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8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı

Erdemir’in bu yıl “Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon” teması ile düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı. Yarışma ile heykel sanatının gelişmesinde rol oynayacak genç yetenekleri destekleyen Erdemir, aynı zamanda Türkiye’de sanat eğitimine katkı vermeyi de hedefliyor.

Haber Merkezi
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8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı
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Erdemir’in 60 yıldır hayat verdiği çeliğin genç yeteneklerin elinde yeniden şekillenerek sanat eserlerine dönüştüğü Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın 8’incisi için başvuru süreci 27 Şubat tarihinde başladı.

Çeliğin insan hayatındaki sanat yoluyla anlatılacak

Bu yıl “Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon” teması ile düzenlenen yarışma ile sanat eğitimlerine katkı sağlanarak gençlerin üretime teşvik edilmesi ve çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerinin sanat yoluyla anlatılması hedefleniyor.

Başvurular internet sitesi üzerinden yapılacak

Türkiye’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımına açık olan Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’na başvurular Erdemir’in internet sitesi üzerinden 9 Mart tarihine kadar yapılabilecek. 14-22 Nisan tarihleri arasında eserlerin gönderilebileceği yarışmanın ödül töreni ise 8 Mayıs’ta OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Hedef daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamak

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın bu yılki teması, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla “Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon” olarak belirlendi. Yarışma bu yıl, söz konusu hedef doğrultusunda; çeliğin sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdünü, insanoğlunun geleceğe yolculuğunda karşılaştığı zorluklara, yenilikçi ve verimli çözümlerle yanıt verebilme yeteneğini ortaya koymayı amaçlıyor. 

Seçici Kurul, ödül kazanan eserleri belirleyecek

8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda, Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından birinci, ikinci ve üçüncü dereceye layık görülen eserler ödüllendirilecek. Ayrıca, Jüri Özel Ödülü, Erdemir Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri kapsamında toplam 30 eser sahibi ödül almaya hak kazanacak.

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