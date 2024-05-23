HABER ANALİZ / ZİRVEDEKİ HİSSELER

Zirveye tırmanan 30 hisse bir yılda %225 kazandırdı

Borsada yılın zirvesine tırmanan 30 hisse yıllık ortalama yüzde 225 oranında getiri sağladı. Banka, holding, ulaştırma, perakende ticaret, petrol, otomotiv, içecek sektörü hisseleri ilgi çekmeye devam ediyor.

Borsada yılın zirvesine tırmanan 30 hisse, yıllık ortalama yüzde 225 oranında getiri sağladı. Bu hisseler arasında özellikle bankacılık, holding, ulaştırma, perakende ticaret, petrol, otomotiv ve içecek sektörü hisseleri dikkat çekiyor. Bankalar, yüksek performans gösteren hisseler arasında yer alarak yatırımcısına kazanç sağlamaya devam ediyor.

Bankacılık ve Holding Sektörü

Banka hisseleri, yüksek getiri oranlarıyla yatırımcıların gözdesi oldu. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) yüzde 356,18, İş Bankası (ISCTR) yüzde 291,25 ve Garanti Bankası (GARAN) yüzde 333,65 oranında getiri sağladı. Holdingler arasında ise Koç Holding (KCHOL) yüzde 264,08 ve Sabancı Holding (SAHOL) yüzde 204,23 getiri oranlarıyla dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Perakende Ticaret Sektörü

Ulaştırma sektöründe, Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 139,11 ve Pegasus (PGSUS) yüzde 154,64 oranında yıllık getiri sağladı. Perakende ticaret sektöründe ise Bim Mağazalar (BIMAS), yatırımcısına yüzde 261,98 oranında kazanç sağladı. Bu sektörler, yüksek getiri potansiyeli ile yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

Otomotiv ve İçecek Sektörü

Otomotiv sektöründe, Ford Otosan (FROTO) yüzde 146,14 ve Tofaş Oto. Fab. (TOASO) yüzde 72,61 oranında getiri sağladı. İçecek sektöründe ise Anadolu Efes (AEFES) ve Coca Cola İçecek (CCOLA), yıllık zirveye yakın performanslarıyla yatırımcılara kazanç sağladı. Anadolu Efes yüzde 258,31, Coca Cola İçecek ise yüzde 203,95 oranında getiri sağladı.

Uzun vadede güvenli yatırım

Hisse senetlerinde uzun vadede yapılan akıllıca yatırımlar geleceği de güvence altına alıyor. Yılın zirvesine tırmanan BIST 30 hisseleri gösteriyor ki yatırımcılar doğru sektör ve hisselere yöneldiklerinde bunun karşılığını da alıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

· Ford Otosan (#FROTO): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %9,27 ve son bir yılda %146 yükseldi.

· Otokar (#OTKAR): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,34 ve son bir yılda %291 yükseldi.

· Türk Telekom (#TTKOM): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,81 ve son bir yılda %227 yükseldi.

· Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %24,53 ve bir yılda %356 arttı.

· Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,67 ve bir yılda %126 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

· Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %47,91 geriledi.

· Çelik Halat (#CELHA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,58 geriledi.

· Artemis Halı (#ARTMS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,96 geriledi.

· Ersu Gıda (#ERSU ): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,60 geriledi.

· DMR Unlu Mamuller (#DMRGD): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,02 geriledi.

NE OLDU?

· Commerzbank, 2024 sonu için gümüş tahminini 29 dolar/ons’tan 30 dolar/ons’a çıkardı.

· Küresel ham çelik üretimi Nisan'da yüzde 5 düştü.

· BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı.

· İngiltere’de Haziran’da faiz indirimi beklentisi kalktı.

· Yeni Zelanda faiz oranını sabit tuttu.

· BIST gecelik faizi yüzde 47 seviyelerine gerileyerek politika faizinin altına geriledi.



NE OLACAK?

· TCMB Faiz kararı açıklanacak.

· TCMB Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.

· ABD İnşaat İzinleri, İşsizlik Başvuruları verileri, Yeni Konut Satışları açıklanacak.

· OECD 1. Çeyrek – GSYH verileri izlenecek.

