2023 yılı Oscar adayları açıklandı

95’inci Oscar Ödül Töreni, 12 Mart’ta yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak. Önemli kategorilerden biri olan ‘En İyi Film’ dalında Elvis, Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick filmleri adaylar arasında.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde; Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal ve Bill Nighy'ın adaylar arasında olduğu açıklanırken 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde; Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams ve Michelle Yeoh yer aldı.

Eleştirmenler, Oscar yarışının 11 adaylık alan ‘Everything Everywhere All at Once’ ve 9 adaylık alan ‘The Banshees of Inisherin’ adlı filmler arasında olacağını belirtti. Elvis filmi 8 adaylık alırken Top Gun: Maverick filmi 6 adaylık aldı.