, popüler kültürün tüm motiflerini içine tık, sıkça kullan, yerli yersiz ifade et… Bir süre sonra o kavram, “yaygın ama boş” bir ifade halini alacaktır. Her şeyin başına “e” getirme modası, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlar hale geldi.

Bir kelime alın ve başına “e” ekleyin; işte size modern, yarında dair ilgi çekici bir oyuncak… Mesela devleti mi konuşmak istersin? Kolay. E-devlet deyin olsun bitsin. Ya da e-belediye, e-ticaret, e-yaşam… Burada “ismin e hali” şimdi karşımızda yapay zekâ olarak duruyor.

YZ modernite rozeti gibi

Fiyakalı oluyor dedik. Çünkü işin derininde ne olduğunu bilmeden, herhangi bir ortamda, tartışılan kavramın başına e getirdiğinizde cakanız artıyor, “çağdaşlık” rozeti yakanızda şık duruyor. Peki, başka ne işe yarıyor bu “e”? Hele ki YZ ile birlikte kullanılınca, şahane fiyakalı konuş.

Ama fazlasını ne yazık ki sağlamıyor. Çünkü kelimelerin başına getirilen YZ’nin mevcut ve artık arkaik kalmış süreçleri otomatize edeceği düşüncesi hala aşılamamış… Eskiden devlet dairesi, mürekkepleri elinize bulaşan evrak üretirken, şimdi lazer yazıcılarla renkli evrak üretmek olarak algılanıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / YZ yağcılığına dair…

YZ güzellemesi saplantı mı?

Sanıyoruz ki bilgi; inanılmaz kıymetli ve kutsal bir şey: Oysa değil. Bilgi, sadece ve sadece “asla küçümsenmeyecek önemi olan” bir araç. Aslolan bu bilgiyi işe yarar kılmak. Yoksa sayfalar dolusu bilgi veya milyarlarca web sayfasının varlığı sizi veya şirketinizi zengin etmiyor.

Bir şirket YZ sayesinde batabilir mi?

YZ kavramının popülizmine kapılmış ve bilişime inanılmaz paralar yatırmış bir işadamını hatırlıyorum. Mail sistemini işletmesine kurmakla işe başlamış. Doğru yerden başlamasına rağmen 6 ayda iflas noktasına gelmiş. Çünkü mevcut katı hiyerarşisi ve motive etmeyen sistemini YZ’ye taşımıştı.

not/ Teknolojiyi ilkelliğin emrine verme, yapay zekâlı iblis yaratma

Teknoloji, kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel biri kullanıyorsa? Bilgi kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel kafalar kullanıyorsa? Teknolojiyi ilkelliğin emrine vermek ne derece doğru, siz karar verin.

Arabaya su koyarsın, gider yangın söndürürsün; Araba iyi bir şeydir. Arabaya silah koyarsın, gider banka soyarsın; Araba kötü bir şeydir. Arabaya yatak koyarsın gider hayat kurtarırsın; Araba iyi bir şeydir. Arabaya ehliyetsiz bir trafik canavarı koyarsın, gider adam ezersin; Araba kötü bir şeydir.

Bu örneklerin uzandığı nokta; arabanın iyi ya da kötü olduğunu değil, “kullanana avantaj sağladığını” göstermesidir. Bilgi de kullanana, toplayana, işleyene avantaj sağlar, hepsi bu: Kendini yok etmekte de, kendini var etmekte de… Yapay zekâyı ilkelliğinin emrine verirsen donanımlı iblis yaratabilirsin.