· Euro Bölgesi HCOB İmalat Sektörü PMI, Hizmet Sektörü PMI, Bileşik PMI takip edilecek.

YATIRIM FONLARI

Altın Fonlarında Son 6 Ayda En Yüksek Kazançlar

Altın Fonları Yatırımcıları Sevindirdi

Son altı ayda öne çıkan altın fonları yatırımcılara yüksek kazançlar sundu. Bu fonların getirileri yüzde 27 ile yüzde 39 arasında değişti.

Bu dönemde en fazla kazandıran fonlar arasında %39,49 getiri ile TEB Portföy Altın Fonu (TUA) ilk sırada yer aldı. Onu %38,47 getiri ile QNB Finans Portföy Altın Fonu (OJK) ve %36,87 getiri ile Inveo Portföy Altın Fon (GGK) takip etti.

Yıllık getiride ise %106,59 ile Inveo Portföy Altın Fon (GGK) öne çıktı. Diğer dikkat çeken fonlar arasında Yapı Kredi Portföy Altın Fonu (YKT) ve Ünlü Portföy Altın Fonu (UP1) bulunuyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte kazandıran altın fonlar

Son altı ayda öne çıkan emeklilik fonları

Son altı ayda öne çıkan emeklilik fonları, kıymetli maden fonları oldu. Emeklilik fonları yatırımcılara uzun vadede çeşitlendirilmiş portföylerle yüksek getiriler sunuyor. Kıymetli maden fonları yatırımcılara enflasyon üzeri getiri sağladı.

Son altı ayda en fazla kazandıran kıymetli maden fonlarının getirileri %33,99 ile %46,82 arasında değişiyor. Bu fonların toplam yatırımcı sayısı ise 5,4 milyonu buldu.

En yüksek yıllık getiri %112,91 ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) fonunda gerçekleşti. Son altı ayda en fazla kazandıran kıymetli maden fonları arasında QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) %46,82 getiri ile öne çıkıyor. Bunu %41,39 getiri ile AgeSA Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (GEV) takip ediyor. Anadolu Hayat Em. Altın EYF (BGL) ise %41,05 getiri ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bu dönemde dikkat çeken diğer fonlar arasında, Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF (KJM) %40,13 getiri ile, Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF (MEA) %38,80 getiri ile, BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF (BNA) %38,80 getiri ile ve NN Hay. Em. Altın EYF (NHA) %38,16 getiri ile yer alıyor.

DÖVİZ GRAFİĞİ

Borsa ve Dolar/TL’nin Seyri

Dolardaki sabit seyir alternatif yatırım araçlarında hareketliliği getiriyor. Borsa TL bazında tarihi zirve seviyelerinde. Kurdaki zayıf seyir TL varlıklara yönelimi güçlendiriyor. Dolar/TL kuru 32,18’de bulunurken BIST 100 Endeksi 11 bin sınırında bulunuyor. Dolar kurunda zayıf seyir sürdükçe TL varlıklara ilgi sürer.

ZEYNEP’E SOR

RİSK ODAKLI MI, GÜVENLİK ODAKLI MI?

Risk odaklı; yüksek getiri potansiyeli, yüksek volatilite, fırsatlardan yararlanma. Yüksek kayıp riski, stres ve yönetim zorluğu, ana paranın kaybı riski.

Güvenlik odaklı; düşük risk, istikrarlı getiri, düşük volatilite, ana paranın korunur. Düşük getiri potansiyeli, enflasyon riski, fırsatlardan yararlanmaz.

İlk çeyrekte kârı güçlü arttı. Gelirindeki büyüme ve diğer faaliyet gideri düşüşü kârı destekledi

Vakıfbank hissesinde çok bekledim ama beklemeye de değdi. Hisse iyi çıkıyor. Merak ettiğim nereye kadar çıkacağı Yoksa yeterli deyip satmak daha mantıklı olur mu? / Erdal Kazak

Erdal, bir hisseyi neden aldığını bilmelisin. Eğer firmayla ilgili bir öngörün yoksa bu sıkıntılı bir durumdur ve kısa sürede netleştirmen yerinde olacaktır. Çünkü paranı yatırdığın şirkete güveniyor olmalısın. Güven hisseyi elinde tutabilmen için en önemli şarttır ve olmazsa olmazdır. Güveni sağlayansa ileriye dönük beklentidir. Şirketin büyüyeceğine dair beklentini koruyorsan satman için bir neden de olmayacaktır. Bankacılık, yurt dışı kurumların daha önce geldiğinde yatırımda bulundukları sektörlerin başında yer alıyordu. Beklenti yine benzer bir durumun olacağı yönünde.

