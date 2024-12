Zorlu PSM’nin 2024 bilançosu: Bin 100 etkinlik, 700 bin sanatsever

İstanbul'un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 2024 yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Zorlu PSM, 2024 yılında bin 100 etkinlikte 700 bin sanatseveri ağırladı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2024 yılını Türkiye’deki tüm sanatseverlere ilham veren, kapsayıcı ve eğlenceli programlarla dolu bir yıl olarak tamamladık. Dünyaca ünlü müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve prodüksiyonların yanı sıra genç yetenekler ve alternatif sesler sahnelerimizde yer aldı. 2025’te de kültür ve sanatı daha da ileriye taşıyacak yeni prodüksiyonlarla, dünyaca ünlü isimlerle, her kesime ulaşmayı amaçlayan projelerimizle ve sektörümüze değer katacak faaliyetlerimizle ülkemizin kültür sanat hayatına katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Öne çıkanlar

Tiyatro ve Gösteri: Cem Yılmaz’ın “CMXXIV” ve Ata Demirer’in “Ata Demirer Gazinosu” adlı gösterileri, “Aşık Shakespeare”, “Balina”, “Aile Yalanları” gibi yerli yapımlar, Zorlu PSM prodüksiyonları olan “Afife” ve “Hayalperest” oyunları tiyatroseverlerin ilgisini çekti. “1923” ve “Kusursuz Dünya Müzikali” gibi yapımlar da sahnelendi.

Uluslararası Yapımlar: “Piaf! The Show”, “Slava’s Snow Show”, “Peaky Blinders”, “Formidable! Aznavour”, “III: Richard”, “Utsushi” gibi uluslararası prodüksiyonlar Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. “Star Wars: A New Hope In Concert” ve “Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert” gibi film konserleri de yoğun ilgi gördü.

Konserler: Tempesst, RYX, Salif Keita, Buika, Asaf Avidan, Charlotte Cardin, Altın Gün, Resa Saffa Park, Dhafer Youssef, Idles, Engin, Cosmic Crooner, She Wants Revenge, Pomme, Yazz Ahmed, L’Impératrice, Kerala Dust, BADBADNOTGOOD, Blonde Redhead, Black Pumas gibi uluslararası isimlerin yanı sıra, Mor ve Ötesi, Gazapizm, Ceza, Ajda Pekkan, Sıla ve Pentagram gibi yerli sanatçıların senfonik konserleri dikkat çekti.

Festivaller: Zorlu PSM, Sónar İstanbul 2024 ve MIX Festival 2024'e ev sahipliği yaptı. Ayrıca PSM Loves Summer serisi ve PSM Loves2Dance Festival 2024 de gerçekleştirildi.

Afife

Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Projeleri

"İlk Tiyatrom İlk Konserim" projesi kapsamında yaklaşık 5 bin kişi kültür sanat etkinlikleriyle buluştu.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, deprem bölgesindeki 7 binden fazla çocuğa ulaştı.

PSM Atölye programından 69 öğrenci 26 oyunla mezun oldu.

PSM Akademi-Sahne Teknisyenliği Programı ile 25 kişiye sektörde istihdam sağlandı.

1923 Müzikali

Diğer gelişmeler

Sanatseverlere sahne arkasını keşfetme imkânı sunan UNSEEN Tur ve UNSEEN Extreme turları düzenlendi. PSM Aplikasyonu ve PSM Üyelik Programı hayata geçirildi.