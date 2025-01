32. İstanbul Caz Festivali'nden ilk isimler açıklandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın sponsorluğundaki festival, 1-18 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında 1 Temmuz'da Grammy ödüllü cazcı Chucho Valdes Royal Quartet, 2 Temmuz'da Hermanos Gutierrez, 3 Temmuz'da ise besteci ve piyanist Max Richter festival izleyicisiyle buluşacak.

Afro-Küba cazının etkili isimlerinden Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdes, 1973'te kurduğu "Irakere" grubuyla Küba müziğine yeni bir soluk getirdi. Afrika kökleriyle cazı birleştirip yeni bir füzyon oluşturan sanatçı, Küba dans müziğini bata gibi vurmalı Afrika çalgılarıyla tanıştırdı. Valdes, Timba Cubana'nın doğuşuna yol açarak Arturo Sandoval ve saksofoncu Paquito D'Rivera gibi isimleri müziğe kazandırdı. 1998'den itibaren caz, klasik müzik ve rock tınılarını Afro-Küba müzik geleneğiyle harmanladığı tarzıyla solo çalışmalarını sürdüren sanatçı, kariyerine 7 Grammy ile 3 Latin Grammy ödülü sığdırdı.

Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutierrez de festivalde sahne alacak

Alejandro ve Estevan Gutierrez kardeşlerden oluşan Hermanos Gutierrez, "8 Anos" (2017), "El Camino De Mi Alma" (2018) ve "Hoy Como Ayer" (2019) albümleriyle dünyaya açılarak, kapalı gişe konserler verdi. Vokalsiz, sözsüz, sadece iki gitarla müzik hayatlarına başlayan grup, "El Bueno Y El Mano" ve "Sonido Cosmico" (2024) albümünde, The Black Keys grubunun kurucusu ve yapımcı Dan Auerbach ile çalıştı.

Klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren besteci ve piyanist Max Richter, "Shutter Island", "Arrival", "The Last of Us", "The Leftovers" ve "Black Mirror" gibi sinema, televizyon ve sahne projeleriyle tanınıyor. Modern zamanların sevilen ve etkili bestecileri arasında sayılan sanatçı, son albümü "In A Landscape"in yanı sıra "The Blue Notebooks" adlı albümünden çeşitli bestelerini de festivalde yorumlayacak.