Vakıfbank, uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledikten sonra Temmuz 2022’de en düşük 3,41 TL’den başladığı çıkışını halen sürdürüyor. Son iki aydaki yüksek talep hissenin fiyatını 22 TL’nin üzerine çıkarmayı başardı. Son açıkladığı 2023 ilk çeyrek mali verilerinde dönem sonu kârını %167 artırarak 12,02 milyar TL’ye çıkardı. Güçlü kârlılıkta artan faiz gelirlerinin yanı sıra 17 milyar TL’den 9,1 milyar TL’ye düşen diğer faaliyet gideri etkili oldu. Bir önceki yıl diğer faaliyet gideri kaleminin yüksek olmasında 12 milyar TL tutarındaki AFAD bağışının etkisi olmuştu.

Kârda genel ekonomiye bağlı geçici gevşemeler olabilir. Önemli olan kalıcı olmaması

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım sanki yükselişte zorlanıyor gibi. Düşen trende döndüğü söylenebilir mi? / Şahin Baydoğan

Şahin, hisse senetlerinde her zaman yükseliş yönlü hareket beklememelisin. Yatırımcıların yönelimine bağlı olarak fiyatın gerilemesi ya da dalgalı seyir öne çıkabilir. Kısa vadede fiyatın yöneliminde piyasadaki genel gelişmeler etkili olurken, uzun vadede belirleyici olanın şirketin mali performansı olduğunu hatırlatmak isterim. Gelir ve kâr büyüdüğü sürece hissenin yönelimi de yukarı olacaktır. Kârın azaldığı dönemlerde ise yönün aşağıya dönecektir. Mali performansın hissenin fiyatına yansıması kimi zaman gecikmeli olsa da gelir ve kârın belirgin etkisi olduğunu unutmamalısın.

Eczacıbaşı Yatırım, büyüyen bir kârlılığa sahipken 2023 faaliyet döneminde yavaşlama gözlendi. Kâr, %5,7 gerileyerek 973,38 milyon TL’ye indi. Genel ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak kimi yıllar kârlılıklarda dalgalanmaların yaşanması olağan değerlendirilmeli. Geçici düşüşler göz ardı edilebilir. Önemli olan kalıcıya dönüşmemesi. Hissenin fiyatında arada düşüşler olsa da son beş yılda güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Kasım 2023’ten bu yana yine gözlenen bir düşüş var. Bunda kârdaki gevşemenin etkisini göz ardı etmemeli. Kârın tekrar güç toplaması önemli.

TAHVİL

%51,50 YILLIK BASİT GETİRİ

Yapı Kredi Yatırım, %61,99 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Yapı Kredi Yatırım, nitelikli yatırımcılara 22/05/2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 605,300,000 TL olan bononun yıllık basit faizi 51,50, bileşik faizi ise yüzde 61,99’a denk geliyor. 98 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 13,83 olacak.

21 Mayıs tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) yüzde 47,13 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Yatırım'ın çıkardığı bononun yıllık yüzde 51,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 4,37 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için alternatif bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 22/05/2024 olurken vade tarihi 28/08/2024 olacak. Piyasada TRFYKYM82446 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GELECEK VARLIK



İş Bankasının ihaleye çıkardığı üç portföyden ikisini kazandı. Onay sonrası ihale kesinleşecek

Gelecek Varlık, İş Bankası tarafından düzenlenen tahsili gecikmiş alacak satışıyla ilgili ihalede iyi bir performans sergiledi. Bankanın satışa çıkardığı üç portföy arasından, toplam anapara büyüklüğü 659,8 milyon TL olan iki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. İhalelere toplamda 18 varlık yönetim şirketinin katıldığı belirtildi.

