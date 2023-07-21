Zengin vergisi mi geliyor?

Aslında bu kavrama yabancı değiliz. Yakın geçmişimizde Varlık Vergisi denedik. Ödeyemeyen zenginleri Aşkale’ye taş kırmaya gönderdik. Sonra adına servet vergisi dedik. Yetmedi; 2008 Küresel Krizi’nden sonra dünyanın en zenginlerinden Warren Buffet; ödediği vergiyi az bulup öneriyordu:

“ABD Kongresi zenginleri kollamaktan vazgeçsin, zenginlerden daha fazla vergi alsın.” Bu önerisi hayata geçmedi ama zihinlere kazındı. Ne zaman ekonomilerde daralma yaşansa, gündeme getirir olduk. Şimdi Türkiye’de olduğu gibi… Ak Partili Metin Külünk; zenginler ek vergi talep etsin diyor.

SERVET SAHİPLERİ ‘VERGİ TALEP EDİYORUZ’ DEYİN

Zengin vergisi; pratikte banka mevduatı, birikmiş varlıklar, emeklilik planları da dâhil olmak üzere kişisel varlıkların toplamına dair vergidir. Vergi hesaplanırken kişinin varlığı yanı sıra borçları da göz önünde bulundurulduğundan “net varlık vergisi” olarak da bilinir. Ancak biz bunu farklı algılıyoruz.

Külünk’ün sosyal medyada 1,2 milyonu aşan paylaşımına bakalım; “Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. ‘Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için vergi talep ediyoruz’ deyin.”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Böyle bir vergi gelebilir mi?

Bunun cevabı; Maliye’ni saldığı vergiyi toplama becerisine ve Hazine’nin ne kadar paraya ihtiyacı olduğuna göre değişir. Eğer hükümet zenginden vergi almayı kafaya koymuşsa, bunu deneyecektir. Hatırlayın, 2,5 yıl önce, 5 milyon lirayı geçenler için “Değerli Konut Vergisi” çıkarılmıştı. Gerçi bugün 5 milyona dahi ev sıradanlaştı ancak zengine vergi salma girişimi olarak aklımızda kaldı. Yine denenecektir.

Böyle bir vergi işe yarar mı?

Ak Partili Külünk’ün paylaşımıyla kulaklar aslında bu vergiye hazır hale gelmiş oldu. Paylaşıma gelen yorumlardan anlaşılan; ekonomik sıkıntının sebebi olarak servet sahipleri gösterilmek isteniyor. Hal böyle olunca, ekonomik türbülansın sebebi olmak istemiyorsan, “benden daha fazla vergi al” demelisin… İşe yarayıp yaramayacağını ancak uygulamaya geçince görebileceğiz. Fakat şunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Uygulanması halinde sermaye göçü hızlanacak, kayıt dışı güçlenecek.

NOT

DEVLETİMİZİ AYAKTA TUTMAK ZORUNDAYIZ

Zengin vergisi talebinde dikkati çeken; “devleti ayakta tutma” ifadesidir. “Dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor. Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır. Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır.

Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez. Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık %70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez.

Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak "biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız" diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.”