İhale sonuçlarının kesinleşmesi, İş Bankası Yönetim Kurulu'nun onayının ardından gerçekleşecek. Onay sonrasında sözleşme imzalanacak ve alacakların devir işlemleri gerçekleştirilecek. Gelecek Varlık, açıkladığı 2023 ilk çeyrek dönemde ise kârını %126,5 artırarak 325,3 milyon TL’ye çıkardı.

ALARKO HOLDİNG

Kazakistan'da sera için arazi tahsisi onaylandı. İleride mülkiyetini de bedelsiz alabilecek

Alarko Holding, Kazakistan’ın Çimkent Valiliği ile imzaladığı ön iyi niyet protokolü çerçevesinde, Çimkent şehrinde gerçekleştireceği sera yatırımı için önemli bir gelişme kaydettiğini duyurdu. Çimkent Valiliği’nin, Alarko Holding’in %100 bağlı ortaklığı Too Alsera’nın arazi tahsis başvurusunu olumlu sonuçlandırdığını bildirdi.

Valilik, 2.085 dönüm araziyi projenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici ve bedelsiz olarak tahsis etti. Yatırım sözleşmesinde belirtilen yükümlülükler yerine getirmesi halinde arazinin mülkiyeti bedelsiz olarak devralınacak. Sözleşmenin detayları ve koşullar hakkında ise paylaşım yapılmadı.

GİRİŞİM ELEKTRİK



Yeni bir rüzgar enerjisi santrali ile trafo işi aldı. Elde edilecek gelir ciroyu destekleyecek

Girişim Elektrik, Menekşe Yenilenebilir Enerji ile anlaşmaya vardı. Anlaşma, 154 kV Menekşe RES ve Trafo Merkezi yapım işini kapsıyor. Projede, RES parkının yanı sıra yüksek gerilim trafo merkezinin elektriksel tedariki, montaj, inşaat, test ve devreye alma işleri yer alacak.

Sözleşmenin bedeli, vergiler hariç 2.600.000 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 83.707.000 TL’ye denk geliyor. Söz konusu tutar şirketin gelir ve kârlılığına olumlu yönde yansıyacak. Şirket 2023 faaliyet döneminde hasılatını %39 artırarak 10,45 milyar TL’ye yükseltti.

KUYAŞ YATIRIM

Bu güne kadar üç bedelli iki bedelsiz sermaye artırımına gitti. Bu defa %300 bedelsiz verecek

Kuyaş Yatırım’ın Yönetim Kurulu, 100 milyon TL olan sermayesini %300 artırarak 400 milyon TL'ye yükselmek üzere karar aldı. Bedelsiz gerçekleştirilecek sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Artırılacak 300 milyon TL tutarındaki sermaye, pay sahiplerine orantılı olarak bedelsiz dağıtılacak.

Şirket sermaye artırımını gerçekleştirebilmek için öncelikle SPK’dan onay alması gerekiyor. Borsaya geldiği 2012’den bu yana üç bedelli iki de bedelsiz sermaye artırımında bulunan Kuyaş Yatırım, son olarak 2020 yılında %83,70 oranında bedelli sermaye artırımına gitmişti. Dört yıl sonra bedelsize gidecek.

EUROPOWER ENERJİ

Girdiği ihaleleri yatırımcısıyla paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl hasılatını da kârını da büyüttü

Europower Enerji, AKEDAŞ’ın düzenlediği ‘'2024-MLZ-19 HÜCRE ve MBK ALIMI'' ihalesine katılarak en avantajlı teklifi verdi. İhale bedelinin KDV hariç 3.750.000 dolar olduğu belirtildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 120.712.500 TL’ye denk geliyor. İhale, şirketin sektörel etkinliğini desteklemesi açısından önemli olarak değerlendirilmeli.

Şirket, girdiği ihalelerin sonuçlarını yatırımcısı ile paylaşan bir yapıya sahip. Son paylaştığı 2023 yıl sonu mali verilerinde hasılatını %71 büyüterek 6,5 milyar TL’ye yükseltti. Elde ettiği yeni ihaleler firmanın gelirlerini büyütmesine olanak tanıyacak.